Lộ clip Mỹ Tâm ôm chặt Mai Tài Phến, CĐM được phen bất ngờ trước hành động áp sát của nhà trai

Hậu trường 10/06/2022 20:06

Hôm nay, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Mỹ Tâm có những hành động thân mật với Mai Tài Phến khiến dân chúng được phen ngỡ ngàng.

Theo thông tin mới nhất, trên mạng xã hội lớn nhất nhì TikTok đã lan truyền đoạn clip ghi lại một hậu trường chụp ảnh của nữ ca sĩ Mỹ Tâm và “bạn trai tin đồn” Mai Tài Phến.

Cụ thể, trong video được đăng tải, cặp đôi có hành động “tình tứ” khiến dộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Giọng ca “Họa mi tóc nâu” là người chủ động có những động tác gần gũi, ôm và dựa sát Mai Tài Phến. “Đàng trai” cũng phối hợp vô cùng ăn ý và có những hành động đáp lại “bạn gái tin đồn”. Không những vậy, cặp đôi còn trao nhau ánh mắt "tình bể bình" khiến dân tình không khỏi “lụi tim”.

Lộ clip Mỹ Tâm ôm chặt Mai Tài Phến, CĐM được phen bất ngờ trước hành động áp sát của nhà trai - Ảnh 1

Lộ clip Mỹ Tâm ôm chặt Mai Tài Phến, CĐM được phen bất ngờ trước hành động áp sát của nhà trai - Ảnh 2
Trong video, cặp đôi có hành động “tình tứ” khiến dộng đồng mạng đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet
 

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính tin đồn hẹn hò sau khi cả hai hợp tác trong MV Đừng hỏi em và đóng vai yêu nhau trong phim Chị trợ lý của anh do chính Mỹ Tâm viết kịch bản, đạo diễn. Sau đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn song hành trong các show diễn ở tỉnh xa. Sau đó, cả hai còn công khai bên nhau và góp mặt trong nhiều sự kiện, được 'tóm dính' xuất hiện cùng nhau trên một chuyến bay và không ngại dành cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật, ngọt ngào.

Lộ clip Mỹ Tâm ôm chặt Mai Tài Phến, CĐM được phen bất ngờ trước hành động áp sát của nhà trai - Ảnh 3
Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim 'Chị trợ lý của anh' - Ảnh: Internet

Đến nay, dù lộ “7749 bằng chứng hẹn hò” rõ như ban ngày nhưng cá nhân Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đều không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận tin đồn càng khiến người hâm mộ ngày càng thêm tò mò và "đẩy thuyền” nhiệt tình khắp mặt trận

Mỹ Tâm cho biết cô thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải "rào trước đón sau" mỗi khi ở cạnh nhau. Mỹ Tâm khẳng định bạn trai không làm hao tổn đến mình, lại càng không xin xỏ gì nên chẳng có lý do gì để từ chối tình cảm của đàn em. Trong tương lai, cô bộc bạch mong muốn tiến đến mối quan hệ bền chặt. Nếu không được, cô mong cả hai vẫn sẽ là bạn bè.

Lộ clip Mỹ Tâm ôm chặt Mai Tài Phến, CĐM được phen bất ngờ trước hành động áp sát của nhà trai - Ảnh 4
Mỹ Tâm cho biết cô thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo - Ảnh: Internet

Cũng nhân đây, Mỹ Tâm tiết lộ cách gọi thân thiết giữa cả hai. Cô đã chuyển sang gọi bạn trai là "anh" còn Mai Tài Phến vẫn gọi cô là "cô Út" như khi hợp tác đóng chung MV Đừng hỏi em cách đây hơn 2 năm. Một lần nữa, Mỹ Tâm khẳng định Mai Tài Phến thích mình và ngược lại: mình cũng thích anh. "Phến cho tôi nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng bên tôi bất cứ tình huống nào. Hiện chúng tôi đối xử tốt với nhau và đang hạnh phúc" - nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt chia sẻ.

Nói về quan điểm trong tình yêu, nữ ca sĩ tiết lộ: “Tôi là người yêu kiểu chủ động và yêu bất chấp, luôn muốn có cảm giác an toàn bên người ấy. Có động lực trong tình yêu, khiến tôi thăng hoa hơn trong công việc và hát trên sân khấu".

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