Loạt fan sắc đẹp đòi 'unfollow' Miss Universe sau thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi quốc tế

Hậu trường 19/02/2023 09:43

Trước tin đồn Á hậu Thảo Nhi Lê sẽ có thể không được đại diện cho Việt Nam tham gia vào đấu trường Miss Universe, hàng loạt cư dân mạng đã có phản ứng "lạ mà quen".

Tối 18/02, Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) cho biết sẽ tiếp tục là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị này sẽ tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ như những năm trước.

Loạt fan sắc đẹp đòi 'unfollow' Miss Universe sau thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi quốc tế - Ảnh 1

Đơn vị này cho biết quyết định này xuất phát từ việc tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thay đổi chủ sở hữu và định hướng kinh doanh mới của Miss Universe không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ngoài ra, Unicorp cho biết thêm sẽ tiếp tục lên kế hoạch tổ chức và chuẩn bị cho giai đoạn khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Dự kiến chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối năm 2023.

Điều này đồng nghĩa với việc, Á hậu Thảo Nhi Lê (trực thuộc quản lý của Unicorp) có khả năng không còn cơ hội được dự thi tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Giữa "tin dữ" đối với nàng á hậu Việt Kiều, bộ phận người hâm mộ Thảo Nhi Lê phẫn nộ đối với chính sách mới của tổ chức Miss Universe quốc tế, đồng thời muốn nhấn nút bỏ theo dõi cuộc thi.

Loạt fan sắc đẹp đòi 'unfollow' Miss Universe sau thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi quốc tế - Ảnh 2

Dù chưa có thông báo chính thức về việc Thảo Nhi Lê không được đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2023, nhưng netizen Việt đã sục sôi đòi "unfollow" Miss Universe.

Được biết, vào ngày 24/2, lễ ký kết công bố đơn vị sở hữu quyền cử đại diện Việt Nam đến Hoa hậu Hoàn vũ 2023 sẽ được diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - R'Bonney Gabriel, Á hậu 2 - Andreína Martínez cùng với chủ tịch Anne Jakrajutatip. Liệu vị trí của Thảo Nhi Lê sẽ bị thay đổi hay cô sẽ tiếp tục giữ vai trò chinh chiến Miss Universe 2023 như dự tính ban đầu?

Loạt fan sắc đẹp đòi 'unfollow' Miss Universe sau thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi quốc tế - Ảnh 3

Loạt fan sắc đẹp đòi 'unfollow' Miss Universe sau thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi quốc tế - Ảnh 4

Tuy nhiên, đứng trước sự việc này, Á hậu Thảo Nhi Lê vẫn liên tục cập nhật trang cá nhân với nhiều hình ảnh tích cực, tham dự đầy đủ các sự kiện thời trang cùng Top 10 Miss Universe Vietnam 2022 - Bảo Ngọc.

Trước loạt đồn đoán, nhiều netizen cho rằng nhiều khả năng người nắm quyền đề cử mới, sẽ vẫn chọn nàng á hậu này dự thi. Bởi lẽ, chủ tịch Miss Universe (cuộc thi mẹ) yêu cầu các quốc gia phải "chốt sổ" tên thí sinh dự thi trước tháng 6, do đó để tìm một người thay thế mới không thể tiến hành trong thời gian ngắn.

Trúc Anh 'Mắt Biếc' lấy lại phong độ 'thần tốc', nhan sắc thế nào mà tự tin 'đọ sắc' cùng Á hậu Thảo Nhi Lê?

Trúc Anh 'Mắt Biếc' lấy lại phong độ 'thần tốc', nhan sắc thế nào mà tự tin 'đọ sắc' cùng Á hậu Thảo Nhi Lê?

Sau thời gian tăng cân không kiểm soát, hiện tại Trúc Anh đã dần lấy lại phong độ với vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc rạng rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thảo Nhi Lê Á hậu Thảo Nhi Lê Miss Universe Hoa hậu Hoàn vũ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 43 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang