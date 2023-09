Trúc Anh 'Mắt Biếc' lần đầu nói rõ nguyên nhân thân hình thừa cân, phát tướng như 'mẹ bỉm'

Mỹ nhân 1998 tiết lộ cô mũm mĩm hơn do việc ăn uống thiếu kiếm soát và ảnh hưởng của bệnh tật.

Chính vì sự phát tưởng của ngoại hình hiện tại mà nữ diễn viên 1998 vướng nghi vấn mang thai. Thế nhưng, thực chất ngoại hình hiện tại của cô chỉ là do tăng cân mà thôi. Trúc Anh khẳng định nguyên nhân do ăn uống và bản thân đang mắc căn bệnh thoái hóa khớp. Phía đại diện nữ diễn viên chia sẻ: "Cân nặng của Trúc Anh: Tăng 8kg, trước khi tăng là 53 - 54kg. Lý do là thời điểm dịch ở nhà ăn uống nhiều, với tạng người dễ tăng cân. Nữ diễn viên từng tìm nhiều phương pháp giảm cân nhưng sai cách, cũng là lý do khiến sức khỏe yếu, cộng với bệnh thoái hóa khớp, dẫn đến té ngã khi tham gia sự kiện".

Căn bệnh cũng là lý do cô từng có đoạn clip loạng choạng, té ngã trên thảm đỏ.

Được biết, loạt ảnh này là trong buổi Trúc Anh gặp gỡ với đại diện NSX Dung Bình Dương để gửi lời xin lỗi về ồn ào vừa qua giữa hai bên. Còn nhớ hồi cuối năm 2021, NSX này từng lên tiếng tố cáo Trúc Anh chảnh chọe, vi phạm hợp đồng và tuyên bố sẽ khởi kiện nữ diễn viên.