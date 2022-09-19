Thúy Ngân đăng ảnh mới nhưng sao ngoại hình lại gầy đến mức biến dạng thế này?

Cụ thể, trên trang cá nhân, Thúy Ngân đăng tải loạt khoảnh khắc khoe phong cách street style vô cùng sành điệu. Trong ảnh, mỹ nhân gốc Tiền Giang diện set đồ denim cùng mái tóc buộc cao năng động. Thiết kế cắt xẻ giúp nữ diễn viên phô diễn bờ vai trần nuột nà và vòng eo con kiến.

Thúy Ngân là một trong những nữ diễn viên được yêu thích bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn cùng làn da trắng không tì vết. Ở tuổi 31, mỹ nhân gốc Tiền Giang sở hữu sự nghiệp nổi bật, chứng minh bản thân là một nghệ sĩ "tài sắc vẹn toàn" của Vbiz. Tuy nhiên, mới đây Thúy Ngân đã khiến nhiều người bất ngờ khi lộ diện với nhan sắc khác lạ.

Thế nhưng, điều khiến khán giả chú ý lại là thân hình "mình hạc xương mai" của cô nàng, thậm chí gầy gò đến mức bất thường. Dù vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, song nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa lại khiến dân tình lo lắng với hình thể gầy bất ngờ.

Vòng eo nhỏ đến độ thiếu cân đối của nữ diễn viên sinh khiến người hâm mộ lo lắng.

Đặc biệt, qua những góc máy từ trên xuống, ngoại hình thanh mảnh, cò hương càng lộ rõ. Vòng eo nhỏ đến độ thiếu cân đối của nữ diễn viên sinh năm 1991 khiến fan hoang mang.

Phần cánh tay khẳng khiu của mỹ nhân Tiền Giang gây chú ý.

Ngay khi phát hiện thay đổi ở người đẹp, công chúng đều thể hiện sự lo lắng về sức khỏe của cô. Theo đó, fan cho rằng mỹ nhân đã sụt cân quá mức khiến ngoại hình thiếu sức sống. Số khác lại cho rằng diện mạo "gầy trơ xương" của Thúy Ngân do ảnh hưởng từ góc chụp và trang phục.

Netizen đều thể hiện sự lo lắng về sức khỏe của Thúy Ngân.

Thời gian trước, người đẹp sinh năm 1991 liên tiếp thu hút sự chú ý vì vóc dáng đẫy đà, thậm chí lộ "bé mỡ" trên sóng truyền hình.

Những lần liên tiếp lộ thân hình phát tướng trên sóng truyền hình của Thúy Ngân.

Sở hữu chiều cao 1m72, Thúy Ngân thường được nhận xét là có hình thể nổi bật hơn các đồng nghiệp khác.

Qua loạt ảnh này, người hâm mộ đều có thể nhận thấy mỹ nhân 9x đã cố gắng giảm cân đáng kể để có được thân hình thon gọn như hiện tại. Cũng nhờ vậy mà thời gian qua, người hâm mộ có thể thấy nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa thường xuyên theo đuổi phong cách thời trang có phần táo bạo hơn. Cô yêu thích những thiết kế hở, cắt xẻ gợi cảm để khoe những "điểm vàng" trên cơ thể như bờ vai trắng nuột nà và vòng eo thon gọn.