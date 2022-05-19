Hồ Bích Trâm hạnh phúc 'khoe' hình siêu âm 'cọp con', tiết lộ về giới tính của nhóc tỳ?

Mới đây trên trang cá nhân, Hồ Bích Trâm đã đăng tải một video ngắn chia sẻ về thời gian mang thai 3 tháng đầu vừa qua. Đồng thời nữ diễn viên hạnh phúc khoe hình ảnh siêu âm đầu tiên của nhóc tỳ khi đang ở trong bụng mẹ.

Người đẹp cho biết cô đang tìm hiểu một số phương pháp nuôi dạy con sau khi thiên thần nhí chào đời bằng cách đọc nhiều loại sách khác nhau.

Cô cũng chia sẻ những loại sách mình đọc cho thai kỳ - Ảnh: Chụp màn hình

Chuyến đi khám thai lần này có ông xã tháp tùng nữ diễn viên, khi được nhìn ảnh siêu âm cả hai vợ chồng đều nghẹn ngào và vô cùng xúc động. Về giới tính của con, Hồ Bích Trâm cho biết: "Em không quan trọng chuyện con trai hay con gái, miễn sao con mình khỏe mạnh là được".

Nữ diễn viên xúc đọng chia sẻ hình ảnh siêu âm - Ảnh: Chụp màn hình

Ở dưới phần bình luận, khán giả và bạn bè đều tỏ ra thích thú và xuýt xoa khi được ngắm nhìn hình ảnh đầu tiên của nhóc tỳ nữ diễn viên. Nhiều "mẹ bỉm" đã đưa ra những lời khuyên và hy vọng cô sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh, ổn định.

Trước đó, Hồ Bích Trâm cũng tiết lộ phản ứng bất ngờ của chồng khi cô thông báo mang thai. Niềm vui của gia đình được nhân đôi khi ông xã cô nhận que thử thai hoành tráng vào đúng dịp sinh nhật. Theo đó, mẹ ruột Hồ Bích Trâm cũng đã từ quê vào Sài Gòn ở với con gái ít ngày để chăm sóc. Hôn lễ của cả hai cũng sẽ dời đến tháng 6 thay vì tháng 5 như thông báo ban đầu.

Vợ chồng diễn viên Hồ Bích Trâm - Ảnh: Internet

Hiện tại, nữ diễn viên và ông xã vẫn đang tận hưởng niềm vui của việc lên chức. Hồ Bích Trâm cũng tạm ngưng công việc nghỉ ngơi để không ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.