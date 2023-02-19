Loạt fan sắc đẹp đòi 'unfollow' Miss Universe sau thông tin Á hậu Thảo Nhi Lê mất suất thi quốc tế

Tối 18/02, Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) cho biết sẽ tiếp tục là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị này sẽ tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ như những năm trước.

Điều này đồng nghĩa với việc, Á hậu Thảo Nhi Lê (trực thuộc quản lý của Unicorp) có khả năng không còn cơ hội được dự thi tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Giữa "tin dữ" đối với nàng á hậu Việt Kiều, bộ phận người hâm mộ Thảo Nhi Lê phẫn nộ đối với chính sách mới của tổ chức Miss Universe quốc tế, đồng thời muốn nhấn nút bỏ theo dõi cuộc thi.

Đơn vị này cho biết quyết định này xuất phát từ việc tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thay đổi chủ sở hữu và định hướng kinh doanh mới của Miss Universe không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam . Ngoài ra, Unicorp cho biết thêm sẽ tiếp tục lên kế hoạch tổ chức và chuẩn bị cho giai đoạn khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Dự kiến chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối năm 2023.

Dù chưa có thông báo chính thức về việc Thảo Nhi Lê không được đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2023, nhưng netizen Việt đã sục sôi đòi "unfollow" Miss Universe.

Được biết, vào ngày 24/2, lễ ký kết công bố đơn vị sở hữu quyền cử đại diện Việt Nam đến Hoa hậu Hoàn vũ 2023 sẽ được diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - R'Bonney Gabriel, Á hậu 2 - Andreína Martínez cùng với chủ tịch Anne Jakrajutatip. Liệu vị trí của Thảo Nhi Lê sẽ bị thay đổi hay cô sẽ tiếp tục giữ vai trò chinh chiến Miss Universe 2023 như dự tính ban đầu?

Tuy nhiên, đứng trước sự việc này, Á hậu Thảo Nhi Lê vẫn liên tục cập nhật trang cá nhân với nhiều hình ảnh tích cực, tham dự đầy đủ các sự kiện thời trang cùng Top 10 Miss Universe Vietnam 2022 - Bảo Ngọc.

Trước loạt đồn đoán, nhiều netizen cho rằng nhiều khả năng người nắm quyền đề cử mới, sẽ vẫn chọn nàng á hậu này dự thi. Bởi lẽ, chủ tịch Miss Universe (cuộc thi mẹ) yêu cầu các quốc gia phải "chốt sổ" tên thí sinh dự thi trước tháng 6, do đó để tìm một người thay thế mới không thể tiến hành trong thời gian ngắn.