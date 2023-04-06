Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường hơn 88 tỷ đồng tiền 'tổn thất tinh thần và vật chất'

Hậu trường 06/04/2023 21:21

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh yêu cầu bà Phương Hằng phải bồi thường hơn 88 tỷ đồng cho các thiệt hại về tinh thần và vật chất mà họ đã phải chịu.

Theo VNExpress, ngày 6/4, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ 3, chuyển hồ sơ sang VKS cung cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường hơn 88 tỷ đồng tiền 'tổn thất tinh thần và vật chất' - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng lúc bị bắt, tháng 3/2022 -Ảnh: Công an TP.HCM

Liên quan đến vụ án, 4 người bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm của bà Hằng là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (cựu giảng viên Đại học Luật TP.HCM); Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng); Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Đại Nam).

Theo kết luận điều tra, bà Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội để livestream, xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của 9 cá nhân gồm nghệ sĩ Hoài Linh; các ca sĩ Vy Oanh, Ðàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên; nhà báo Ðặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM)...

Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người này là "nằm mơ thấy", lấy trên Internet, và chưa được kiểm chứng. Nguyên nhân bà làm vậy là những người này đã có những phát ngôn xúc phạm mình và chồng Huỳnh Uy Dũng trước.

Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường hơn 88 tỷ đồng tiền 'tổn thất tinh thần và vật chất' - Ảnh 2

Theo báo Người Lao Động, ngoài kết luận điều tra, Công an TP.HCM còn ghi nhận các yêu cầu của những bị hại mà bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh mạng xã hội xúc phạm danh dự, uy tín.

Cụ thể: vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Lê Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm bồi thường 45,3 tỉ đồng gồm 30,4 tỉ đồng tổn thất về vật chất và 14,9 tỉ đồng thiệt hại tinh thần. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm bồi thường 43 tỉ đồng do những tổn thất mà ông phải gánh chịu.

Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường hơn 88 tỷ đồng tiền 'tổn thất tinh thần và vật chất' - Ảnh 3

Những cá nhân khác như ca sĩ Vy Oanh, nghệ sĩ Hoài Linh,... không đề cập đến yêu cầu bồi thường mà chỉ yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi do phát ngôn xúc phạm trên mạng xã hội.

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Mới đây, Vy Oanh đã có chia sẻ về những ồn ào giữa cô và bà Nguyễn Phương Hằng thời gian trước. Nữ ca sĩ cho biết, cô bị tấn công mạng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cũng như cuộc sống của mình.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng Thủy Tiên Công Vinh

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