Là một trong những mỹ nhân đình đám showbiz Việt, Mỹ Tâm nhận được sự yêu thích và mến mộ của đông đảo khán giả. Chính vì vậy, chuyện đời tư cũng nàng "Họa Mi Tóc Nâu" cũng cũng trở thành chủ đề quan tâm của rất nhiều nhiều người hâm mộ người đẹp

Theo đó, mọi nhất cử nhất động của Mỹ Tâm cũng khiến cư dân mạng theo dõi một cách sát sao nhất, đặc biệt là chuyện tình cảm. Mỹ Tâm dính tin đồn hẹn hò Mai Tài Phến sau khi cả 2 hợp tác chung trong một số dự án âm nhạc , kể từ đó, tình "chị em" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn được chú ý. Khán giả nhiều lần bắt gặp Mỹ Tâm và Mai Tài Phến song hành trong nhiều sự kiện cũng như các show diễn ở các tỉnh xa.

Tuy nhiên, mới đây nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân khiến cư dân mạng nghi vấn cô và Mai Tài Phến đã “đường ai nấy đi”. Cụ thể, Mỹ Tâm chia sẻ: “Cách bước qua mùa cô đơn của mình”.

Mỹ Tâm gây chú ý khi ngụ ý đang cô đơn. (Ảnh: FB Mỹ Tâm)

Dựa theo hình ảnh Mỹ Tâm đăng tải có thể thấy, người đẹp đang dành thời gian chăm sóc vườn hoa hồng của mình. Trong loạt ảnh, nhiều người bất ngờ và không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp rạng rỡ của giọng ca sinh năm 1981 dù người đẹp đã bước sang độ tuổi U40.

Mỹ Tâm khiến netizen bất ngờ trước nhan sắc tươi trẻ ở tuổi U40 (Ảnh: FB Mỹ Tâm)

Bài đăng nhận về tương tác khủng chỉ sau vài giờ đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng khi Mỹ Tâm khẳng định mình độc thân nên thay phiên nhau nhắc khéo về tình trẻ Mai Tài Phến:

"Ủa, mà cô Tâm cô đơn hồi nào mà làm thế nào để bước qua cô đơn”,

“Chị không hề cô đơn”,

“Cứ thả thính như này bảo sao không dính”,

“Anh Mai Tài Phến đâu rồi chị ơi”,