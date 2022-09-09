Lệ Quyên bất ngờ 'nói bóng nói gió' đầy thâm thúy giữa ồn ào tình ái của Phương Oanh và Shark Bình

Hậu trường 09/09/2022 11:14

Trên trang cá nhân mới đây, Lệ Quyên tiếp tục chia sẻ các triết lí và quan điểm sống khiến dân tình chú ý và không khỏi bàn tán xôn xao.

Lệ Quyên được xem là một trong những nữ ca sĩ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, cuộc sống. Là phụ nữ thành đạt, Lệ Quyên cũng thường xuyên chia sẻ các triết lí, quan điểm sống lên trang cá nhân. Mới đây, nữ ca sĩ đãtiếp tục chia sẻ quan điểm về cuộc sống đầy sau sắc và thâm thúy. 

Nữ ca sĩ không ngần ngại chia sẻ: "Nếu bạn sống mà mãi ôm khư khư sự ghen hờn thù hận thì hành trang bạn luôn mang theo chỉ là tâm hồn rách nát tả tơi. Bạn như con thú hoang lồng lộn. Nó nghiền nát bạn từng giây từng phút, có khi đến cả giấc ngủ cũng chỉ toàn là ác mộng. Hãy tự thương lấy mình đi nào. Ai cũng thấy bạn đáng thương thế mà bạn lại hông biết. Đừng vật vã mãi thế trong cái vòng luẩn quẩn mà bạn giam cầm mình".

Lệ Quyên bất ngờ 'nói bóng nói gió' đầy thâm thúy giữa ồn ào tình ái của Phương Oanh và Shark Bình - Ảnh 1
Lệ Quyên gây chú ý sau khi chia sẻ các triết lí, quan điểm sống lên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, nhiều người đã đồng tình với quan điểm của "nữ hoàng phòng trà". Dường như trải qua mọi chuyện, Lệ Quyên có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống.

Hậu ly hôn Đức Huy, Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên Lâm Bảo Châu. Chuyện tình của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu từng gặp không ít lời bàn tán từ dư luận. Nữ ca sĩ không ngần ngại dành những lời "có cánh" cho bạn trai trẻ tuổi. Cả hai thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội với những câu nói ngọt ngào khiến dân tình không khỏi xao xuyến và trầm trồ.

Lệ Quyên bất ngờ 'nói bóng nói gió' đầy thâm thúy giữa ồn ào tình ái của Phương Oanh và Shark Bình - Ảnh 2
Hậu ly hôn, Lệ Quyên có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống - Ảnh: FBNV

Dù kém nhau tới hơn 10 tuổi nhưng cả hai vẫn được nhiều người nhận xét là khá đẹp đôi, không chênh lệch là mấy. Dường như sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với ông xã doanh nhân, Lệ Quyên có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Sau tất cả, Lệ Quyên đang hài lòng và tận hưởng cuộc sống ở thời điểm hiện tại bên tình trẻ.

Hiện tại, cặp đôi đang sống chung ở căn biệt thự dát vàng của Lệ Quyên và thường cùng đồng hành với nhau trong các sự kiện. Cả hai đều yêu thể thao và luôn cố gắng duy trì vóc dáng đẹp. Người mẫu sinh năm 1993 cũng thường xuyên giúp Lệ Quyên việc bếp núc. Anh có mối quan hệ tốt với bé Bo - con trai riêng của Lệ Quyên với chồng cũ.

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý

Trong loạt ảnh đón sinh nhật lãng mạn trong không gian ngập tràn hoa hồng và nến lung linh, nhiều người cho rằng chồng cũ Lệ Quyên đã có bạn gái mới và đây là động thái ngầm công khai của nam doanh nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Shark Bình Phương Oanh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 57 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh