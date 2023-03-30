Thảo Nhi Lê mất suất thi Hoa hậu Hoàn vũ: Chỉ là tuyên bố từ một phía?

Hậu trường 30/03/2023 12:28

CEO Bảo Hoàng khẳng định đó chỉ là tuyên bố từ một phía. Ông cho biết cả hai bên vẫn chưa đi đến câu trả lời cuối cùng nhưng tổ chức Miss Universe Vietnam đã đưa ra thông báo Á hậu Thảo Nhi không còn quyền dự thi.

Ngày 29/3, tổ chức Miss Universe Vietnam ra thông báo Á hậu Lê Thảo Nhi sẽ không phải là đại diện của Việt Nam để tham gia Miss Universe 2023. Lý do được đưa ra là: "Theo điều lệ mới của Miss Universe 2023, để tham gia Miss Universe thế giới, cuộc thi quốc gia phải được tổ chức hàng năm và chỉ có người thắng cuộc mới được đại diện quốc gia tham Miss Universe 2023 ở El Salvador.

Trên tinh thần hợp tác mang lại sự lợi ích và tôn vinh đóng góp to lớn của Unicorp cho sự phát triển của Miss Universe ở Việt Nam, chúng tôi đã xin phép Miss Universe để đặc cách cho Á hậu Thảo Nhi được đại diện cho Việt Nam đến cuộc thi năm nay. Mặc dù 2 bên đơn vị đã hết sức nỗ lực nhưng không thể đạt được thỏa thuận về việc chuyển quyền quản lý Á hậu Thảo Nhi cho Miss Universe Vietnam - một yêu cầu bắt buộc của ban tổ chức Miss Universe để cô có thể tham gia cuộc thi."

Thảo Nhi Lê mất suất thi Hoa hậu Hoàn vũ: Chỉ là tuyên bố từ một phía? - Ảnh 1
Thông báo từ Miss Universe Vietnam - Ảnh: Internet

Ngay trong đêm, ông Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Unicorp, bày tỏ "rất sốc" khi tiếp nhận thông tin tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo Thảo Nhi Lê mất suất thi Miss Universe 2023. Ông đăng tải lên story Instagram dòng tâm trạng: "Tôi rất sốc khi đọc thông báo hôm nay của Miss Universe Vietnam mới. Cả thông báo bắt đầu và kết thúc đều là tuyên bố đến từ một phía, cả quá trình thảo luận thông qua email vẫn chưa đi đến câu trả lời cuối cùng, cả đề xuất về một cuộc họp chỉn chu của chúng tôi cũng chưa được phản hồi, sau đó bất ngờ có thông báo hôm nay."

Thảo Nhi Lê mất suất thi Hoa hậu Hoàn vũ: Chỉ là tuyên bố từ một phía? - Ảnh 2
CEO Bảo Hoàng khẳng định đó chỉ là tuyên bố từ một phía - Ảnh: Internet

Trả lời với truyền thông, ông Bảo Hoàng bày tỏ sự bất ngờ. Ông cho biết công ty Unicorp luôn giữ thái độ cầu thị, sẵn sàng thảo luận về việc hợp tác với Miss Universe Vietnam vì hiểu tiềm năng của Thảo Nhi cũng như mong mỏi từ fan. Ngoài ra, những chi tiết về các điều khoản hợp đồng cần được trực tiếp gặp mặt để thảo luận. Tuy nhiên, đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được một yêu cầu hay thông báo nào từ đối tác về sự việc.

Tuy nhiên, cuối cùng CEO Bảo Hoàng cho biết sẽ tôn trọng quyết định của Miss Universe Vietnam, đồng thời vẫn tiếp tục sát cánh cùng Á hậu Thảo Nhi trong tương lai.

Thảo Nhi Lê mất suất thi Hoa hậu Hoàn vũ: Chỉ là tuyên bố từ một phía? - Ảnh 3
Á hậu Thảo Nhi và CEO Bảo Hoàng - Ảnh: Internet

Tối 29/3, Thảo Nhi Lê bày tỏ tâm trạng trên trang cá nhân: "Tôi cũng bất ngờ. Không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Chúng tôi (tôi và công ty Miss Universe Vietnam mới) thậm chí chưa có bất kỳ cơ hội nào để đàm phán hay nói chuyện đúng nghĩa. Thực sự không nói nên lời".

Thảo Nhi Lê mất suất thi Hoa hậu Hoàn vũ: Chỉ là tuyên bố từ một phía? - Ảnh 4
Thảo Nhi Lê tiếc nuối vì mất suất dự thi - Ảnh: Internet

Công chúng cũng vô cùng tiếc nuối trước thông báo trên, bởi lẽ Á hậu Thảo Nhi là một nhân tố có khả năng chiến thắng trong cuộc thi Miss Universe 2023 sắp tới.

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Từ khóa:   Á hậu Thảo Nhi Thảo Nhi Lê CEO Bảo Hoàng

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