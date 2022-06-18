Bị trêu chọc chuyện yêu đương, Mỹ Tâm bất ngờ nhắc đến 'tình tin đồn 20 năm' khiến dân 'dậy sóng'?

Mới đây, khi bị MC Lại Văn Sâm trêu chọc đang yêu một anh chàng người Hoa nào đó, ca sĩ Mỹ Tâm đã có màn đáp trả khiến fan hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện giữa Mỹ Tâm cùng MC Lại Văn Sâm tại một chương trình. Theo đó, trong đoạn clip, nữ ca sĩ đã đề cập đến việc bản thân bị "đồn" đang qua lại với bạn trai người Hàn Quốc. Cụ thể, sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, Mỹ Tâm đã có cuộc nói chuyện ngắn cùng MC Lại Văn Sâm. Khi bị đàn anh thân thiết trêu chọc đang yêu một anh chàng người Hoa nào đó nên nữ ca sĩ lại quyết định lựa chọn trình diễn 2 ca khúc nhạc Hoa trên sân khấu, Mỹ Tâm lại đáp lại rằng: "Người ta đang đồn em quen người Hàn mà tự nhiên nhắc đến người Hoa...". Chính câu trả lời này của "Họa mi tóc nâu" khiến dân tình không khỏi tò mò về danh tính người đàn ông Hàn Quốc vướng nghi vấn tình ái với Mỹ Tâm.

Đoạn clip được lan truyền trên mạn xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Theo một số thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, 'tình tin đồn 20 năm' của Mỹ Tâm có tên là Kim Hak (tên Việt Nam là Hồ Minh Hoàng). Anh chàng này là người Hàn Quốc, cũng là người đàn ông ở bên giọng ca Nếu anh đi trong nhiều năm.

Theo nhiều đồn đoán, anh Kim Hak là giám đốc của một chuỗi cà phê. Anh cũng được cho là nguồn cảm hứng để Mỹ Tâm sáng tác những ca khúc nổi bật như Nhớ, Sai và liveshow Mối Tình Đầu. Một số có ý kiến cho rằng cặp đôi này đã từng chia tay vài lần song cuối cùng vẫn quay về bên nhau. Anh Kim Hak và Mỹ Tâm - Ảnh : Internet Đáng chú ý, trong hai đêm diễn MY SOUL 1981 của Mỹ Tâm diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 26/3/2022, người hâm mộ đã bắt gặp khoảnh khắc anh Kim Hak ngồi khóc nức nở trên hàng ghế đầu. Fan phát hiện anh Kim Hak trong đêm diễn MY SOUL 1981 - Ảnh: Chụp màn hình Chưa hết, Mỹ Tâm từng vô tình tiết lộ câu chuyện xung quanh sáng tác Dường Như Ta Đã trong show diễn tại Hàn Quốc vào năm 2016. Đây là sáng tác được cho là liên quan đến Kim Hak và cũng chính là lý do khiến người đàn ông này bật khóc khi nghe nữ ca sĩ hát trong MY SOUL 1981. Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên đều chỉ được điều được lan truyền trên mạng xã hội. Phía Mỹ Tâm chưa từng lên tiếng về chuyện này. Hiện, tin tức về cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Mỹ Tâm gặp 'tai nạn' ngay trên sân khấu, hành động của một nhân vật đặc biệt khiến dân tình hết lời khen ngợi Mới đây, trên mạng xã hội Tik Tok đã lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trượt ngã của Mỹ Tâm trên sân khấu khiến dân tình không khỏi lo lắng.

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