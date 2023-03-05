Quyền Linh bất ngờ đăng đàn hé lộ một điều giữa lúc ồn ào mâu thuẫn với Cát Tường chưa hạ nhiệt

Hậu trường 05/03/2023 11:05

Giữa lúc ồn ào mâu thuẫn với MC Cát Tường chưa hạ nhiệt, mới đây, trên trang cá nhân, MC Quyền Linh có bài đăng khiến dân tình chú ý.

Vừa qua, MC Cát Tường bất ngờ tiết lộ giữa cô và Quyền Linh cách đây vài năm từng xảy ra mâu thuẫn lớn, đến mức không thể giải quyết và cô buộc phải rời khỏi chương trình Bạn muốn hẹn hò. Sau đó, Quyền Linh cũng xác nhận thông tin này. Hiện tại, hai người bình thường hóa quan hệ, gặp nhau vẫn chào hỏi.

Quyền Linh bất ngờ đăng đàn hé lộ một điều giữa lúc ồn ào mâu thuẫn với Cát Tường chưa hạ nhiệt - Ảnh 1
MC Cát Tường bất ngờ tiết lộ giữa cô và Quyền Linh  và cô buộc phải rời khỏi chương trình Bạn muốn hẹn hò -  Ảnh: Internet

Giữa lúc ồn ào mâu thuẫn với MC Cát Tường chưa hạ nhiệt, mới đây, trên trang cá nhân, MC Quyền Linh có bài đăng khiến dân tình chú ý. Theo đó, nam MC đã hé lộ về món quà anh tặng vợ trong dịp 8/3 tới đây đó chính là một chiếc ghế mát xa đắt đỏ.

Quyền Linh bất ngờ đăng đàn hé lộ một điều giữa lúc ồn ào mâu thuẫn với Cát Tường chưa hạ nhiệt - Ảnh 2

Quyền Linh bất ngờ đăng đàn hé lộ một điều giữa lúc ồn ào mâu thuẫn với Cát Tường chưa hạ nhiệt - Ảnh 3
Quyền Linh khoe món quà anh tặng vợ trong dịp 8/3 - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, vợ Quyền Linh là Dạ Thảo cũng đã nhanh chóng đáp lại tình cảm của chồng với lời lẽ đầy yêu thương: "Thương ba Linh nhiều". Chỉ với động thái này cũng đủ để thấy được hôn nhân mặn nồng của cặp đôi. Đặc biệt, nam MC của Bạn muốn hẹn hò còn khiến bao người không khỏi ngưỡng mộ vì sự tâm lý, yêu chiều và quan tâm hết mực đến bà xã của mình.

Trải qua hai thập kỷ về chung một nhà, Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo vẫn mặn nồng như ngày đầu, luôn luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Nam MC từng hài hước tiết lộ, bí quyết để giữ được cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh chính là "sợ vợ".

Quyền Linh bất ngờ đăng đàn hé lộ một điều giữa lúc ồn ào mâu thuẫn với Cát Tường chưa hạ nhiệt - Ảnh 4
Nam MC từng hài hước tiết lộ, bí quyết để giữ được cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh chính là "sợ vợ" - Ảnh: Internet
Quyền Linh bất ngờ đăng đàn hé lộ một điều giữa lúc ồn ào mâu thuẫn với Cát Tường chưa hạ nhiệt - Ảnh 5
Quyền Linh và Dạ Thảo có hai cô con gái là Lọ Lem và Hạt Dẻ - Ảnh: Internet

Quyền Linh và Dạ Thảo có hai cô con gái là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Hai ái nữ thường xuyên xuất hiện cùng vợ chồng nam MC ở nhiều sự kiện và được khen ngợi xinh đẹp, duyên dáng như Hoa hậu. Những khoảnh khắc của gia đình Quyền Linh luôn khiến công chúng dành lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   MC Quyền Linh và vợ MC Cát Tường vbiz

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