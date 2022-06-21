Hồ Bích Trâm 'cười sảng' khi chồng bị nói 'lòi mặt chuột', vô tâm với vợ bầu ở hôn lễ!

Hậu trường 21/06/2022 09:34

Đoạn clip gây xôn xao bàn tán khi quay lại cảnh Hồ Bích Trâm lồm cồm đứng dậy trong chiếc váy cưới nặng nề trong khi ông xã nói chuyện vui vẻ với quan khách trong hôn lễ.

Sau thời gian dài trì hoãn vì dịch bệnh, tối 19/6 vừa qua, Hồ Bích Trâm và chồng vừa tổ chức lễ báo hỷ tại Sài Gòn với sự góp mặt của đông đảo sao Việt và bạn bè, gia đình 2 bên đến chung vui. Hiện tại, nữ diễn viên cũng đang mang thai con trai đầu lòng được 3 tháng tuổi nên thay vì chọn giày cao gót khi diện váy cô dâu thì cô chọn sử dụng dép xẹp để đảm bảo an toàn.

Hồ Bích Trâm 'cười sảng' khi chồng bị nói 'lòi mặt chuột', vô tâm với vợ bầu ở hôn lễ! - Ảnh 1
Hồ Bích Trâm xinh đẹp, lộng lẫy trong tiệc báo hỷ tại Sài Gòn - Ảnh: FBNV

Sau tiệc vui, chồng Hồ Bích Trâm bất ngờ nhận nhiều ý kiến trái chiều về thái độ vô tâm đối với vợ đang mang bầu. Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn quay lại cảnh Hồ Bích Trâm ngồi xuống đất nghỉ mệt trong lúc đón khách đến dự tiệc. Do đang mang thai và diện váy cưới nặng nên cô không thể đứng quá lâu. Trong khi đó, Quản Trọng lại vui vẻ trò chuyện với khách mời và để vợ đang phải tự đứng dậy khiến nhiều người bàn tán.

Hồ Bích Trâm 'cười sảng' khi chồng bị nói 'lòi mặt chuột', vô tâm với vợ bầu ở hôn lễ! - Ảnh 2
Nhiều người chỉ trích thái độ vô tâm của chồng Hồ Bích Trâm khi vợ đang mang thai - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi nhận nhiều ý kiến tranh cãi, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Hồ Bích Trâm cho biết, mọi người cần nhìn toàn bộ sự việc, xem hết clip trước khi chỉ trích người khác. Thực tế cô là người hất tay ông xã để tự đứng lên, phần khác Hồ Bích Trâm muốn chồng tập trung tiếp khách, tránh tình trạng mọi người đến đợi lâu và không ai đón tiếp.

Hồ Bích Trâm 'cười sảng' khi chồng bị nói 'lòi mặt chuột', vô tâm với vợ bầu ở hôn lễ! - Ảnh 3
Hồ Bích Trâm phản pháo các bình luận không hay chỉ trích anh xã - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ diễn viên bày tỏ: "Hất tay ổng để tự đứng dậy xong chồng bị chửi. Mà không sao, ổng nào có quan tâm, câu view rẻ tiền. Em mắc cười thiệt á mấy chị. Chứ em chả cần phải giải thích, em quen với việc này mà. Em không cho ai đỡ em hay giúp em gì cả vì em không muốn bị nói làm màu, nên em đi rất tự tin thoải mái và lăng xăng lắm. Vì em khoẻ lắm mấy chị ơi.

Mỏi chân ngồi chút, ổng đỡ dậy chụp, không chịu, em sợ bị chửi là làm màu, có bầu mà làm như gì không đứng được. Giờ ổng bị chửi banh ta lông, chồng vô tâm, lấy thằng này khổ... Giờ ng ta làm mọi cách câu view".

Hồ Bích Trâm 'cười sảng' khi chồng bị nói 'lòi mặt chuột', vô tâm với vợ bầu ở hôn lễ! - Ảnh 4
Cô khẳng định mình không muốn chồng giúp để tránh việc bị nói làm màu - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ của Hồ Bích Trâm ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý. Người hâm mộ khuyên cô nên giữ gìn sức khỏe thay vì bực tức trước những lời lẽ không đúng, tiêu cực. Trước đó, khi vừa biết được giới tính thai nhi, vợ chồng Hồ Bích Trâm đã hé lộ tên thân mật cho em bé là Lion. Sau hôn lễ, cô dành thời gian để chăm sóc sức khỏe, dưỡng thai và bước vào hành trình làm mẹ bỉm.

Sát giờ diễn ra hôn lễ, Hồ Bích Trâm bật mí không gian tổ chức lễ cưới 'cổ tích', ngập tràn hoa tươi, choáng nhất là số lượng khách mời!

Sát giờ diễn ra hôn lễ, Hồ Bích Trâm bật mí không gian tổ chức lễ cưới 'cổ tích', ngập tràn hoa tươi, choáng nhất là số lượng khách mời!

Hồ Bích Trâm hé lộ không gian tiệc cưới hệt "khu vườn cổ tích" với ngập tràn hoa tươi được trang trí kỳ công.

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