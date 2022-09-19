Mỹ Tâm khoe visual làm vườn 'cực đỉnh': sắc vóc đẹp tuyệt đối khi diện áo crop top khoe eo thon hậu tin đồn mang thai

Hậu trường 19/09/2022 10:25

Với sắc vóc thon gọn cùng vòng eo "con kiến" vạn người mê cũng đủ để xóa tan tin đồn bầu bí trong thời gian qua của nữ ca sĩ "Họa mi tóc nâu".

Sau những hình ảnh với "vòng 2" phình to bất thường, cùng nhiều khoảnh khắc diện trang phục rộng thùng thình, thời gian qua, Mỹ Tâm liên tục dính tin đồn mang thai. Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mỹ Tâm đã tiếp tục xả kho loạt ảnh check-in trong vườn nhà. Có thể thấy, cô nàng đã chẳng ngần ngại lên đồ cực kì trẻ trung với áo croptop và quần jeans. Đây dường như cũng là cách để cô xác nhận với công chúng rằng mình chưa có thai như những tin đồn trước đó.

Mỹ Tâm khoe visual làm vườn 'cực đỉnh': sắc vóc đẹp tuyệt đối khi diện áo crop top khoe eo thon hậu tin đồn mang thai - Ảnh 1

Mỹ Tâm khoe visual làm vườn 'cực đỉnh': sắc vóc đẹp tuyệt đối khi diện áo crop top khoe eo thon hậu tin đồn mang thai - Ảnh 2
Mỹ Tâm lên đồ khoe cận vòng eo siêu thon gọn.

Bước qua tuổi 41, trong khi các chị em giấu dáng với đủ kiểu trang phục kín đáo thì Mỹ Tâm vẫn tự tin khoe eo thon dáng chuẩn với crop top gợi cảm khiến nhiều người phải xuýt xoa trầm trồ.

Mỹ Tâm khoe visual làm vườn 'cực đỉnh': sắc vóc đẹp tuyệt đối khi diện áo crop top khoe eo thon hậu tin đồn mang thai - Ảnh 3

Mỹ Tâm khoe visual làm vườn 'cực đỉnh': sắc vóc đẹp tuyệt đối khi diện áo crop top khoe eo thon hậu tin đồn mang thai - Ảnh 4
Nữ ca sĩ vui vẻ check-in trong vườn nhà.

Trước đó, Mỹ Tâm cũng từng có chia sẻ đáng chú ý: "Chuyện có em bé là chuyện vui, có gì mà giấu. Nếu tôi muốn giấu thì cũng sẽ giấu luôn, còn lâu các bạn mới biết được. Nếu có thì đó là chuyện đáng vui và tôi sẽ thông báo liền".

Mỹ Tâm khoe visual làm vườn 'cực đỉnh': sắc vóc đẹp tuyệt đối khi diện áo crop top khoe eo thon hậu tin đồn mang thai - Ảnh 5
Trước đó, Mỹ Tâm bị nghi đang mang thai.

 Hơn 20 năm trong nghề, sức hút của Mỹ Tâm vẫn rất lớn và hình ảnh của Hoạ mi tóc nâu khi đến với công chúng vẫn luôn hoàn hảo và chỉnh chu. Xây dựng hình ảnh theo hướng thanh lịch, hiện đại và sang trọng, những bộ trang phục mà Mỹ Tâm sử dụng từ trong MV, trên thảm đỏ hay ngoài đời thường đều rất được khen ngợi. Thỉnh thoảng cũng thấy Mỹ Tâm ăn vận gợi cảm nhưng chỉ gợi cảm một chút thôi và chẳng hề có sự phô phang nào cả.

Mỹ Tâm khoe visual làm vườn 'cực đỉnh': sắc vóc đẹp tuyệt đối khi diện áo crop top khoe eo thon hậu tin đồn mang thai - Ảnh 6
Gạt bỏ hình ảnh nhu mì nhẹ nhàng trong những MV trước, Mỹ Tâm từng hóa thân thành nữ VĐV boxing trong MV "Anh Đợi Em Được Không", và đương nhiên công chúng lại một lần nữa được chiêm ngưỡng vóc dáng săn chắc cùng vòng eo thon nổi cơ của cô.

 

Mỹ Tâm khoe visual làm vườn 'cực đỉnh': sắc vóc đẹp tuyệt đối khi diện áo crop top khoe eo thon hậu tin đồn mang thai - Ảnh 7
 Mỹ Tâm khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn với crop top trên sân khấu khiến hàng triệu người phải trầm trồ.
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Từ khóa:   Mỹ Tâm ca sĩ Mỹ Tâm sao Việt

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