Trúc Anh 'Mắt Biếc' lấy lại phong độ 'thần tốc', nhan sắc thế nào mà tự tin 'đọ sắc' cùng Á hậu Thảo Nhi Lê?

Hậu trường 31/10/2022 19:51

Sau thời gian tăng cân không kiểm soát, hiện tại Trúc Anh đã dần lấy lại phong độ với vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc rạng rỡ.

Thời gian qua, thân hình của nữ diễn viên Trúc Anh Mắt biếc luôn nhận được sự quan tâm của mọi người khi xuất hiện với thân hình mũm mĩm, phát tướng. Được biết, cô nàng đã mắc bệnh gai cột sống và thoái hóa khớp, đồng thời trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát người đẹp không kiểm soát được ăn uống nên đã tăng lên 8 kg so với cân nặng trước đây. Dù Trúc Anh đã tìm hiểu một số phương pháp giảm cân khác nhau nhưng vì chưa áp dụng đúng cách nên tình trạng sức khỏe của cô ngày càng yếu đi.

Trúc Anh 'Mắt Biếc' lấy lại phong độ 'thần tốc', nhan sắc thế nào mà tự tin 'đọ sắc' cùng Á hậu Thảo Nhi Lê? - Ảnh 1
Trúc Anh từng bị tăng cân quá đà.

Thế nhưng, sau thời gian tích cực giảm cân, Trúc Anh đã trở lại thân hình thon gọn cùng vòng eo nhỏ nhắn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đặc biệt, người đẹp mới đây còn gây bất ngờ hơn khi xuất hiện trong 1 sự kiện ý nghĩa do Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Lê Thảo Nhi tổ chức. Sự kiện nhằm tôn vinh và hướng đến phụ nữ bị ung thư vú ở TP.HCM.

Trúc Anh 'Mắt Biếc' lấy lại phong độ 'thần tốc', nhan sắc thế nào mà tự tin 'đọ sắc' cùng Á hậu Thảo Nhi Lê? - Ảnh 2
Trúc Anh xúng xính đi sự kiện với lớp make up trong veo.

Trong ảnh, người đẹp đã tự tin diện đầm ôm dáng khoe sắc vóc thon gọn hậu giảm cân. Dù vòng eo vẫn chưa thể "chuẩn chỉnh" trước đây nhưng có thể thấy, vóc dáng của Trúc Anh đã mảnh mai hơn hẳn. Từ gương mặt trẻ trung đến nụ cười má lúm rất đáng yêu của nữ diễn viên gần như không thua kém gì Á hậu Thảo Nhi Lê khi chụp ảnh cùng. 

Trúc Anh 'Mắt Biếc' lấy lại phong độ 'thần tốc', nhan sắc thế nào mà tự tin 'đọ sắc' cùng Á hậu Thảo Nhi Lê? - Ảnh 3
Sau giảm cân, Trúc Anh tự tin so kè nhan sắc Á hậu Thảo Nhi Lê.

Trước đó, Trúc Anh cho biết cô đã quyết định hiến tóc bằng cách cắt tóc ngắn để tham gia dự án Thư viện tóc BCVN của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. "Nếu nói mình không có đắn đo cũng không đúng đâu! Mình đã có suy nghĩ một chút vì 24 năm qua chưa lần nào mình để tóc ngắn. Nhưng nghĩ đến một ai đó sẽ nhận được tóc của mình, sẽ sử dụng và cảm thấy tự tin và yêu đời hơn, mình lại nôn đi cắt tóc lắm lắm", nữ diễn viên tâm sự.

Trúc Anh 'Mắt Biếc' lấy lại phong độ 'thần tốc', nhan sắc thế nào mà tự tin 'đọ sắc' cùng Á hậu Thảo Nhi Lê? - Ảnh 4
Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi ngắm nhìn vóc dáng thon thả của Trúc Anh.

Hiện cô nàng vẫn đang rất tích cực giảm cân để lấy lại sức khỏe và cân nặng. Người hâm mộ cũng hi vọng người đẹp sẽ sớm trở lại màn ảnh với dự án nghệ thuật mới nổi bật.

Trúc Anh 'Mắt Biếc' lấy lại phong độ 'thần tốc', nhan sắc thế nào mà tự tin 'đọ sắc' cùng Á hậu Thảo Nhi Lê? - Ảnh 5

Trúc Anh 'Mắt Biếc' lấy lại phong độ 'thần tốc', nhan sắc thế nào mà tự tin 'đọ sắc' cùng Á hậu Thảo Nhi Lê? - Ảnh 6
Sau khi giảm 8kg, dù xuất hiện nhiều vết rạn nhưng Trúc Anh vẫn luôn yêu và tự tin ngay cả những khuyết điểm của cơ thể mình.
Trúc Anh 'Mắt Biếc' thả dáng nóng bỏng bên bể bơi, netizen liền 'soi' ra 1 điểm còn sót lại hậu giảm 8kg

Trúc Anh 'Mắt Biếc' thả dáng nóng bỏng bên bể bơi, netizen liền 'soi' ra 1 điểm còn sót lại hậu giảm 8kg

Hậu giảm cân, tuy Trúc Anh đã về được vóc dáng thon gọn nhưng cũng để lại nhiều khuyết điểm trên cơ thể.

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