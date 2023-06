Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Mỹ Tâm, sau khi sự cố xảy ra, nữ ca sĩ vẫn rất bình tĩnh và chầm chậm bước vào trong sân khấu. Có thể thấy, cô không bị vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Được biết, trong showbiz, Tùng Yuki còn được biết đến với danh xưng “bố của Mỹ Tâm”. Xuất phát từ việc bao năm ông làm vệ sĩ thân thiết của “hoạ mi tóc nâu”. Nữ ca sĩ cũng từng khẳng định “chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để Mỹ Tâm dựa dẫm, ôm víu vào khi đến những nơi đông người”. Thậm chí, trong bộ phim điện ảnh “Chị trợ lý của anh” do chính mình làm nhà sản xuất kiêm đạo diễn, Mỹ Tâm cũng mời luôn Tùng Yuki vào vai ông bố của mình.

Mỹ Tâm và 'bố' Tùng Yuki - Ảnh: Internet

Không chỉ riêng Mỹ Tâm, Tùng Yuki còn làm vệ sĩ bảo vệ an toàn cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như So Ji Sub, Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Phạm Văn Phương, Jang Dong Gun, Kim Nam Joo, Bi Rain trong mỗi chuyến lưu diễn đến Việt Nam.