Giữa ồn ào 'lỡ' cạo tóc Quyền Linh gây tranh cãi, Ngọc Lan bất ngờ lên tiếng, tiết lộ sự thật phía sau?

Hậu trường 02/04/2023 08:19

Vừa qua, đoạn clip Ngọc Lan vô tình cạo đầu MC Quyền Linh đã tạo nên sự tranh cãi trên mạng xã hội. Giữa ồn ào trên, Ngọc Lan đã tiết lộ sự thật phía sau.

Vừa qua, đoạn clip Ngọc Lan vô tình cạo đầu MC Quyền Linh đã tạo nên sự tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, khi các nghệ sĩ đang trong giờ nghỉ trưa, Ngọc Lan vẫn còn đang quay clip chia sẻ về món quà mình vừa được tặng. Cô cho biết bản thân có thói quen tự cắt tóc tại nhà cho con trai nên đã được một người quen cho chiếc tông đơ cắt tóc.

Giữa ồn ào 'lỡ' cạo tóc Quyền Linh gây tranh cãi, Ngọc Lan bất ngờ lên tiếng, tiết lộ sự thật phía sau? - Ảnh 1
Ngọc Lan vô tình cạo đầu MC Quyền Linh - Ảnh: Internet

 

Quá nhập tâm vào việc giới thiệu máy, cách sử dụng, Ngọc Lan đưa máy lên đầu nghệ sĩ Quyền Linh rồi khởi động, thao tác theo thói quen. Hành động ấy đã khiến một phần tóc của nam MC bị mất đi. Lúc này, cô mới nhận ra điều mình vừa làm và rối rít gửi lời xin lỗi.

Giữa ồn ào 'lỡ' cạo tóc Quyền Linh gây tranh cãi, Ngọc Lan bất ngờ lên tiếng, tiết lộ sự thật phía sau? - Ảnh 2

Giữa ồn ào 'lỡ' cạo tóc Quyền Linh gây tranh cãi, Ngọc Lan bất ngờ lên tiếng, tiết lộ sự thật phía sau? - Ảnh 3
 Ngọc Lan đưa máy lên đầu nghệ sĩ Quyền Linh rồi khởi động, thao tác theo thói quen, hành động ấy đã khiến một phần tóc của nam MC bị mất đi - Ảnh: Internet

Trong khi Ngọc Lan vẫn đang “dở khóc dở cười”, nghệ sĩ Quyền Linh lộ rõ nét mặt khó chịu vì “tai bay vạ gió” đến bất ngờ. Nữ diễn viên Cổng Mặt Trời bắt đầu chạy đi tìm người đến xử lý sự cố cho đồng nghiệp. Vì sắp phải tiếp tục quay gameshow hẹn hò nên không còn cách nào khác anh phải chấp nhận sửa bằng cách cạo bằng mái tóc.

Giữa ồn ào 'lỡ' cạo tóc Quyền Linh gây tranh cãi, Ngọc Lan bất ngờ lên tiếng, tiết lộ sự thật phía sau? - Ảnh 4
 Vì sắp phải tiếp tục quay gameshow hẹn hò nên không còn cách nào khác Quyền Linh phải chấp nhận sửa bằng cách cạo bằng mái tóc - Ảnh: Internet

Trong khi có những khán giả nhận định rằng video hài hước, mang lại tiếng cười cho mọi người thì một bộ phận phản ứng dữ dội. Nhiều người cho rằng hành vi của Ngọc Lan là điều khó chấp nhận, câu chuyện không hề vui nếu như nghệ sĩ Quyền Linh bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, mái tóc cũng không phải là chỗ để tạo trò cười.

Giữa ồn ào 'lỡ' cạo tóc Quyền Linh gây tranh cãi, Ngọc Lan bất ngờ lên tiếng, tiết lộ sự thật phía sau? - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng hành vi của Ngọc Lan là điều khó chấp nhận - Ảnh: Internet

 

Khi đoạn clip được lan truyền, nhiều người đã bàn tán xôn xao. Không ít người cho rằng Ngọc Lan đã đùa giỡn quá lố, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của MC Quyền Linh. Có ý kiến còn cho rằng người đẹp "hỗn" khi đùa giỡn vô ý với người lớn hơn mình.

Trước ồn ào trên, Ngọc Lan đã tiết lộ trên báo Dân Trí, cho biết, đoạn clip nói trên là tình huống được cô, MC Quyền Linh và ê-kíp cố tình xây dựng, đem lại tiếng cười cho khán giả.

"Trong ê-kíp có anh đạo diễn chuyên cắt tóc từ thiện, bình thường trong đoàn ai muốn cắt tóc thì cũng nhờ anh ấy. Sẵn dịp chú Quyền Linh đang muốn cắt tóc cho mát mẻ, nên ê-kíp mới tạo ra tình huống này, chứ tôi thì làm sao dám giỡn với chú Quyền Linh như vậy" - Ngọc Lan chia sẻ.

Giữa ồn ào 'lỡ' cạo tóc Quyền Linh gây tranh cãi, Ngọc Lan bất ngờ lên tiếng, tiết lộ sự thật phía sau? - Ảnh 6
Ngọc Lan cho biết đoạn clip nói trên là tình huống được cô, MC Quyền Linh và ê-kíp cố tình xây dựng, đem lại tiếng cười cho khán giả - Ảnh: Internet

Nói về những tranh cãi trên mạng xã hội, Ngọc Lan chia sẻ: "Khán giả của tôi và chú Quyền Linh cũng hiểu được tính cách của 2 nghệ sĩ, nên họ sẽ vui vẻ, thoải mái khi xem tình huống này. Còn về những khán giả hiểu lầm, có lời lẽ gay gắt thì tôi cũng không thể ý kiến được.

Tuy nhiên, tôi thấy thành phần khán giả có suy nghĩ tiêu cực rất ít. Tôi chỉ mong khi xem tình huống này, khán giả có thể thấy thư giãn hơn".

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