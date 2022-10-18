Trúc Anh 'Mắt Biếc' thả dáng nóng bỏng bên bể bơi, netizen liền 'soi' ra 1 điểm còn sót lại hậu giảm 8kg

Hậu trường 18/10/2022 09:01

Hậu giảm cân, tuy Trúc Anh đã về được vóc dáng thon gọn nhưng cũng để lại nhiều khuyết điểm trên cơ thể.

Vừa qua, Trúc Anh 'Mắt Biếc' khiến dân tình chú ý khi đăng tải hình ảnh mới nhất của cô trên mạng xã hội. Cụ thể, người đẹp diện bikini khoe vóc dáng thon gọn bên hồ bơi với nhan sắc xinh đẹp, thu hút người nhìn.

Trúc Anh 'Mắt Biếc' thả dáng nóng bỏng bên bể bơi, netizen liền 'soi' ra 1 điểm còn sót lại hậu giảm 8kg - Ảnh 1
Hình ảnh Trúc Anh chia sẻ trên trang cá nhân mới đây.

Bên cạnh những lời khen về thân hình cân đối, nóng bỏng, netizen cũng phát hiện ra một điểm còn để lại trên người nữ viên trong thời gian tăng cân mất kiểm soát. Có thể thấy, sau khi giảm 8kg, trên vùng đùi cô nàng là những vết thâm, rạn khó giấu.

Tuy vậy, người đẹp Mắt Biếc cũng thừa nhận khuyết điểm và cho biết thay vì photoshop che đậy, cô hoàn toàn tự tin với cơ thể mình. Cô mong muốn lan tỏa thông điệp về vấn đề tự tin và yêu thương bản thân đúng cách. 

“Trúc Anh có rất nhiều vết rạn xung quanh vùng hông, mông và đùi. Nguyên nhân là vì mình tăng cân đột ngột trong thời gian ngắn. Thật ra mình có thể chỉnh hình một chút cho phần da đó để tấm hình hoàn hảo hơn. Nhưng mà…

Những vết rạn đỏ tím chằng chịt nhắc nhở cho mình về khoảng thời gian tồi tệ mình đã trải qua, mình đã không chăm sóc và yêu bản thân đủ nhiều. Nếu như là trước đây chắc mình sẽ sợ, không muốn ai nhìn thấy phần cơ thể đó. Mình đã quên một điều: chúng ta biết cách yêu và tự tin với cơ thể mình đó mới là quan trọng nhất!

Những vết rạn này chắc còn lâu, hoặc sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng Trúc Anh chẳng quan tâm điều đó nữa, vì điều quan trọng là mình đã tìm lại được sự tự tin, mạnh mẽ , và yêu thương bản thân”.

Thời gian trước, Trúc Anh từng gây chú ý khi xuất hiện với thân hình mũm mĩm, tăng cân mất kiểm soát. Cũng từ đây, cư dân mạng bắt đầu đồn đoán nữ diễn viên đang mang thai. Nhưng sau đó, Trúc Anh cũng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn này. 

Trúc Anh 'Mắt Biếc' thả dáng nóng bỏng bên bể bơi, netizen liền 'soi' ra 1 điểm còn sót lại hậu giảm 8kg - Ảnh 2
Thời gian trước khi xuất hiện tại một rạp chiếu phim, netizen xôn xao với thân hình phát tướng như mang bầu của Trúc Anh. 

Người đẹp tiết lộ, trong thời điểm dịch bệnh, do ăn uống nhiều nên cô nàng đã tăng 8kg so với trước đây. Cô cũng từng tìm nhiều phương pháp giảm cân nhưng sai cách khiến sức khỏe thêm yếu đi. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị gai cột sống và thoái hóa khớp nên đi lại thêm khó khăn.

Trúc Anh 'Mắt Biếc' thả dáng nóng bỏng bên bể bơi, netizen liền 'soi' ra 1 điểm còn sót lại hậu giảm 8kg - Ảnh 3
Giảm cân sai cách, đồng thời còn bị thoái hóa khớp khiến người đẹp Mắt Biếc gặp khó khăn khi di chuyển. 

 

Trúc Anh 'Mắt Biếc' thả dáng nóng bỏng bên bể bơi, netizen liền 'soi' ra 1 điểm còn sót lại hậu giảm 8kg - Ảnh 4
Gần đây nhất, cô nàng xuất hiện rạng rỡ sau quá trình giảm cân.
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