Mỹ Tâm gặp 'tai nạn' ngay trên sân khấu, hành động của một nhân vật đặc biệt khiến dân tình hết lời khen ngợi

Hậu trường 09/06/2022 10:13

Mới đây, trên mạng xã hội Tik Tok đã lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trượt ngã của Mỹ Tâm trên sân khấu khiến dân tình không khỏi lo lắng.

Mới đây, trên mạng xã hội Tik Tok đã lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trượt ngã của Mỹ Tâm trên sân khấu khiến dân tình không khỏi lo lắng. Theo đó, tình huống xảy ra khi nữ ca sĩ vừa diễn xong, đền trên sân khấu đã tắt hẳn. Mỹ Tâm lùi dần về phía sau sân khấu thì chân bị trượt xuống hồ nước gần đó, vốn là bối cảnh cho màn trình diễn của Mỹ Tâm.

Ngay khi "tai nạn" xảy ra, các nhân viên bảo vệ có mặt tại đó đã không khỏi hốt hoảng, nhanh chóng tiến đến chỗ "Họa mi tóc nâu". Bên cánh trái sân khấu, một nhân vật đặc biệt khác là "lão phật gia" Tùng Yuki - vệ sĩ thân thiết, đã sát cánh bên Mỹ Tâm nhiều năm - cũng ngay lập tức xuất hiện "giải cứu" nữ ca sĩ.

Mỹ Tâm gặp 'tai nạn' ngay trên sân khấu, hành động của một nhân vật đặc biệt khiến dân tình hết lời khen ngợi - Ảnh 1

Khoảnh khắc "lão phật gia" bật đèn pin lao thẳng lên sân khấu nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người thể hiện sự khâm phục về sự nhanh nhạy, phản ứng chuyên nghiệp của Tùng Yuki cũng như ngưỡng mộ tình cảm thân thiết giữa ông và "con gái".

Mỹ Tâm gặp 'tai nạn' ngay trên sân khấu, hành động của một nhân vật đặc biệt khiến dân tình hết lời khen ngợi - Ảnh 2

Mỹ Tâm gặp 'tai nạn' ngay trên sân khấu, hành động của một nhân vật đặc biệt khiến dân tình hết lời khen ngợi - Ảnh 3
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Về phía Mỹ Tâm, sau khi sự cố xảy ra, nữ ca sĩ vẫn rất bình tĩnh và chầm chậm bước vào trong sân khấu. Có thể thấy, cô không bị vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Được biết, trong showbiz, Tùng Yuki còn được biết đến với danh xưng “bố của Mỹ Tâm”. Xuất phát từ việc bao năm ông làm vệ sĩ thân thiết của “hoạ mi tóc nâu”. Nữ ca sĩ cũng từng khẳng định “chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để Mỹ Tâm dựa dẫm, ôm víu vào khi đến những nơi đông người”. Thậm chí, trong bộ phim điện ảnh “Chị trợ lý của anh” do chính mình làm nhà sản xuất kiêm đạo diễn, Mỹ Tâm cũng mời luôn Tùng Yuki vào vai ông bố của mình. 

Mỹ Tâm gặp 'tai nạn' ngay trên sân khấu, hành động của một nhân vật đặc biệt khiến dân tình hết lời khen ngợi - Ảnh 4
Mỹ Tâm và 'bố' Tùng Yuki - Ảnh: Internet

Không chỉ riêng Mỹ Tâm, Tùng Yuki còn làm vệ sĩ bảo vệ an toàn cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như So Ji Sub, Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Phạm Văn Phương, Jang Dong Gun, Kim Nam Joo, Bi Rain trong mỗi chuyến lưu diễn đến Việt Nam.

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