Chính thức: Á hậu Thảo Nhi Lê 'mất suất' tham dự Miss Universe 2023

Sau nhiều đồn đoán về cơ hội chinh chiến Miss Universe 2023 của Thảo Nhi Lê, phía Miss Universe Vietnam đã chính thức phát thông cáo báo chí đến khán giả.

Thảo Nhi Lê ghi ấn tượng khi đăng quang Á hậu 1 họa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Sau Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê là cái tên được nhiều người kì vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc Hoàn vũ quốc tế. Tuy nhiên, mới đây, phía Miss Universe Vietnam đã chính thức phát thông báo việc nàng hậu này sẽ không được tham dự Miss Universe 2023. Thảo Nhi Lê ghi ấn tượng khi đăng quang Á hậu 1 họa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet Cụ thể, phía Miss Universe Vietnam đã ra thông báo rằng: "Chúng tôi xin gửi đến quý vị thông báo về tình hình mới nhất liên quan đến việc tham gia cuộc thi Miss Universe 2023 của Á hậu Lê Thảo Nhi. Theo điều lệ mới của Miss Universe 2023, để tham gia Miss Universe thế giới, cuộc thi quốc gia phải được tổ chức hàng năm và chỉ có người thắng cuộc mới được đại diện quốc gia tham Miss Universe 2023 ở El Salvador.

Trên tinh thần hợp tác mang lại sự lợi ích và tôn vinh đóng góp to lớn của Unicorp cho sự phát triển của Miss Universe ở Việt Nam, chúng tôi đã xin phép Miss Universe để đặc cách cho Á hậu Thảo Nhi được đại diện cho Việt Nam đến cuộc thi năm nay. Thông báo của phía Miss Universe Vietnam việc không cử Thảo Nhi Lê tham dự Miss Universe 2023 - Ảnh: Chụp màn hình Mặc dù 2 bên đơn vị đã hết sức nỗ lực nhưng không thể đạt được thỏa thuận về việc chuyển quyền quản lý Á hậu Thảo Nhi cho Miss Universe Vietnam - một yêu cầu bắt buộc của ban tổ chức Miss Universe để cô có thể tham gia cuộc thi. Chúng tôi hiểu và tôn trọng quan điểm của Unicorp về vấn đề này.



Chúng tôi cam kết sẽ lựa chọn đại diện Việt Nam xứng đáng để đại diện cho quốc gia tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 72 tại El Salvador và cố gắng mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để phát triển, tôn vinh vẻ đẹp, tài năng của phụ nữ Việt Nam và đem đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Miss Universe 2023. Chúng tôi rất cảm kích sự ủng hộ và sự nhiệt tình của các bạn dành cho Miss Universe và sứ mệnh của cuộc thi trong việc nâng cao vai trò của phụ nữ trên toàn cầu. Chúng tôi tin rằng cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi tích cực và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai để hướng đến ước mơ của mình". Trước đó, công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) công bố tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe với tổ chức Miss Universe - Ảnh: Internet Trước đó, công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp), đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã ra thông báo sẽ tiếp tục là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Đồng thời công bố tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe với tổ chức Miss Universe. Cụ thể, đơn vị này tiếp tục giữ bản quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng người chiến thắng sẽ không đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe như thường lệ. Đơn vị này tiếp tục giữ bản quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng người chiến thắng sẽ không đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe như thường lệ - Ảnh: Internet Như vậy, theo thông báo trên nghĩa là phía UniMedia đã không chuyển quyền quản lý cho đơn vị mới vì Thảo Nhi Lê vẫn đang là gà cưng của chủ cũ. Vì vậy đây chính là lý do Thảo Nhi Lê không thể đại diện Việt Nam tham gia trên đấu trường quốc tế. Hiện, thông báo này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Á hậu Thảo Nhi Lê đụng mặt em trai 'tình cũ' khi đi chấm thi, ngượng ngùng vì bị nhìn thẳng mặt Có mặt tại buổi casting người mẫu của Thảo Nhi Lê, em trai Huy Trần không ngại đến gần bàn giám khảo, cúi thấp người và nhìn thẳng mặt "người quen cũ".

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