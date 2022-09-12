Hiền Hồ 'rưng rưng nước mắt' trải lòng về giai đoạn khủng hoảng sau lùm xùm 'anh em nương tựa'

Hậu trường 12/09/2022 09:40

Tái xuất trong một buổi diễn riêng tư, Hiền Hồ lần đầu tiên tiết lộ cuộc sống "chật vật" giữa lúc bê bối tình ái "nổ ra".

Vào tối ngày 11/9, Hiền Hồ bất ngờ tái xuất tại một đêm nhạc diễn ra tại trung tâm TP.HCM. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện sau khi vướng lùm xùm tình ái. Tại sự kiện, cô nàng diện váy đỏ, trang điểm đơn giản cùng kiểu tóc búi cao. Đồng thời, nữ ca sĩ còn chủ động đăng ảnh trên trang cá nhân, không chia sẻ quan điểm, không giới hạn bình luận như trước. Bài viết lập tức "gây bão" mạng xã hội.

Đây là đêm nhạc riêng tư với số lượng người tham dự hạn chế, chủ yếu là đồng nghiệp, bạn bè, đối tác… của Hiền Hồ. Tại sự kiện, nữ ca sĩ chỉ hát hai bản hit, còn lại là cover các ca khúc thịnh hành. Ngoài ra, cô còn song ca cùng Trịnh Thăng Bình và Quân A.P trong một số nhạc phẩm như: Vỡ tan, Lặng thầm… Tuy nhiên, động thái mới của cô không được số đông công chúng chấp nhận. Nhiều người thậm chí còn chỉ trích, nhất quyết đòi tẩy chay nữ ca sĩ vì vấn đề đạo đức trên các trang mạng xã hội.

Hiền Hồ 'rưng rưng nước mắt' trải lòng về giai đoạn khủng hoảng sau lùm xùm 'anh em nương tựa' - Ảnh 1
Hiền Hồ xuất hiện rạng rỡ trong đêm nhạc - Ảnh: Báo Thanh niên

 

Trong ngày tái xuất, Hiền Hồ rưng rưng cho biết cô đã mất ngủ nhiều tháng từ khi xảy ra bê bối. Nữ ca sĩ trải lòng: "Tôi đã mất ngủ mấy tháng nay rồi, tôi cũng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Trước buổi diễn này, tôi không ngủ được vì run, vì được trở lại sân khấu sau khoảng thời gian dài. Tôi có rất nhiều cảm xúc…”. Nữ ca sĩ còn lộ vẻ lúng túng, nhiều lần ngắt quãng khiến MC phải hỗ trợ. Nữ ca sĩ thừa nhận quên lời trong lúc biểu diễn và dành lời cảm ơn đến ê-kíp, ban nhạc đã giúp đỡ.

Đồng thời, Hiền Hồ cũng tiết lộ từng ấp ủ làm MV với ca khúc mới. Tuy nhiên, vì vướng scandal nên mọi kế hoạch bị đổ vỡ. Sau sóng gió, nữ ca sĩ nói vẫn yêu âm nhạc và luôn dành tâm huyết cho nghệ thuật.

Hiền Hồ 'rưng rưng nước mắt' trải lòng về giai đoạn khủng hoảng sau lùm xùm 'anh em nương tựa' - Ảnh 2
Đứng trên sân khấu, Hiền Hồ nghẹn ngào, ấp úng và cho biết cô đã mất ngủ nhiều tháng qua - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Trước đó, Hiền Hồ từng phải dừng hoạt động nghệ thuật khi lộ ảnh thân mật với một doanh nhân đã có gia đình hồi tháng 3/2022. Trước sự hoài nghi của công chúng, cô giữ im lặng khá lâu. Dưới sức ép của dư luận, cuối cùnggiọng ca "Em ngày xưa khác rồi" cũng nhận sai khi để mình rơi vào một mối quan hệ mang nhiều tai tiếng. Cô gửi lời xin lỗi những người liên quan, khán giả đã yêu mến, ủng hộ mình. Người đẹp 9X mong nhận được sự thông cảm, bao dung từ phía mọi người.

Hiền Hồ cúi đầu trong ngày quay trở lại sau ồn ào 'anh em nương tựa', khán giả phản ứng gay gắt đòi tẩy chay

Hiền Hồ cúi đầu trong ngày quay trở lại sau ồn ào 'anh em nương tựa', khán giả phản ứng gay gắt đòi tẩy chay

Trước ồn ào tình cảm với đại gia hơn mình 31 tuổi, Hiền Hồ "ở ẩn" trong 6 tháng qua. Mới đây, nữ ca sĩ công bố chính thức quay trở lại nghệ thuật.

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