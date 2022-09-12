Một thí sinh khiến cộng đồng mạng phản ứng gay gắt khi sử dụng hình ảnh của Á hậu Ngọc Thảo để sử dụng làm profile dự thi Miss International Queen Vietnam 2023.

Mới đây, BTC Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đã đăng tải ảnh và thông tin về các thí sinh dự thi trên Fanpage cuộc thi. Nhiều mỹ nhân hoàn mỹ đã đặt bút ghi danh, trong đó chiếm trọn sự chú ý là ứng viên đến từ Trà Vinh - Trần Huỳnh Bảo Ngọc.

Ngay khi xuất hiện trên Fanpage Miss International Queen Vietnam, Bảo Ngọc nhanh chóng được đánh giá cao với ngoại hình nổi bật. Theo thông tin từ BTC, cô sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1m75, số đó 3 vòng 95 - 58 - 90. Bảo Ngọc sở hữu thân hình nóng bỏng cùng số đo 3 vòng chuẩn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ảnh dự thi của thí sinh chuyển giới Bảo Ngọc đã bị cộng đồng mạng tố gian lận, đây là sản phẩm của photoshop một cách trắng trợn. Cụ thể, những bức ảnh này đã cắt ghép trắng trợn body của Á hậu Ngọc Thảo. Trần Huỳnh Bảo Ngọc đã cắt ghép mặt mình dán vào ảnh gốc, biến ảnh của người ta thành của mình để đăng ký dự thi. Không chỉ một bức, mà ảnh cận mặt cũng là ảnh của Á hậu sinh năm 2000 nhưng được cắt ghép hoàn hảo. Bảo Ngọc đã sử dụng chiều trò cắt ghép, photoshop một cách trắng trợn - Ảnh: Internet Dân mạng tìm ra chủ nhân của tấm hình là của Á hậu Ngọc Thảo - Ảnh: Internet Ngay lập tức, cộng đồng nhan sắc dậy sóng vì hành động "gian lận của thí sinh này. Họ thậm chí tràn vào bài đăng về cô trên Fanpage Miss International Queen Vietnam để chất vấn cho ra lẽ. Nhiều người gọi Trần Huỳnh Bảo Ngọc là "ăn cắp cả body cả face".

Cộng động mạng phẫn nộ vì hành vi gian dối của thí sinh Bảo Ngọc - Ảnh: Internet Ngoài ra, một số người cũng khuyên BTC Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam nên kiểm duyệt kỹ càng hồ sơ thí sinh trước khi đăng tải, để tránh những sự cố không hay.

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