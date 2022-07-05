Nhận hàng loạt lời lẽ mỉa mai khi 'khoe' ảnh bụng bầu, Hồ Bích Trâm liền có phản ứng cực gắt?

Hồ Bích Trâm nhanh chóng đáp trả những lời lẽ kém duyên nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.
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Diễn viên Hồ Bích Trâm không còn là gương mặt quá xa lạ với các tín đồ của phim Việt. Ghi dấu ấn bởi gương mặt xinh đẹp và tài năng diễn xuất tự nhiên, Hồ Bích Trâm nhận được rất nhiều sự yêu mến.
Năm vừa qua, khán giả không khỏi bất ngờ khi nữ diễn viên thông báo lên xe hoa với chồng doanh nhân. Hiện tại, Hồ Bích Trâm cũng đang mang thai con đầu lòng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên bày tỏ niềm vui và sự hạnh phúc vỡ òa khi được lên thiên chức làm mẹ.
Mới đây nhất, Hồ Bích Trâm đã tranh thủ ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng trong quá trình mang thai. Cô đã đăng tải ảnh bụng bầu ở tháng 4 gây nhiều sự quan tâm, chú ý. Có thể thấy rõ, dù đang mang thai nhưng nhan sắc của mẹ bầu vẫn tươi tắn, xinh xắn.
Phía dưới bài đăng, rất người cư dân mạng đã để lại những lời chúc mừng cho mẹ trẻ và dành nhiều lời khen về nhan sắc. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng nhận về không ít lời lẽ kém duyên, mỉa mai về việc đăng ảnh bụng bầu lên mạng xã hội.
Trước những ý kiến kém duyên này, Hồ Bích Trâm không ngần ngại đáp trả: "Nhiều người ngộ ha. Có bầu bụng bự chụp vậy có gì sai. Mà ác mồm ác miệng quá, sân si ganh tỵ là giỏi. Có bầu là niềm hạnh phúc, mỗi người 1 kiểu, sao phải bắt ép tôi là không được úp hình, không được chụp hình vậy. Vậy giờ quyền cá nhân không có luôn á. Tôi chỉ muốn sống 1 đời bình an và làm những gì tôi muốn, miễn không hại ai nha, đừng bắt ép tôi phải sống như này như kia, sống vui sống khỏe là ok".
Cách hành xử trên của nữ diễn viên thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Qua đó, nhiều người cũng khuyên Hồ Bích Trâm bỏ ngoài tai những lời không hay, giữ gìn sức khỏe thật tốt và tinh thần thoải mái trong suốt thời gian thai kỳ.