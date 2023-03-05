Vừa qua, MC Cát Tường bất ngờ tiết lộ giữa cô và Quyền Linh cách đây vài năm từng xảy ra mâu thuẫn lớn, đến mức không thể giải quyết và cô buộc phải rời khỏi chương trình Bạn muốn hẹn hò. Sau đó, Quyền Linh cũng xác nhận thông tin này. Hiện tại, hai người bình thường hóa quan hệ, gặp nhau vẫn chào hỏi.

MC Cát Tường bất ngờ tiết lộ giữa cô và Quyền Linh và cô buộc phải rời khỏi chương trình Bạn muốn hẹn hò - Ảnh: Internet

Giữa lúc ồn ào mâu thuẫn với MC Cát Tường chưa hạ nhiệt, mới đây, trên trang cá nhân, MC Quyền Linh có bài đăng khiến dân tình chú ý. Theo đó, nam MC đã hé lộ về món quà anh tặng vợ trong dịp 8/3 tới đây đó chính là một chiếc ghế mát xa đắt đỏ.