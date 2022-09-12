Trước những ý kiến tiêu cực đang hướng về phía mình, Thúy Ngân đã có phản ứng gay gắt.
- Thí sinh hoa hậu chuyển giới khiến netizen phẫn nộ vì hành vi gian dối, cắt ghép ảnh trắng trợn để dự thi
- Hiền Hồ 'rưng rưng nước mắt' trải lòng về giai đoạn khủng hoảng sau lùm xùm 'anh em nương tựa'
Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, Thúy Ngân đã đăng tải bài viết thể hiện sự bức xúc khi một bộ phận khán gải bình luận tiêu cực về các sản phẩm nghệ thuật. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ:
"Khán giả có quyền khen có quyền chê, có quyền góp ý. Nhưng không có quyền miệt thị nguời khác. Ranh giới giữa việc đóng góp ý kiến và xúc phạm người khác mong manh lắm. Chúng tôi luôn cố tạo ra những điều tốt đẹp đem đến năng lượng tích cực cho mọi người nhưng vài người lại gieo vào chúng tôi những năng lượng tiêu cực và độc hại. Mong mọi người xem những sản phẩm dưới góc độ công tâm và đừng đem những người không liên quan vào xúc phạm. Điều đó thật sự không đúng và không đáng để im lặng!"
Dòng chia sẻ trên của Thúy Ngân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nữ diễn viên cho rằng khán giả có quyền khen, chê, góp ý nhưng đừng miệt thị người khác. Dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ như Nhã Phương, Tiến Luật, Lan Ngọc, ST...và khán giả đã gửi lời động viên đến nữ diễn viên.
Ngoài ra, netizen cũng tò mò không biết nguyên nhân đằng sau chia sẻ bức xúc này của Thúy Ngân là gì. Thậm chí, có người còn hỏi thẳng Thúy Ngân xem có phải câu chuyện này liên quan đến việc fan ship Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch hay không thì nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. Ngoài ra có thêm một giả thuyết nữa đó là việc Thúy Ngân bị chỉ trích "nhạt" khi tham gia làm khách mời trong chương trình "2 ngày 1 đêm" gần đây.
Hiện, nữ diễn viên vẫn giữ im lặng và chưa có động thái mới.