Lệ Quyên diện bikini khoe dáng nóng bỏng ở tuổi 41 và cách đáp trả cực khéo khi bị nhắc nhở 'kéo chân' quá đà

Đăng ảnh khoe body "hút mắt" ở tuổi 41 nhưng Lệ Quyên lại bị cho rằng đã chỉnh sửa lố tay.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên đăng tải khoảnh khắc diện bikini với thiết kế cắt xẻ táo bạo khiến dân tình "xịt máu mũi". Có thể thấy ở độ tuổi 41, ca sĩ Lệ Quyên vẫn duy trì vẻ trẻ đẹp và ngày càng tự tin về vóc dáng nuột nà của mình. Lệ Quyên diện áo tắm thả dáng ở hồ bơi. Nữ ca sĩ khéo léo khoe 3 vòng cơ thể với body chuẩn không cần chỉnh, cùng với đó là dòng chú thích: "Thế là hết hè rồi mà công việc ngập đầu, tớ không được đi biển. Thôi đành làm vài kiểu ở bể bơi cho đỡ tủi thân vậy.

Cảm ơn người đã sáng tạo ra bikini để chị em chúng mình được phép sexy một cách chính đáng nhé. Tạm biệt mùa hè. Thứ 7 ngọt ngào nhé cả nhà. Thanh xuân là vô hạn nếu ta có ý thức gìn giữ và yêu bản thân mình". Netizen cho rằng Lệ Quyên đã photoshop quá đà khiến cho bàn chân biến dạng. Những khoảnh khắc quyến rũ bên bể bơi của nữ ca sĩ 41 tuổi thu hút sự chú ý. Giữa vô số lời hay ý đẹp, bình luận góp ý của một cư dân mạng được quan tâm đặc biệt.

Khen ngợi vóc dáng Lệ Quyên, song người này lại cho rằng giọng ca trữ tình đã can thiệp photoshop kéo dài đôi chân. "Đẹp quá, chị kéo chân hơi dài, vừa phải thôi cho đẹp", cư dân mạng nhắn nhủ nữ ca sĩ. Trước lời góp ý, Lệ Quyên nhẹ nhàng cho biết: "Chị tạo dáng và do cách chụp ý. Chị không sửa đâu, bàn chân chị cũng dài thật nữa. Buồn cười lắm, chân chị đi từ size 36 đến size 38, tùy dáng và tùy hiệu". Lệ Quyên khéo đáp khi bị cho là chỉnh ảnh quá đà. Cách trả lời đầy tinh tế, lịch sự của Lệ Quyên khiến khán giả phải nể phục. Phải công nhận rằng, ở tuổi 41, vóc dáng của ca sĩ Lệ Quyên khiến nhiều cô gái trẻ cũng phải ghen tỵ xen lẫn ngưỡng mộ. Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ khoe vóc dáng, tuy nhiên mỗi lần như thế đều gây bất ngờ cho khán giả. Những bộ đồ bó sát không thể làm khó được Lệ Quyên. Để sở hữu body săn chắc, quyến rũ như hiện tại, Lệ Quyên cho biết đây là kết quả của việc tập luyện thể thao chăm chỉ: "Chị vẫn hay chụp cam thường, lựa góc nào đẹp để chọn ảnh đăng thôi, nhất định không sửa hình đâu, để chân thực mà giữ gìn. Chị em ta cố lên. Chỉ cần chỉnh chút màu sắc cho tươi sáng là đẹp nè".

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