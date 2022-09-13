Hậu tin đồn bầu bí với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm báo tin “chấn động” khiến CĐM đứng ngồi không yên

Chia sẻ mới nhất của Mỹ Tâm đang khiến người hâm mộ phấn khích đứng ngồi không yên.

Mới đây, Mỹ Tâm bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân 2 từ duy nhất ‘Tri âm’ khiến cộng đồng mạng phấn khích đứng ngồi không yên. Theo đó, như ‘tín hiệu" từ nữ ca sĩ Họa Mi Tóc Nâu cho thấy, người hâm mộ phần nào đoán được Liveshow Tri âm tiếp theo của Mỹ Tâm chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội. Mỹ Tâm báo tin “chấn động” khiến CĐM đứng ngồi không yên. (Ảnh: FB Mỹ Tâm) Dưới bài đăng của Mỹ Tâm, rất nhiều khán giả của nữ ca sĩ đã tỏ ra vô cùng phấn khích bởi lẽ sắp tới người hâm mộ sẽ được nghe mãn nhãn với những "siêu phẩm" được thực hiện bởi chất giọng đặc biệt của Mỹ Tâm

Được biết, Liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm dự định tổ chức tại 2 địa điểm là TP.HCM và Hà Nội với 2 buổi Live Concert để tri ân khán giả đã gắn bó và đồng hành với cô trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, liveshow mới chỉ thực hiện được ở TP.HCM và phải tạm hoãn ở Hà Nội do dịch Covid-19. Đây được xem là liveshow hoành tráng nhất, đánh dấu 7 năm kể từ show diễn SVĐ cuối cùng của cô. Mỹ Tâm rục rịch trở lại cho liveshow Tri Âm bị gián đoạn. (Ảnh: FB Mỹ Tâm) Thông báo mới nhất của Mỹ Tâm cũng là động thái nữ ca sĩ chuẩn bị rục rịch trở lại cho dự án này. Một số fan hâm mộ vô cùng phấn khích trước bài đăng của Mỹ Tâm:

"Mong mỏi, huhu", "Nôn quá rồi chị ơi", "Hét lên", "Hóng quá trời ơi", "Tới luôn chị ơi", "Chấn động", "Hà Nội đợi Tri âm và chị", "Yeah, cuối cùng ngày này cũng đến". CĐM phấn khích trước thông báo "chấn động" của giọng ca Họa Mi Tóc Nâu. (Ảnh: FB Mỹ Tâm) Do dịch Covid-19, nên liveshow Tri Âm diễn ra tại TP.HCM thì bị hoãn đã được 1 năm tính đến nay. (Ảnh: FB Mỹ Tâm) Chia sẻ trong Liveshow Tri Âm tại TP.HCM, Mỹ Tâm cho biết: "Tôi không làm gì ghê gớm để nói lên sự nghiệp 20 năm. Tôi không muốn đem hàng loạt ca khúc ra remix, remake… Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi phải làm cái này, cái kia, để chứng tỏ như thế là Mỹ Tâm. Tôi không theo đuổi con đường như vậy. 20 năm rồi, các bạn muốn mình chứng minh cái gì nữa. 20 năm rồi, đã đến lúc tôi muốn làm gì thì làm theo cảm xúc thôi. Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy thích cái gì thì làm cái đó. Đây là đêm nhạc kỷ niệm, tôi muốn mang tình cảm của mình, sự ấm áp, sự nồng cháy, sự thăng hoa nhất để gửi đến tri âm, đến khán giả của mình".

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