'Tóm dính' khoảnh khắc Mỹ Tâm cười đùa vui vẻ, nắm chặt tay 1 sao nam khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự thích thú

Hậu trường 29/06/2022 11:04

Rạng sáng nay, CĐM 'tóm dính' khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc cười đùa vui vẻ khiến khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú.

Vào rạng sáng ngày 29/6 hôm nay, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải loạt khoảnh khắc đang hát hò vui vẻ bên những người bạn thân kèm lời nhắn:

“1h sáng mà vẫn còn như vầy.. được không mọi người??

Tui say rồi! Nhưng vẫn viết không sai chính tả nha! (chắc là không được công nhận là say) Chỉ có mấy người này mới khiến tui uống nhìu thôi! Love you! Mỹ Tam, Quang Dung@ Ngoc Hong Nguyen. Có nhìu clip lắm”.

'Tóm dính' khoảnh khắc Mỹ Tâm cười đùa vui vẻ, nắm chặt tay 1 sao nam khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự thích thú - Ảnh 1
 
'Tóm dính' khoảnh khắc Mỹ Tâm cười đùa vui vẻ, nắm chặt tay 1 sao nam khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự thích thú - Ảnh 2
Những cử chỉ thân mật giữa Mỹ Tâm và Quang Dũng cho thấy, cả hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè hết sức bèn chặt, gắn bó - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, đây là lần hiếm hoi anh thả mình uống nhiều như vậy một phần do lịch trình công việc dày đặc không cho phép bản thân say xỉn. Tuy nhiên, do đã lâu không tụ tập với bộ ba Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc nên anh quyết định gác lại mọi công việc để có những phút giây thật vui vẻ, thoải mái bên nhau.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn đổ dồn sự chú ý vào những cử chỉ thân mật giữa Mỹ Tâm và Quang Dũng. Từ việc cả hai nắm chặt tay nhau cười tít mắt hay hành động gác chân vô tư của “Họa mi tóc nâu”,… Từ đó cho thấy, cả hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè hết sức bèn chặt, gắn bó dù không thường xuyên gặp gỡ hay trò chuyện.

Ngay dưới bài đăng, bạn bè cùng người hâm mộ vừa ngạc nhiên vừa bày tỏ sự thích thú khi nhìn thấy khoảnh khắc 4 nghệ sĩ đang vui đùa thoải mái với nhau:

“Đội hình mạnh luôn! Hiếm lắm mới có dịp đông đủ như vậy”

“Trời ơi trời ơi… yêu… thương xỉu xỉu xỉu với 4 anh chị này của chúng tôi quá. Ngắm ảnh hoài sao mà cưng quá trời cưng. Giá trị giá trị thật sự. Bao nhiêu lâu cũng chỉ chờ những giây phút này của các anh chị để đc ngắm nhìn… đã quá đã quá ạ”

“Tuyệt vời quá tình yêu tình bạn tình thân tình đồng nghiệp… Thật xúc động và dễ thương quá”,…

'Tóm dính' khoảnh khắc Mỹ Tâm cười đùa vui vẻ, nắm chặt tay 1 sao nam khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự thích thú - Ảnh 3
Mỗi khi có dịp tụ họp lại với nhau, hội bạn thân siêu sao và quyền lực lại được dịp "quậy tưng bừng" - Ảnh: Internet

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc là hội bạn thân thiết, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau hết lòng cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Mỗi khi hội ngộ, bộ tứ đình đám luôn dành cho nhau những tình cảm, sự quan tâm chân thành khiến bất cứ ai nhìn thấy đều thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Chính vì thân thiết như vậy nên mỗi khi có dịp tụ họp lại với nhau, hội bạn thân siêu sao và quyền lực lại được dịp "quậy tưng bừng". Chỉ cần nhìn những hình ảnh này, hẳn thế hệ 8x, 9x đời đầu sẽ như sống lại một thời tuổi thơ với Mắt nai cha cha cha, Hát với dòng sông, Ước gì, Bình minh sẽ mang em đi, Xin lỗi tình yêu... mà ai cũng yêu thích và nghe đi nghe lại hàng chục lần.

'Tóm dính' khoảnh khắc Mỹ Tâm cười đùa vui vẻ, nắm chặt tay 1 sao nam khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự thích thú - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc là hội bạn thân thiết, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau hết lòng cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày - Ảnh: Internet

Hiện tại, cả Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Quang Dũng, Hồng Ngọc hay Mỹ Tâm đều đã có chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt và là đàn anh, đàn chị cho thế hệ trẻ noi theo. Không chỉ vậy, khi gặp nhau trên sân khấu, họ mang đến cho khán giả những màn song ca ấn tượng và luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công việc mỗi khi cần.

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Từ khóa:   Mỹ Tâm Mỹ Tâm - Đàm Vĩnh Hưng ca sĩ Mỹ Tâm

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