Phía Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vy Oanh nói gì về thông tin đòi bà Phương Hằng bồi thường hơn 88 tỷ đồng tiền 'tổn thất tinh thần và vật chất'?

Chiều ngày 6/4, theo thông tin từ báo Lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm. Ngoài hành vi vi phạm pháp luật của các bị can, kết luận điều tra còn thể hiện việc yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại đối với bị can Phương Hằng và các đồng phạm.

Trong đó đáng chú ý là mức đề nghị bồi thường của các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bị can Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình.