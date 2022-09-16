Mỹ Tâm khiến fan mất ngủ khi thông báo về sự trở lại của Liveshow "Tri Âm" sau 2 lần trì hoãn do dịch

Hậu trường 16/09/2022 11:15

Liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 5/11/2022 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội sau 2 lần hoãn vì dịch.

Mới đây, livestream trên fanpage chính thức vào tối ngày 15/9, Mỹ Tâm đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi chính thức công bố thông tin về liveshow Tri Âm tại Hà Nội được fan chờ đợi gần 2 năm qua. Theo đó, sau 2 lần bị hoãn do dịch, Liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm chính thức được diễn ra vào ngày 5/11/2022 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Mỹ Tâm khiến fan mất ngủ khi thông báo về sự trở lại của Liveshow 'Tri Âm' sau 2 lần trì hoãn do dịch - Ảnh 1
Liveshow 'Tri âm' của ca sĩ Mỹ Tâm sẽ trở lại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 5/11 sau gần một năm tạm hoãn vì Covid-19. (Ảnh: FB Mỹ Tâm)

Thông tin ngay khi được công bố, người hâm mộ của Mỹ Tâm, đặc biệt là những khán giả Hà Thành “khóc thét” lên vì vui mừng. Có thể nói dù liveshow “Tri Âm” tạm hoãn gần 2 năm gần, thế nhưng toàn bộ khán giả vẫn quyết giữ vé để chờ đến ngày Tri Âm quay trở lại một cách thật bùng nổ.

Mỹ Tâm khiến fan mất ngủ khi thông báo về sự trở lại của Liveshow 'Tri Âm' sau 2 lần trì hoãn do dịch - Ảnh 2
Fan mất ngủ khi nghe Mỹ Tâm thông báo về sự trở lại của Liveshow “Tri Âm” sau 2 lần hoãn vì dịch (Ảnh: FB Mỹ Tâm)

Mỹ Tâm cho biết đây sẽ là liveshow có quy mô lớn nhất của cô từ trước đến giờ. Sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng, khán giả có thể được hòa trong không khí của liveshow âm nhạc cá nhân hoành tráng và lớn nhất tại sân vận động Mỹ Đình trong hơn một thập kỷ qua tính về cả quy mô tổ chức lẫn số lượng khán giả tham dự.

Được biết, trước đó Liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm tại TP HCM tối 25/4/2021 thu hút hàng nghìn khán giả đến sân vận động Phú Thọ theo dõi. Cô níu chân khán giả đến nửa đêm với hơn 20 ca khúc gắn bó tên tuổi mình cùng những màn kết hợp đặc sắc với các khách mời: rapper Wowy, ca sĩ Hà Anh Tuấn, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh...

Mỹ Tâm khiến fan mất ngủ khi thông báo về sự trở lại của Liveshow 'Tri Âm' sau 2 lần trì hoãn do dịch - Ảnh 3
Sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng, khán giả có thể được hòa trong không khí của liveshow hoàng tráng của Mỹ Tâm. (Ảnh: FB Mỹ Tâm)

Mỹ Tâm khiến fan mất ngủ khi thông báo về sự trở lại của Liveshow 'Tri Âm' sau 2 lần trì hoãn do dịch - Ảnh 4

Mỹ Tâm dời lịch Liveshow Tri âm tại Hà Nội một vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. (Ảnh: FB Mỹ Tâm)

Có thể nói, với sự thành công và tiếng vang của đêm liveshow đầu tiên tại TP.HCM điều này càng làm khán giả mong đợi vào đêm thứ 2 của Liveshow Tri Âm tại Hà Nội hoành tráng và bùng nổ nhất. Liveshow lần trở lại của giọng ca Họa Mi Tóc Nâu hứa hẹn sẽ là đêm nhạc mang đến những trải nghiệm đáng nhớ nhất năm nay.

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