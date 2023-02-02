Trịnh Kim Chi: Từng có mối tình 9 năm với Quyền Linh lúc mới chập chững vào nghề, nay viên mãn bên chồng doanh nhân, tinh tế, cưng chiều vợ

Trịnh Kim Chi được biết đến nhiều với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Cô cũng từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Diễn viên, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Với những bước đà này, cô sớm có con đường rộng mở để bước chân vào ngành giải trí với tư cách diễn viên. Những năm 90, cô cũng là một cái tên nổi bật trên màn ảnh cùng với Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương…

Trịnh Kim Chi là nữ diễn viên không còn xa lạ với nhiều khán giả truyền hình lẫn sân khấu kịch phía Nam. Đến nay, cô có cho mình sự nghiệp liên quan tới diễn xuất vững chắc và một gia đình viên mãn.

Trịnh Kim Chi từng có mối tình 9 năm thanh xuân với đồng nghiệp là diễn viên Quyền Linh khi mới chập chững vào nghề. Ở thời điểm cô đoạt danh hiệu Á hậu thì MC Quyền Linh vẫn chật vật tìm chỗ đứng, dù vậy cặp đôi vẫn gắn bó, không màng tới lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, sau một thời gian dài hẹn hò, họ nhận ra mình có nhiều khác biệt nên quyết định chia tay.

Nữ nghệ sĩ họ Trịnh là Á hậu đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2014. Chưa dừng lại ở đó, Trịnh Kim Chi còn nâng cao năng lực của mình trong lĩnh vực phim ảnh khi tốt nghiệp khoa Đạo diễn điện ảnh truyền hình, trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM hồi 2019 và đang tiếp tục học lên thạc sĩ, kiêm thêm vai trò giảng viên.

Trịnh Kim Chi từng có mối tình 9 năm thanh xuân với đồng nghiệp là diễn viên Quyền Linh khi mới chập chững vào nghề - Ảnh: Internet

Thời điểm mối tình đổ vỡ, cả hai chia tay sau 9 năm gắn bó, Trịnh Kim Chi từng bị cho là người có lỗi, phải đối diện với áp lực dư luận “Khi quyết định chia tay, đó là vấn đề của cả hai người. Trong 9 năm yêu nhau, cũng có nhiều biến cố xảy ra, cũng chia tay này kia nhiều lần, nhưng đến lần cuối cùng thì tôi nghĩ là: hết duyên rồi. Nếu còn nữa thì cũng là sự chịu đựng mà sự chịu đựng không bao giờ bền. Hai người đều cảm nhận được điều đó và khi tôi nói chia tay thì Linh cũng gật đầu. Đó là một trong những cái nhẹ nhàng giữa hai người. Chia tay đó cũng rất đẹp. Trong quán cà phê, hai người ngồi nói chuyện với nhau, rất là bình thường và nhẹ nhàng. Sau đó nắm tay nhau, rồi Linh vẫn đưa tôi về nhà, rồi thôi...”.

Thế rồi, cuối cùng cho đến hiện tại, cả hai chỉ là những người bạn tốt với nhau bởi mỗi người đều có một tổ ấm hạnh phúc của riêng mình. Quyền Linh với bà xã Dạ Thảo có 2 cô con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ. Còn diễn viên Trịnh Kim Chi bên doanh nhân thành đạt ngành xuất nhập khẩu nhựa - Võ Trấn Phương và 2 cô con gái xinh đẹp Khánh Ngân (sinh năm 2002) và Khánh Vy.

Gia đình nhỏ của Mc Quyền Linh - Ảnh: Internet

Gia đình nhỏ của Trịnh Kim Chi - Ảnh Internet

Đến nay cuộc hôn nhân này đã kéo dài được 23 năm. Thời điểm tổ chức lễ cưới, đám cưới của nữ diễn viên được xếp vào hàng xa hoa bậc nhất thời ấy "Tôi còn nhớ đám cưới tôi năm đó đãi 79 bàn, ở khách sạn Đệ Nhất. Đó là nơi hiếm hoi của thành phố có sảnh lớn, chứa được lượng lớn quan khách. Sau thời gian đi khảo sát, địa điểm này là nơi vợ chồng tôi vừa ý nhất”.

Đám cưới của nữ diễn viên được xếp vào hàng xa hoa bậc nhất thời ấy - Ảnh: Internet

Nói về chồng, Trịnh Kim Chi nhận xét: “Ông xã tôi là người tinh tế và tâm lý. Anh ấy hiểu vợ, có thể đọc được những suy nghĩ, tâm tư của mình. Chỉ cần biểu hiện của tôi thôi anh cũng biết tôi đang vui hay buồn".

Trịnh Kim Chi hạnh phúc vì lấy được người chồng tinh tế - Ảnh: Internet

Vì cưới được người chồng tinh tế nên suốt nhiều năm qua, Trịnh Kim Chi luôn nhận được những món quà đắt tiền từ ông xã, khi thì nhà xe, khi thì trang sức kim cương,.... Ngược lại, cô cũng dành nhiều tình yêu cho ông xã: “Tôi dành sự yêu thương, chăm sóc ông xã không kém gì anh ấy dành cho mình. Chúng tôi có sự tin tưởng, yêu thương dành cho nhau nên luôn sống hạnh phúc. Với những gì ông xã đã làm cho mình, tôi đều đáp lại trọn vẹn như thế”.