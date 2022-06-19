Sát giờ diễn ra hôn lễ, Hồ Bích Trâm bật mí không gian tổ chức lễ cưới 'cổ tích', ngập tràn hoa tươi, choáng nhất là số lượng khách mời!

Hậu trường 19/06/2022 14:16

Hồ Bích Trâm hé lộ không gian tiệc cưới hệt "khu vườn cổ tích" với ngập tràn hoa tươi được trang trí kỳ công.

Sau lễ cưới thế kỷ của ca sĩ Minh Hằng, tối nay (ngày 19/6), showbiz Việt lại nô nức đón chờ lễ cưới của nữ diễn viên Hồ Bích Trâm chính thức diễn ra tại TP.HCM. Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Bích Trâm vừa bật mí về không gian tổ chức đám cưới cực hoành tráng với quy mô hơn 700 khách mời. Theo như chia sẻ của nữ diễn viên, để mang đến không gian lễ cưới hệt "Khu vườn cổ tích" với tràn ngập hoa tươi, đội ngũ ê-kíp đã kỳ công làm việc xuyên đêm để kịp hoàn thành các bối cảnh.

Sát giờ diễn ra hôn lễ, Hồ Bích Trâm bật mí không gian tổ chức lễ cưới 'cổ tích', ngập tràn hoa tươi, choáng nhất là số lượng khách mời! - Ảnh 1
Tối nay, đám cưới của Hồ Bích Trâm chính thức diễn ra với quy mô 700 khách mời - Ảnh: FBNV

Theo như lời người phía ê-kíp chia sẻ, các loại hoa tươi trang trí trong lễ cưới cũng khá đắt tiền và được mua với số lượng lớn. Điều này cũng đủ thấy được sự đầu tư của vợ chồng Hồ Bích Trâm cho ngày trọng đại của mình.
Trong năm vừa qua, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới tại quê nhà và dự kiến sẽ tổ chức tại TP.HCM vào ngày 5/5 năm ngoái. Tuy nhiên, do tình hình dịch căng thẳng, Hồ Bích Trâm phải nhiều lần dời ngày cưới. Trước đó, cả 2 cũng định tổ chức vào ngày 5/5 năm nay nhưng sau cùng vợ chồng cô dời sang ngày 19/6.

Sát giờ diễn ra hôn lễ, Hồ Bích Trâm bật mí không gian tổ chức lễ cưới 'cổ tích', ngập tràn hoa tươi, choáng nhất là số lượng khách mời! - Ảnh 2 
Sát giờ diễn ra hôn lễ, Hồ Bích Trâm bật mí không gian tổ chức lễ cưới 'cổ tích', ngập tràn hoa tươi, choáng nhất là số lượng khách mời! - Ảnh 3
Choáng ngợp với không gian lễ cưới của Hồ Bích Trâm được trang trái ngập tràn hoa tươi - Ảnh: Cắt từ clip

Nói về lý do liên tục dời ngày cưới, nữ diễn viên cho biết: "Nếu các lần trước, tôi phải hoãn vì dịch bệnh, lần này, má chồng tôi mới mổ chân. Nếu tổ chức vào ngày 5/5, vết thương chưa bình phục và bà không thể tham dự được. Không những thế, vào dịp nghỉ hè, em trai tôi và mẹ mới có thể vào TP.HCM".

Hiện tại, Hồ Bích Trâm đang trong những tháng đầu của thai kì, việc dời lễ cưới trước đó cũng để đảm bảo sức khỏe an toàn cho nữ diễn viên. Được biết chồng của Hồ Bích Trâm là một doanh nhân, hơn cô 7 tuổi. Cặp đôi đã có quãng thời gian dài yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Hồ Bích Trâm hạnh phúc 'khoe' hình siêu âm 'cọp con', tiết lộ về giới tính của nhóc tỳ?

Hồ Bích Trâm hạnh phúc 'khoe' hình siêu âm 'cọp con', tiết lộ về giới tính của nhóc tỳ?

Trên trang cá nhân, Hồ Bích Trâm đã đăng tải một video ngắn chia sẻ về thời gian mang thai 3 tháng đầu vừa qua. Đồng thời nữ diễn viên hạnh phúc khoe hình ảnh siêu âm đầu tiên của nhóc tỳ khi đang ở trong bụng mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới Hồ Bích Trâm Hồ Bích Trâm có thai diễn viên Hồ Bích Trâm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 47 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 12 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 47 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 2 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An