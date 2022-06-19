Sát giờ diễn ra hôn lễ, Hồ Bích Trâm bật mí không gian tổ chức lễ cưới 'cổ tích', ngập tràn hoa tươi, choáng nhất là số lượng khách mời!

Hồ Bích Trâm hé lộ không gian tiệc cưới hệt "khu vườn cổ tích" với ngập tràn hoa tươi được trang trí kỳ công.
- Sau niềm vui 'hai vạch', Hồ Bích Trâm 'tiết lộ' thời gian tổ chức hôn lễ, 'dự đoán' đứa con tương lai cũng tuổi Dần như hai vợ chồng
- Hồ Bích Trâm tung ảnh cưới giấu mặt chú rể, CĐM đã nhanh chóng tìm ra danh tính
Sau lễ cưới thế kỷ của ca sĩ Minh Hằng, tối nay (ngày 19/6), showbiz Việt lại nô nức đón chờ lễ cưới của nữ diễn viên Hồ Bích Trâm chính thức diễn ra tại TP.HCM. Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Bích Trâm vừa bật mí về không gian tổ chức đám cưới cực hoành tráng với quy mô hơn 700 khách mời. Theo như chia sẻ của nữ diễn viên, để mang đến không gian lễ cưới hệt "Khu vườn cổ tích" với tràn ngập hoa tươi, đội ngũ ê-kíp đã kỳ công làm việc xuyên đêm để kịp hoàn thành các bối cảnh.
Theo như lời người phía ê-kíp chia sẻ, các loại hoa tươi trang trí trong lễ cưới cũng khá đắt tiền và được mua với số lượng lớn. Điều này cũng đủ thấy được sự đầu tư của vợ chồng Hồ Bích Trâm cho ngày trọng đại của mình.
Trong năm vừa qua, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới tại quê nhà và dự kiến sẽ tổ chức tại TP.HCM vào ngày 5/5 năm ngoái. Tuy nhiên, do tình hình dịch căng thẳng, Hồ Bích Trâm phải nhiều lần dời ngày cưới. Trước đó, cả 2 cũng định tổ chức vào ngày 5/5 năm nay nhưng sau cùng vợ chồng cô dời sang ngày 19/6.
Nói về lý do liên tục dời ngày cưới, nữ diễn viên cho biết: "Nếu các lần trước, tôi phải hoãn vì dịch bệnh, lần này, má chồng tôi mới mổ chân. Nếu tổ chức vào ngày 5/5, vết thương chưa bình phục và bà không thể tham dự được. Không những thế, vào dịp nghỉ hè, em trai tôi và mẹ mới có thể vào TP.HCM".
Hiện tại, Hồ Bích Trâm đang trong những tháng đầu của thai kì, việc dời lễ cưới trước đó cũng để đảm bảo sức khỏe an toàn cho nữ diễn viên. Được biết chồng của Hồ Bích Trâm là một doanh nhân, hơn cô 7 tuổi. Cặp đôi đã có quãng thời gian dài yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.