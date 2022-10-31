Trúc Anh 'Mắt Biếc' lấy lại phong độ 'thần tốc', nhan sắc thế nào mà tự tin 'đọ sắc' cùng Á hậu Thảo Nhi Lê?

Thời gian qua, thân hình của nữ diễn viên Trúc Anh Mắt biếc luôn nhận được sự quan tâm của mọi người khi xuất hiện với thân hình mũm mĩm, phát tướng. Được biết, cô nàng đã mắc bệnh gai cột sống và thoái hóa khớp, đồng thời trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát người đẹp không kiểm soát được ăn uống nên đã tăng lên 8 kg so với cân nặng trước đây. Dù Trúc Anh đã tìm hiểu một số phương pháp giảm cân khác nhau nhưng vì chưa áp dụng đúng cách nên tình trạng sức khỏe của cô ngày càng yếu đi.

Trúc Anh từng bị tăng cân quá đà.

Thế nhưng, sau thời gian tích cực giảm cân, Trúc Anh đã trở lại thân hình thon gọn cùng vòng eo nhỏ nhắn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đặc biệt, người đẹp mới đây còn gây bất ngờ hơn khi xuất hiện trong 1 sự kiện ý nghĩa do Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Lê Thảo Nhi tổ chức. Sự kiện nhằm tôn vinh và hướng đến phụ nữ bị ung thư vú ở TP.HCM.