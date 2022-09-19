'Nàng Trà' Tú Vi của 'Cổng mặt trời' sau 13 năm: nhan sắc thăng hạng vượt bậc, hôn nhân viên mãn mà nhiều người ao ước

Trong đó, phải kể đến Tú Vi , trong phim cô vào vai Trà, một cô sinh viên chăm chỉ và mạnh mẽ. Tú Vi xuất thân từ người mẫu, cô là một trong những gương mặt sáng ở lĩnh vực quảng cáo. Sau khi bộ phim "Cổng Mặt Trời" được công chiếu, Tú Vi từ một người mẫu chỉ đóng quảng cáo trở thành tài năng được yêu thích của giới điện ảnh Việt. Nữ diễn viên tích cực quảng bá hình ảnh bản thân thông qua các bộ phim, những đoạn quảng cáo và nổi bật là các show truyền hình "Nhanh như chớp", "Thiên đường ẩm thực", "Lạ lắm à nha".

Cổng mặt trời được xem là bộ phim đình đám nhất nhì màn ảnh Việt năm 2010. Bộ phim đã ghi lại dấu ấn không nhỏ trong lòng khán giả bởi câu chuyện chân thực, gần gũi với khán giả. Đây cũng được xem là bệ phóng cho dàn diễn viên trẻ đầy thực lực lúc bấy giờ.

Dù xuất hiện không quá cầu kỳ, cô vẫn hớp hồn người nhìn bởi nhan sắc ngọt ngào. Mỹ nhân còn được netizen đặt cho danh xưng "phụ huynh đẹp nhất năm".

Vừa qua, mỹ nhân gốc Sài thành được dân tình bàn luận sôi nổi với khoảnh khắc đi họp phụ huynh đẹp xuất thần. Theo đó, cô xuất hiện với mẫu váy hoa đơn giản. Người đẹp 8x xõa tóc tự nhiên và trang điểm nhẹ nhàng để tạo sự gần gũi.

Fan dành nhiều lời khen có cánh cho phong độ nhan sắc "lão hóa ngược" của nữ diễn viên.

Trước khoảnh khắc "hớp hồn" của nàng Trà năm nào, nhiều người còn xếp người đẹp sinh năm 1986 gia nhập hội mỹ nhân "lão hóa ngược" của Vbiz. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 34 tuổi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Cô được nhận xét là ngày càng trẻ trung xinh đẹp hơn so với thời còn đóng Cổng mặt trời.

Người thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Nhờ sở hữu làn da trắng nổi bật cùng gương mặt “ăn gian” tuổi tác khiến nữ diễn viên nhìn không khác gì thiếu nữ chỉ mới đôi mươi. Tú Vi luôn chọn cho mình phong cách nhẹ nhàng, kín đáo nhưng thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp lại khiến khán giả trầm trồ vì nhan sắc ngày càng “lên hương” theo thời gian.

Tú Vi trở thành mỹ nhân có ngoại hình nổi bật dù hoạt động nghệ thuật hơn thập kỷ.

Không chỉ có nhan sắc "vạn người mê", nữ diễn viên còn được khen ngợi bởi ngoại hình nuột nà dù đã trải qua một lần sinh nở. Cũng nhờ thế mà người đẹp gốc Sài thành tự tin cân mọi phong cách thời trang. Từ quyến rũ, gợi cảm đến nữ tính, nàng thơ mỹ nhân, thậm chí cắt tóc ngắn nhưng đều ghi điểm với công chúng.

Nhan sắc mặt mộc không tì vết của nữ diễn viên 8x.

Người đẹp Sài thành biến hóa với nhiều phong cách.

Mái tóc ngắn cũng không thể làm "lu mờ" vẻ đẹp của nữ diễn viên.

Có lẽ bí quyết quan trọng nhất để giữ được nhan sắc theo thời gian chính là cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn của người đẹp. Không chỉ riêng Tú Vi, nhiều cư dân mạng còn cho rằng cả cặp vợ chồng Văn Anh – Tú Vi vẫn trẻ trung như ngày mới cưới.

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh

Cuộc hôn nhân của Tú Vi - Văn Anh được ngưỡng mộ vì sự xứng đôi cả về ngoại hình, tài năng và tình yêu ngọt ngào dành cho nhau. Sau kết hôn, cả hai đã có một bé gái dễ thương tên ở nhà là Cún. Hiện bộ đôi không làm nghệ thuật nhiều. Tú Vi tập trung cho công việc kinh doanh còn ông xã mở lớp dạy thanh nhạc. Trên trang cá nhân, cặp vợ chồng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc.