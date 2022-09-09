Lệ Quyên bất ngờ 'nói bóng nói gió' đầy thâm thúy giữa ồn ào tình ái của Phương Oanh và Shark Bình

Trên trang cá nhân mới đây, Lệ Quyên tiếp tục chia sẻ các triết lí và quan điểm sống khiến dân tình chú ý và không khỏi bàn tán xôn xao.

Lệ Quyên được xem là một trong những nữ ca sĩ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, cuộc sống. Là phụ nữ thành đạt, Lệ Quyên cũng thường xuyên chia sẻ các triết lí, quan điểm sống lên trang cá nhân. Mới đây, nữ ca sĩ đãtiếp tục chia sẻ quan điểm về cuộc sống đầy sau sắc và thâm thúy. Nữ ca sĩ không ngần ngại chia sẻ: "Nếu bạn sống mà mãi ôm khư khư sự ghen hờn thù hận thì hành trang bạn luôn mang theo chỉ là tâm hồn rách nát tả tơi. Bạn như con thú hoang lồng lộn. Nó nghiền nát bạn từng giây từng phút, có khi đến cả giấc ngủ cũng chỉ toàn là ác mộng. Hãy tự thương lấy mình đi nào. Ai cũng thấy bạn đáng thương thế mà bạn lại hông biết. Đừng vật vã mãi thế trong cái vòng luẩn quẩn mà bạn giam cầm mình".

Lệ Quyên gây chú ý sau khi chia sẻ các triết lí, quan điểm sống lên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, nhiều người đã đồng tình với quan điểm của "nữ hoàng phòng trà". Dường như trải qua mọi chuyện, Lệ Quyên có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Hậu ly hôn Đức Huy, Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên Lâm Bảo Châu. Chuyện tình của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu từng gặp không ít lời bàn tán từ dư luận. Nữ ca sĩ không ngần ngại dành những lời "có cánh" cho bạn trai trẻ tuổi. Cả hai thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội với những câu nói ngọt ngào khiến dân tình không khỏi xao xuyến và trầm trồ.

Hậu ly hôn, Lệ Quyên có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống - Ảnh: FBNV Dù kém nhau tới hơn 10 tuổi nhưng cả hai vẫn được nhiều người nhận xét là khá đẹp đôi, không chênh lệch là mấy. Dường như sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với ông xã doanh nhân, Lệ Quyên có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Sau tất cả, Lệ Quyên đang hài lòng và tận hưởng cuộc sống ở thời điểm hiện tại bên tình trẻ. Hiện tại, cặp đôi đang sống chung ở căn biệt thự dát vàng của Lệ Quyên và thường cùng đồng hành với nhau trong các sự kiện. Cả hai đều yêu thể thao và luôn cố gắng duy trì vóc dáng đẹp. Người mẫu sinh năm 1993 cũng thường xuyên giúp Lệ Quyên việc bếp núc. Anh có mối quan hệ tốt với bé Bo - con trai riêng của Lệ Quyên với chồng cũ.

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý Trong loạt ảnh đón sinh nhật lãng mạn trong không gian ngập tràn hoa hồng và nến lung linh, nhiều người cho rằng chồng cũ Lệ Quyên đã có bạn gái mới và đây là động thái ngầm công khai của nam doanh nhân.

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