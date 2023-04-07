Phía Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vy Oanh nói gì về thông tin đòi bà Phương Hằng bồi thường hơn 88 tỷ đồng tiền 'tổn thất tinh thần và vật chất'?

Hậu trường 07/04/2023 16:25

Cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về mức bồi thường 88 tỉ mà phía ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Nguyễn Thị Phương Hằng bồi thường.

Chiều ngày 6/4, theo thông tin từ báo Lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm. Ngoài hành vi vi phạm pháp luật của các bị can, kết luận điều tra còn thể hiện việc yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại đối với bị can Phương Hằng và các đồng phạm.

Trong đó đáng chú ý là mức đề nghị bồi thường của các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bị can Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình.

Riêng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh yêu cầu bị can Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất 30,4 tỉ đồng; Bồi thường tổn thất về tinh thần 14,9 tỉ đồng do các phát ngôn xúc phạm.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỉ đồng do các phát ngôn của bà Hằng đã xúc phạm.

Phía Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vy Oanh nói gì về thông tin đòi bà Phương Hằng bồi thường hơn 88 tỷ đồng tiền 'tổn thất tinh thần và vật chất'? - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Vy Oanh yêu cầu bà Phương Hằng xin lỗi, bồi thường sau những livestream xúc phạm của nữ doanh nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp - Ảnh: Internet

Liên quan đến thông tin đang gây xôn xao này, trao đổi với báo Người Lao động, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Nguyên tắc của chúng tôi trong vụ việc này là im lặng làm việc với cơ quan pháp luật. Việc của chúng tôi phải làm là thượng tôn pháp luật. Chúng tôi xin phép không phản hồi hay có bất cứ thông tin nào về những thông tin này".

Về phía ca sĩ Vy Oanh trao đổi với báo Lao động, khi được hỏi về việc trước đây từng yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 1 tỉ đồng vì nhiều lần livestream làm nhục, thóa mạ mình, như nói "đẻ thuê", "giật chồng", "làm gái", luật sư đại diện của ca sĩ Vy Oanh và nữ ca sĩ đều chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Riêng phía ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh đã liên hệ nhiều lần qua điện thoại nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức.

Phía Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vy Oanh nói gì về thông tin đòi bà Phương Hằng bồi thường hơn 88 tỷ đồng tiền 'tổn thất tinh thần và vật chất'? - Ảnh 2
Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: báo Lao động

Dưới góc độ pháp lý, phóng viên có cuộc trao đổi với luật sư Hoàng Hà - Văn phòng Luật sư L&P tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông cho rằng, các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên (tức người bị hại) có quyền đưa ra yêu cầu về bồi thường thiệt hại nhưng  phải chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Về sự việc trên, luật sư Hoàng Hà khẳng định đây là yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

"Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 thì người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường" - luật sư Hà nhấn mạnh.

Luật sư Hà còn phân tích thêm việc bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm bị xâm hại trong trường hợp không thoả thuận được, tòa án sẽ quyết định mức bồi thường thiệt hại không quá 10 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định đối với mỗi người bị hại, tương đương không quá 14,9 triệu đồng theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.

Vì vậy, dựa trên con số bồi thường thiệt hại mà các nghệ sĩ yêu cầu (tổng 88 tỉ đồng), luật sư Hà cho rằng, đang thiếu căn cứ. Còn với yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất, thiệt hại do tài sản bị hư hỏng thì sẽ chứng minh dựa trên kết quả định giá nhưng điều này cũng không dễ dàng.

Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường hơn 88 tỷ đồng tiền 'tổn thất tinh thần và vật chất'

Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường hơn 88 tỷ đồng tiền 'tổn thất tinh thần và vật chất'

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh yêu cầu bà Phương Hằng phải bồi thường hơn 88 tỷ đồng cho các thiệt hại về tinh thần và vật chất mà họ đã phải chịu.

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