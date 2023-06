Trúc Anh và những lần khiến Showbiz Việt 'chao đảo' dù chỉ mới bước sang tuổi 23

Thời điểm tham gia phim, Trúc Anh có ký hợp đồng dịch vụ - biểu diễn với công ty do nhà sản xuất Dung Bình Dương quản lý. Theo nội dung hợp đồng, sau Ngốc Ơi Tuổi 17, trong thời hạn 5 năm, Trúc Anh muốn ký kết với bất cứ đơn vị nào thì phải thông qua sự cho phép của công ty. Tuy nhiên nữ diễn phim lại không làm đúng theo hợp đồng về nội dung đã ký.

Trúc Anh từng bị đích thân nhà sản xuất Dung Bình Dương lên tiếng tố nữ diễn viên vi phạm hợp đồng - Ảnh: Internet

"Sau hoàn thành Ngốc Ơi Tuổi 17, Trúc Anh tham gia Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ và ra rạp sau phim tôi 1 tuần. Trúc Anh không hề xin phép công ty quản lý", nhà sản xuất Dung Bình Dương chia sẻ.

Theo bà chính việc này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến trình sản xuất bộ phim 'Ngốc Ơi Tuổi 17', dẫn đến phim thua lỗ hơn 22 tỷ đồng trong khi nội dung được nhận xét là không hề thua kém gì Mắt Biếc.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương cũng cho biết tại một sự kiện, nữ diễn viên Trúc Anh đến trễ so với lịch hẹn đến 1 tiếng đồng hồ, thậm chí còn mắc "bệnh ngôi sao", nhiều lần có thái độ không tôn trọng. Bằng chứng là tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, dù đi chung đoàn phim Ngốc Ơi Tuổi 17 nhưng Trúc Anh lại lên nhận giải cùng ê-kíp Mắt Biếc.

Đích thân 'Hot girl' đã đăng đàn xin lỗi khán giả, đặc biệt là nhà sản xuất Dung Bình Dương sau sự việc - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, đích thân 'Hot girl' đã đăng đàn xin lỗi khán giả, đặc biệt là nhà sản xuất Dung Bình Dương. Theo đó nữ diễn viên trẻ mong muốn đơn vị sẽ bỏ qua những sai sót do khoảng cách thế hệ và mong rằng sự cầu thị của mình sẽ khiến sự việc được giải quyết và kết thúc trong êm đẹp nhất có thể.

Cho đến mới đây nhất, Trúc Anh tiếp tục vướng vào những lùm xùm không đáng có khi xuất hiện với diện mạo có phần bất thường trong họp báo một sự kiện giải trí. Theo đó Trúc Anh xuất hiện với khuôn mặt mũm mĩm, diện váy rộng để lộ vòng hai lùm lùm. Chính điều này đã khiến một số netizen đã đặt ra nghi vấn rằng, "nàng thơ" của Victor Vũ đang mang bầu.

Mới đây, Trúc Anh tiếp tục vướng vào những lùm xùm khi xuất hiện với diện mạo có phần bất thường - Ảnh: Internet

Cô nàng phủ nhận chuyện mang bầu và đính chính trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trước tin đồn này, mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Trúc Anh đã chính thức lên tiếng. Cô nàng phủ nhận và cho biết: "Cả nhà ơi, thời gian qua Trúc Anh chăm sóc bản thân một tí nên hơi mũm mĩm hơn, mọi người yên tâm nhé, mình vẫn ổn không có vấn đề gì đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm Trúc Anh thật nhiều nha, love you guys very much'

Có thể thấy dẫu chỉ mới bước sang độ tuổi 23 và dấn thân vào showbiz chưa lâu, song Trúc Anh lại được nhắc tên vào những lùm xùm không hay nhiều hơn các sản phẩm, dự án nghệ thuật. Được biết Trúc Anh hiện vẫn ưu tiên việc học ở một ngôi trường danh giá tại TP HCM. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Về diễn xuất, tôi không kén vai mà quan trọng dự án có hợp với mình không. Sau thể loại tình cảm và kinh dị, tôi muốn thử sức ở một vai hài".