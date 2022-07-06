Trúc Anh và những lần khiến Showbiz Việt 'chao đảo' dù chỉ mới bước sang tuổi 23

Hậu trường 06/07/2022 09:58

Là diễn viên mới tiềm năng của Vbiz qua bộ phim 'Mắt Biếc' song Trúc Anh lại gắn với những tin đồn, ồn ào không ít lần làm chao đảo Showbiz Việt.

Khi điểm danh những diễn viên trẻ tiềm năng của showbiz Việt không thể không kể đến 'Hot girl' Trúc Anh, cái tên quen thuộc và được nhắc đến nhiều thông qua vai diễn Hà Lan trong tác phẩm điện ảnh 'Mắt Biếc'. Dù được mệnh danh là "nàng thơ" thế hệ mới của nền điện ảnh Việt, song gương mặt trẻ này lại được biết đến nhiều hơn qua những ồn ào không đáng có hơn là việc hoạt động nghệ thuật của mình

Cô có vai nữ chính đầu tiên trong phim Ngốc ơi tuổi 17, ra mắt năm 2019. Tuy nhiên, tên tuổi của nữ diễn viên 9x chỉ được biết đến rộng rãi sau khi cô tham gia bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ, đảm nhận vai Hà Lan.

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Tên tuổi của nữ diễn viên 9x chỉ được biết đến rộng rãi sau khi cô tham gia bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ, đảm nhận vai Hà Lan - Ảnh: Internet

Tác phẩm được chọn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93 nhưng bị loại. Ngoài ra, cô từng đại diện cho ê-kíp Mắt Biếc nhận giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Năm 2021, Trúc Anh tái xuất với phim Thiên thần hộ mệnh, cũng của Victor Vũ nhưng không gây được tiếng vang.

Cách đây chưa lâu, Trúc Anh từng bị đích thân nhà sản xuất Dung Bình Dương lên tiếng tố nữ diễn viên vi phạm hợp đồng, có thái độ ngôi sao. Theo nhà sản xuất Dung Bình Dương, trước khi tham gia phim Ngốc Ơi Tuổi 17, Trúc Anh chỉ là diễn viên quần chúng chưa được ai biết đến. Chính nhà sản xuất đã nhìn trúng cô và là người đã cho nữ diễn viên trẻ cơ hội được diễn xuất.

Thời điểm tham gia phim, Trúc Anh có ký hợp đồng dịch vụ - biểu diễn với công ty do nhà sản xuất Dung Bình Dương quản lý. Theo nội dung hợp đồng, sau Ngốc Ơi Tuổi 17, trong thời hạn 5 năm, Trúc Anh muốn ký kết với bất cứ đơn vị nào thì phải thông qua sự cho phép của công ty. Tuy nhiên nữ diễn phim lại không làm đúng theo hợp đồng về nội dung đã ký.

Trúc Anh và những lần khiến Showbiz Việt 'chao đảo' dù chỉ mới bước sang tuổi 23 - Ảnh 2
Trúc Anh từng bị đích thân nhà sản xuất Dung Bình Dương lên tiếng tố nữ diễn viên vi phạm hợp đồng - Ảnh: Internet

"Sau hoàn thành Ngốc Ơi Tuổi 17, Trúc Anh tham gia Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ và ra rạp sau phim tôi 1 tuần. Trúc Anh không hề xin phép công ty quản lý", nhà sản xuất Dung Bình Dương chia sẻ.

Theo bà chính việc này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến trình sản xuất bộ phim 'Ngốc Ơi Tuổi 17', dẫn đến phim thua lỗ hơn 22 tỷ đồng trong khi nội dung được nhận xét là không hề thua kém gì Mắt Biếc.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương cũng cho biết tại một sự kiện, nữ diễn viên Trúc Anh đến trễ so với lịch hẹn đến 1 tiếng đồng hồ, thậm chí còn mắc "bệnh ngôi sao", nhiều lần có thái độ không tôn trọng. Bằng chứng là tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, dù đi chung đoàn phim Ngốc Ơi Tuổi 17 nhưng Trúc Anh lại lên nhận giải cùng ê-kíp Mắt Biếc.

Trúc Anh và những lần khiến Showbiz Việt 'chao đảo' dù chỉ mới bước sang tuổi 23 - Ảnh 3
Đích thân 'Hot girl' đã đăng đàn xin lỗi khán giả, đặc biệt là nhà sản xuất Dung Bình Dương sau sự việc - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, đích thân 'Hot girl' đã đăng đàn xin lỗi khán giả, đặc biệt là nhà sản xuất Dung Bình Dương. Theo đó nữ diễn viên trẻ mong muốn đơn vị sẽ bỏ qua những sai sót do khoảng cách thế hệ và mong rằng sự cầu thị của mình sẽ khiến sự việc được giải quyết và kết thúc trong êm đẹp nhất có thể.

Cho đến mới đây nhất, Trúc Anh tiếp tục vướng vào những lùm xùm không đáng có khi xuất hiện với diện mạo có phần bất thường trong họp báo một sự kiện giải trí. Theo đó Trúc Anh xuất hiện với khuôn mặt mũm mĩm, diện váy rộng để lộ vòng hai lùm lùm. Chính điều này đã khiến một số netizen đã đặt ra nghi vấn rằng, "nàng thơ" của Victor Vũ đang mang bầu.

Trúc Anh và những lần khiến Showbiz Việt 'chao đảo' dù chỉ mới bước sang tuổi 23 - Ảnh 4
Mới đây, Trúc Anh tiếp tục vướng vào những lùm xùm khi xuất hiện với diện mạo có phần bất thường - Ảnh: Internet
Trúc Anh và những lần khiến Showbiz Việt 'chao đảo' dù chỉ mới bước sang tuổi 23 - Ảnh 5
Cô nàng phủ nhận chuyện mang bầu và đính chính trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trước tin đồn này, mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Trúc Anh đã chính thức lên tiếng. Cô nàng phủ nhận và cho biết: "Cả nhà ơi, thời gian qua Trúc Anh chăm sóc bản thân một tí nên hơi mũm mĩm hơn, mọi người yên tâm nhé, mình vẫn ổn không có vấn đề gì đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm Trúc Anh thật nhiều nha, love you guys very much'

Có thể thấy dẫu chỉ mới bước sang độ tuổi 23 và dấn thân vào showbiz chưa lâu, song Trúc Anh lại được nhắc tên vào những lùm xùm không hay nhiều hơn các sản phẩm, dự án nghệ thuật. Được biết Trúc Anh hiện vẫn ưu tiên việc học ở một ngôi trường danh giá tại TP HCM. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Về diễn xuất, tôi không kén vai mà quan trọng dự án có hợp với mình không. Sau thể loại tình cảm và kinh dị, tôi muốn thử sức ở một vai hài".

Trúc Anh liên tục gặp sự cố té ngã ngay trên thảm đỏ vì đôi guốc "phản chủ" tại sự kiện hậu scandal vô ơn

Trúc Anh liên tục gặp sự cố té ngã ngay trên thảm đỏ vì đôi guốc "phản chủ" tại sự kiện hậu scandal vô ơn

Trúc Anh đã liên tục nhăn mặt vì đôi chân bị đau. Sau đó, khi di chuyển vào bên trong, cô đã trượt té khiến ê kíp phải đến đỡ cô đứng dậy.

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