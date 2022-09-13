Nghi vấn Lệ Quyên trục trặc tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu chỉ vì hành động ẩn ý lúc rạng sáng

Hậu trường 13/09/2022 09:20

Hiện Lệ Quyên vẫn chưa lên tiếng về dòng trạng thái đầy tâm trạng đang khiến cư dân mạng hoang mang.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Lệ Quyên chia sẻ bài viết về chuyện tha thứ cho 1 ai đó. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái dài với nội dung đầy tâm trạng: "Từng đọc ở đâu đó rằng, khi bạn tha thứ cho người đó 1 lần, người đó sẽ yêu bạn thêm 1 chút, bạn bớt yêu người đó 1 chút. Đến khi người đó yêu bạn quá nhiều thì bạn đã chẳng còn chút tình cảm gì cho người đó nữa".

Nghi vấn Lệ Quyên trục trặc tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu chỉ vì hành động ẩn ý lúc rạng sáng - Ảnh 1
Ngoài ra, nữ ca sĩ còn nhấn mạnh: "Ừ nhỉ, đúng mà, xin lỗi là thứ nên tiết kiệm nhất".

Ngay sau khi đăng tải, nhiều người cho rằng phải chăng Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang gặp trục trặc về chuyện tình cảm. Đặc biệt, dòng trạng thái này còn chia sẻ vào lúc rạng sáng, khiến CĐM càng thêm nghi vấn. Tuy nhiên, đây chỉ là phán đoán của CĐM, phía Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn chưa có bất kì động thái nào. Thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết.

Nghi vấn Lệ Quyên trục trặc tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu chỉ vì hành động ẩn ý lúc rạng sáng - Ảnh 2
Cả hai vẫn được nhiều người nhận xét là khá đẹp đôi, dù chênh lệch tuổi tác.

Sau khi ly hôn với chồng cũ Đức Huy, Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Chuyện tình lệch tuổi giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu ngày càng viên mãn. Cuộc sống giàu sang, sự nghiệp thăng hoa của họ được nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi dám yêu dám công khai nên luôn trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Nhưng chính sự ngọt ngào, đẹp đôi của họ đã xóa tan các định kiến về tình yêu. Nhiều người hy vọng Lệ Quyên và bạn trai sẽ sớm chính thức "về chung một nhà".

Nghi vấn Lệ Quyên trục trặc tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu chỉ vì hành động ẩn ý lúc rạng sáng - Ảnh 3

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Từ khóa:   Lệ Quyên ca sĩ Lệ Quyên Lâm Bảo Châu sao Việt

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