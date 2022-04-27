Sau niềm vui 'hai vạch', Hồ Bích Trâm 'tiết lộ' thời gian tổ chức hôn lễ, 'dự đoán' đứa con tương lai cũng tuổi Dần như hai vợ chồng

Hồ Bích Trâm là nữ diễn viên sở hữu tính cách thẳng thắn, cởi mở. Nhờ đó cô đã nhận được yêu mến từ phía khán giả và người hâm mộ. Xuyên suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật cô luôn chăm chỉ, nỗ lực từng ngày và được đồng nghiệp quý mến.Về chuyện tình cảm, vào 1 năm trước người đẹp đã cùng ông xã tổ chức đám cưới ở quê nhà. Tuy nhiên vì diễn biến dịch bệnh phức tạp, cô vẫn chưa thể tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, khi tham gia tiệc cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình Hồ Bích Trâm đã bật mí về đám cướp sắp tới của cô: "Đáng lẽ đám cưới của Trâm sẽ được diễn ra vào ngày 5/5, nhưng Trâm đã phải dời lại vì công việc gia đình đến 19/6. Hi vọng đến ngày đó Trâm sẽ được gặp nhiều đồng nghiệp và anh chị em, bạn bè và gia đình. Mọi thứ về hôn lễ đã được Trâm chuẩn bị từ một năm trước, nhưng vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chưa tổ chức được cứ dời lại lịch cho đến ngày 5/5 là tròn một năm. Riêng đám cưới của Trâm sẽ có chú rể, cô dâu và con đầu lòng".

Ảnh minh họa: Internet

Về vấn đề công khai diện mạo con và giới tính của nhóc tỳ, nữ diễn viên tâm sự: "Trâm xác định hạ sinh năm nay vì đây là năm tuổi của hai vợ chồng. Con gái hay con trai tuổi Dần sẽ mạnh mẽ và cá tính, Trâm nghĩ như vậy thôi. Trâm muốn chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội tới những người yêu thương Trâm và khán giả".

"Thật ra Trâm vẫn chưa thể tưởng tượng đám cưới của mình ở trong Sài Gòn sẽ diễn ra như thế nào. Ở dưới quê Trâm làm rất đơn giản, còn ở Sài Gòn sẽ lộng lẫy hơn xíu. Trâm hi vọng khi bản demo xong sẽ chia sẻ tới mọi người", cô không giấu khỏi sự hào hứng về những dự định tới đây.

Ảnh minh họa: Internet

Khán giả mong chờ thêm những thông tin mới nhất về ngày cưới của vợ chồng diễn viên Hồ Bích Trâm.