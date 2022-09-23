Không còn mũm mĩm, Trúc Anh - Mắt Biếc 'lột xác' với vóc dáng thon gọn, sức khỏe có phần cải thiện?

Hậu trường 23/09/2022 20:17

Trúc Anh cho biết thời gian qua cô tăng 8kg vì tinh thần sa sút, việc tăng cân cũng khiến cô ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, Trúc Anh đã đăng tải tấm hình cô quấn Sarong xinh đẹp kèm lời chúc mừng sinh nhật bản thân. Cụ thể, Trúc Anh chia sẻ:

"Chúc mừng sinh nhật cô gái trong hình 

Đa số người dân tại Bali theo đạo Hindu, mà sau khi trò chuyện cùng anh tài xế mình đã được biết rằng họ tin vào Karma - Luật nhân quả. Khi chúng ta sống thiện lành và cho đi những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp và ngược lại. Mình tin vào điều này và tin rằng khi ta sống tử tế, tốt bụng, dữ sẽ hoá lành và mọi điều may mắn sẽ đến. Tuy rằng hôm nay đi qua các ngôi đền chân vẫn còn đau, nhưng mình cảm thấy thật sự vui và nhẹ nhàng trong lòng vì học được rất nhiều điều mới. Nghịch cảnh xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ thời điểm nào nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta không đầu hàng! 

TA cảm ơn lời chúc và những lời yêu thương của mọi người, sự quan tâm của mọi người dành cho TA làm tui cảm động quá trời. Dù là sinh nhật tui nhưng xin được chúc mọi người buổi tối thật vui vẻ nhé".

Không còn mũm mĩm, Trúc Anh - Mắt Biếc 'lột xác' với vóc dáng thon gọn, sức khỏe có phần cải thiện? - Ảnh 1

Không còn mũm mĩm, Trúc Anh - Mắt Biếc 'lột xác' với vóc dáng thon gọn, sức khỏe có phần cải thiện? - Ảnh 2
Trúc Anh xuất hiện với ngoại hình thon gọn, tinh thần tươi tắn đón tuổi mới - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết được đăng tải, bên dưới bình luận, nhiều netizen đã để lại lời chúc đến nữ diễn viên.

 

"Chúc chị sinh nhật vui vẻ, tuổi mới em mong chị luôn xinh đẹp và có thật nhiều sản phẩm gửi tới khán giả và ngày một trưởng thành hơn , tập trung công việc và thành công hơn nữa nhé".

"Happy birthday Trúc Anh! Chị chúc em luôn tràn ngập năng lượng tích cực, hạnh phúc và thật nhiều sức khoẻ".

"Nàng thơ Trúc Anh sinh nhật vui vẻ ạ. Chúc Trúc Anh sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn".

"Em chúc chị sinh nhật vui vẻ, tuổi mới nhiều sức khỏe, ngày càng xinh gái hơn, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong cuộc sống cũng như trên con đường nghệ thuật mà chị đã chọn Happy Birthday chị Trúc Anh".

 

Được biết, Trúc Anh mắc bệnh gai cột sống và thoái hóa khớp nên đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, trong thời điểm dịch bệnh, nữ diễn viên ăn uống nhiều hơn, ít hoạt động, cộng thêm tạng người dễ tăng cân nên ngoại hình trở nên mũm mĩm hơn. Mắc bệnh về xương, nhiều lần Trúc Anh bị ngã trong khi tham gia sự kiện. Hiện tại, nữ diễn viên đang cố gắng giảm cân để tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

 

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