Sát giờ diễn ra hôn lễ, Hồ Bích Trâm bật mí không gian tổ chức lễ cưới 'cổ tích', ngập tràn hoa tươi, choáng nhất là số lượng khách mời!

Sau lễ cưới thế kỷ của ca sĩ Minh Hằng, tối nay (ngày 19/6), showbiz Việt lại nô nức đón chờ lễ cưới của nữ diễn viên Hồ Bích Trâm chính thức diễn ra tại TP.HCM. Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Bích Trâm vừa bật mí về không gian tổ chức đám cưới cực hoành tráng với quy mô hơn 700 khách mời. Theo như chia sẻ của nữ diễn viên, để mang đến không gian lễ cưới hệt "Khu vườn cổ tích" với tràn ngập hoa tươi, đội ngũ ê-kíp đã kỳ công làm việc xuyên đêm để kịp hoàn thành các bối cảnh.

Tối nay, đám cưới của Hồ Bích Trâm chính thức diễn ra với quy mô 700 khách mời - Ảnh: FBNV

Theo như lời người phía ê-kíp chia sẻ, các loại hoa tươi trang trí trong lễ cưới cũng khá đắt tiền và được mua với số lượng lớn. Điều này cũng đủ thấy được sự đầu tư của vợ chồng Hồ Bích Trâm cho ngày trọng đại của mình.

Trong năm vừa qua, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới tại quê nhà và dự kiến sẽ tổ chức tại TP.HCM vào ngày 5/5 năm ngoái. Tuy nhiên, do tình hình dịch căng thẳng, Hồ Bích Trâm phải nhiều lần dời ngày cưới. Trước đó, cả 2 cũng định tổ chức vào ngày 5/5 năm nay nhưng sau cùng vợ chồng cô dời sang ngày 19/6.