Sau niềm vui 'hai vạch', Hồ Bích Trâm 'tiết lộ' thời gian tổ chức hôn lễ, 'dự đoán' đứa con tương lai cũng tuổi Dần như hai vợ chồng

Hậu trường 27/04/2022 14:28

Sau niềm vui chuẩn bị đón thiên thần nhỏ, Hồ Bích Trâm vừa có chia sẻ về thời gian và địa điểm tổ chức lễ cưới của hai vợ chồng.

Hồ Bích Trâm là nữ diễn viên sở hữu tính cách thẳng thắn, cởi mở. Nhờ đó cô đã nhận được yêu mến từ phía khán giả và người hâm mộ. Xuyên suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật cô luôn chăm chỉ, nỗ lực từng ngày và được đồng nghiệp quý mến.Về chuyện tình cảm, vào 1 năm trước người đẹp đã cùng ông xã tổ chức đám cưới ở quê nhà. Tuy nhiên vì diễn biến dịch bệnh phức tạp, cô vẫn chưa thể tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau niềm vui 'hai vạch', Hồ Bích Trâm 'tiết lộ' thời gian tổ chức hôn lễ, 'dự đoán' đứa con tương lai cũng tuổi Dần như hai vợ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cách đây không lâu, nữ diễn viên thông báo mang thai trên trang cá nhân. Khoảnh khắc hạnh phúc khiến nữ diễn viên rơi lệ.

Sau niềm vui 'hai vạch', Hồ Bích Trâm 'tiết lộ' thời gian tổ chức hôn lễ, 'dự đoán' đứa con tương lai cũng tuổi Dần như hai vợ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mới đây, khi tham gia tiệc cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình Hồ Bích Trâm đã bật mí về đám cướp sắp tới của cô: "Đáng lẽ đám cưới của Trâm sẽ được diễn ra vào ngày 5/5, nhưng Trâm đã phải dời lại vì công việc gia đình đến 19/6. Hi vọng đến ngày đó Trâm sẽ được gặp nhiều đồng nghiệp và anh chị em, bạn bè và gia đình. Mọi thứ về hôn lễ đã được Trâm chuẩn bị từ một năm trước, nhưng vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chưa tổ chức được cứ dời lại lịch cho đến ngày 5/5 là tròn một năm. Riêng đám cưới của Trâm sẽ có chú rể, cô dâu và con đầu lòng".

Sau niềm vui 'hai vạch', Hồ Bích Trâm 'tiết lộ' thời gian tổ chức hôn lễ, 'dự đoán' đứa con tương lai cũng tuổi Dần như hai vợ chồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Về vấn đề công khai diện mạo con và giới tính của nhóc tỳ, nữ diễn viên tâm sự: "Trâm xác định hạ sinh năm nay vì đây là năm tuổi của hai vợ chồng. Con gái hay con trai tuổi Dần sẽ mạnh mẽ và cá tính, Trâm nghĩ như vậy thôi. Trâm muốn chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội tới những người yêu thương Trâm và khán giả".

"Thật ra Trâm vẫn chưa thể tưởng tượng đám cưới của mình ở trong Sài Gòn sẽ diễn ra như thế nào. Ở dưới quê Trâm làm rất đơn giản, còn ở Sài Gòn sẽ lộng lẫy hơn xíu. Trâm hi vọng khi bản demo xong sẽ chia sẻ tới mọi người", cô không giấu khỏi sự hào hứng về những dự định tới đây.

 

Sau niềm vui 'hai vạch', Hồ Bích Trâm 'tiết lộ' thời gian tổ chức hôn lễ, 'dự đoán' đứa con tương lai cũng tuổi Dần như hai vợ chồng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 Khán giả mong chờ thêm những thông tin mới nhất về ngày cưới của vợ chồng diễn viên Hồ Bích Trâm.

Hồ Bích Trâm khóc sưng mắt vì một người đàn ông 'ác độc' không mời mà đến trong đám cưới

Hồ Bích Trâm khóc sưng mắt vì một người đàn ông 'ác độc' không mời mà đến trong đám cưới

Nữ diễn viên Hồ Bích Trâm vừa tổ chức đám cưới ở quê nhà Quảng Ngãi vào hôm qua 5/5. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cô nàng hạn chế số lượng khách mời, tuy nhiên vẫn có một số người "không mời mà đến" quay clip câu view, câu like.

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