Trúc Anh 'Mắt Biếc' lần đầu nói rõ nguyên nhân thân hình thừa cân, phát tướng như 'mẹ bỉm'

Trong loạt ảnh mới, Trúc Anh thu hút sự chú ý lớn từ công chúng với vóc dáng thừa cân, khác hẳn thời nổi tiếng với bộ phim Mắt Biếc.

Mới đây, loạt ảnh mới của diễn viên Trúc Anh gây chú ý và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Người đẹp Mắt Biếc lộ diện với diện mạo khác lạ. Qua loạt ảnh, người hâm mộ thấy rõ sự tăng cân đáng kể từ nữ diễn viên trẻ. Khuôn mặt cô trở nên tròn trịa và hình thể cũng mũm mĩm hơn. Trúc Anh tăng cân rõ sau thời gian vắng bóng. Trong hình, cô diện áo cardigan mỏng phối cùng áo hai dây và quần suông đơn giản. Trúc Anh lộ rõ gương mặt đầy đặn cùng nọng cằm, body đậm người, thậm chí còn bị ví như "mẹ bầu".

Mỹ nhân 1998 tiết lộ cô mũm mĩm hơn do việc ăn uống thiếu kiếm soát và ảnh hưởng của bệnh tật. Chính vì sự phát tưởng của ngoại hình hiện tại mà nữ diễn viên 1998 vướng nghi vấn mang thai. Thế nhưng, thực chất ngoại hình hiện tại của cô chỉ là do tăng cân mà thôi. Trúc Anh khẳng định nguyên nhân do ăn uống và bản thân đang mắc căn bệnh thoái hóa khớp. Phía đại diện nữ diễn viên chia sẻ: "Cân nặng của Trúc Anh: Tăng 8kg, trước khi tăng là 53 - 54kg. Lý do là thời điểm dịch ở nhà ăn uống nhiều, với tạng người dễ tăng cân. Nữ diễn viên từng tìm nhiều phương pháp giảm cân nhưng sai cách, cũng là lý do khiến sức khỏe yếu, cộng với bệnh thoái hóa khớp, dẫn đến té ngã khi tham gia sự kiện". Căn bệnh cũng là lý do cô từng có đoạn clip loạng choạng, té ngã trên thảm đỏ. Được biết, loạt ảnh này là trong buổi Trúc Anh gặp gỡ với đại diện NSX Dung Bình Dương để gửi lời xin lỗi về ồn ào vừa qua giữa hai bên. Còn nhớ hồi cuối năm 2021, NSX này từng lên tiếng tố cáo Trúc Anh chảnh chọe, vi phạm hợp đồng và tuyên bố sẽ khởi kiện nữ diễn viên.

Nữ diễn viên đã đến gặp tặng hoa và gửi lời xin lỗi bà Dương, hòa giải mâu thuẫn không đáng có trước đó. Nghi vấn mang bầu của Trúc Anh nổ ra khi cô xuất hiện với hình ảnh tròn trịa trên thảm đỏ hồi tháng 7 vừa qua. Cô để lộ bắp tay to, vai u, bụng to tướng, gương mặt tròn trịa cùng chiếc mũi nở. Người đẹp còn diện thiết kế váy baby doll rộng thùng thình, điều này càng khiến nhiều người nghi ngờ rằng người đẹp đang mang thai. Dù chụp ở góc máy nào, người đẹp đều lộ rõ dấu hiệu tăng cân, mũm mĩm hơn thường lệ. Vòng 2 tròn trịa lộ rõ hơn khi người đẹp ngồi. Lúc này, người đẹp chỉ lên tiếng cho biết mình tròn trịa hơn là "do nồi lẩu". Cô nhanh chóng lên tiếng giải thích bản thân tăng cân là do ăn lẩu. Nữ chính Mắt Biếc tâm sự cô đang nỗ lực để lấy lại phong độ sắc vóc như trước kia để tự tin xuất hiện trước công chúng.

Trúc Anh và những lần khiến Showbiz Việt 'chao đảo' dù chỉ mới bước sang tuổi 23 Là diễn viên mới tiềm năng của Vbiz qua bộ phim 'Mắt Biếc' song Trúc Anh lại gắn với những tin đồn, ồn ào không ít lần làm chao đảo Showbiz Việt.

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