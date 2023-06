'Tóm dính' khoảnh khắc Mỹ Tâm cười đùa vui vẻ, nắm chặt tay 1 sao nam khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự thích thú

Tui say rồi! Nhưng vẫn viết không sai chính tả nha! (chắc là không được công nhận là say) Chỉ có mấy người này mới khiến tui uống nhìu thôi! Love you! Mỹ Tam, Quang Dung@ Ngoc Hong Nguyen. Có nhìu clip lắm”.





Những cử chỉ thân mật giữa Mỹ Tâm và Quang Dũng cho thấy, cả hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè hết sức bèn chặt, gắn bó - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, đây là lần hiếm hoi anh thả mình uống nhiều như vậy một phần do lịch trình công việc dày đặc không cho phép bản thân say xỉn. Tuy nhiên, do đã lâu không tụ tập với bộ ba Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc nên anh quyết định gác lại mọi công việc để có những phút giây thật vui vẻ, thoải mái bên nhau.