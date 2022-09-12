Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, Thúy Ngân đã đăng tải bài viết thể hiện sự bức xúc khi một bộ phận khán gải bình luận tiêu cực về các sản phẩm nghệ thuật. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ:

"Khán giả có quyền khen có quyền chê, có quyền góp ý. Nhưng không có quyền miệt thị nguời khác. Ranh giới giữa việc đóng góp ý kiến và xúc phạm người khác mong manh lắm. Chúng tôi luôn cố tạo ra những điều tốt đẹp đem đến năng lượng tích cực cho mọi người nhưng vài người lại gieo vào chúng tôi những năng lượng tiêu cực và độc hại. Mong mọi người xem những sản phẩm dưới góc độ công tâm và đừng đem những người không liên quan vào xúc phạm. Điều đó thật sự không đúng và không đáng để im lặng!"