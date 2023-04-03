Đàm Vĩnh Hưng than 'khó yêu đương' nhưng lại muốn 'thương hoài ngàn năm' với nhân vật này!

Mới đây nhất, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục chia sẻ loạt ảnh mới cùng nhóc tỳ, đồng thời nhắn gửi những lời ngọt ngào đến một nửa yêu thương.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ hàng đầu Vbiz, sở hữu lượng fan hùng hậu. Kể từ ngày công khai con trai ruột - bé Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng càng nhận được nhiều sự yêu thương. Trên trang cá nhân, "ông hoàng nhạc Việt" cũng thoải mái chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của nhóc tỳ.

Kể từ ngày công khai con trai ruột - bé Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng càng nhận được nhiều sự yêu thương - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, mới đây nhất, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục chia sẻ loạt ảnh mới cùng nhóc tỳ, đồng thời nhắn gửi những lời ngọt ngào đến một nửa yêu thương. Theo đó ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết trên trang cá nhân:

"Yêu đương khó quá, chạy về với em thôi. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ nên anh hay thường có những đêm lang thang và thao thức vì em… Chắc chắn anh sẽ thương hoài ngàn năm, vì đó là em! Vậy em đã đổ anh chưa? Chiều chủ nhật bên em".

Đàm Vĩnh Hưng than 'khó yêu đương', chỉ có con trai là muốn thương hoài ngàn năm - Ảnh: FBNV

Theo như chia sẻ của "ông hoàng nhạc Việt", hiện tại tình cảm lớn nhất của anh dành cho quý tử Polo Huỳnh. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, dù bận rộn với công việc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đều dành hết thời gian cho nhóc tỳ đầu lòng.

Trong mọi hoàn cảnh, dù bận rộn với công việc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đều dành hết thời gian cho nhóc tỳ đầu lòng - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều khán giả đã để lại lời bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm của 2 bố con, xen lẫn đó cũng có một chút ghen tị. Một số khán giả cũng gửi lời chúc cho bé Polo mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, vâng lời ba Hưng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-vinh-hung-than-kho-yeu-uong-nhung-lai-muon-thuong-hoai-ngan-nam-voi-nhan-vat-nay-568874.html