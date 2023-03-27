Choáng với khối tài sản nghìn tỷ giúp Đàm Vĩnh Hưng tự tin 'xưng vua'

"Ông hoàng nhạc Việt" sở hữu nhiều bất động sản cũng như các bộ sưu tập xế hộp, hàng hiệu.

Những ngày qua, Đàm Vĩnh Hưng vấp phải ý kiến trái chiều từ cư dân mạng khi dùng từ "The King" để đặt tên cho dự án phim về cuộc đời mình. Một số khán giả cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đã tự gọi mình là “vua”, có thái độ ngạo nghễ khi mang danh xưng từ sân khấu ra đời thực. Xét về sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng có thể xem đã có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, có một sự nghiệp cực kỳ thành công khi sở hữu khối tài sản khủng nhất nhì Vbiz. Đàm Vĩnh Hưng được cho là đang sở hữu khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Thu nhập của anh không chỉ đến từ ca hát mà còn nhờ việc kinh doanh. Sự giàu có của nam ca sĩ thể hiện qua bất động sản cùng bộ sưu tập đồ hiệu xa xỉ. Mr, Đàm từng từng tự tin khẳng định khả năng kinh tế của mình đủ để ngồi không mà vẫn nuôi con tới 20 tuổi.

Đàm Vĩnh Hưng có sự nghiệp âm nhạc thành công - Ảnh: Internet Nơi mà nam ca sĩ thường xuyên lui tới để nghỉ ngơi đồng thời cũng là văn phòng làm việc nằm tại quận 10, TP. HCM. Được biệt ngôi nhà này nam ca sĩ đã xây dựng từ 10 năm trước, có giá khoảng 60 tỷ đồng. Anh bỏ nhiều công sức cũng như tâm tư để lên ý tưởng, tự tay thiết kế tổ ấm theo kiến trúc không bao giờ lỗi mốt. Vào các dịp lễ, Tết, nam ca sĩ đầu tư số tiền không nhỏ để trang trí thật lộng lẫy. Căn nhà ở quận 10 cũng là văn phòng làm việc - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí nhà vào dịp lễ - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ hình ảnh trong một căn hộ cao cấp khác. Căn hộ này được cho là tọa lạc tại Hà Nội. Căn hộ được cho là tại Hà Nội - Ảnh: Internet Năm 2010, Đàm Vĩnh Hưng từng tậu căn penthouse 100 tỷ đồng, thuộc diện sang trọng bậc nhất, với tổng diện tích 700m2. Ngoài không gian sinh hoạt chính được trang trí với nội thất sang trọng, Mr. Đàm còn thiết kế thêm một khu vực cho nhu cầu giải trí, thư giãn. Căn penthouse 700m2 - Ảnh: Internet Nội thất sang trọng bên trong - Ảnh: Internet Tại Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng có một bất động sản ở Huntington Beach, California. Căn hộ triệu đô này cũng chính là nơi mà nam ca sĩ dừng chân khi đến Mỹ biểu diễn dài ngày. Nhà của Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ - Ảnh: Internet Ngoài bất động sản, Đàm Vĩnh Hưng còn nổi tiếng với kho hàng hiệu có giá trị đến vài chục tỷ đồng. Các món đồ của nam ca sĩ đến từ nhiều thương hiệu đình đám như Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Gianfranco Ferré, Hermes, Jus Cavalli... Ảnh: Internet Cận cảnh bộ sưu tập hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Khi xuất hiện trước công chúng, Mr. Đàm luôn diện trang phục cũng như phụ kiện của các nhãn hàng xa xỉ, khẳng định vị thế của bản thân. Anh còn có sở thích sưu tầm nhẫn kim cương và đồng hồ nạm kim cương có giá bạc tỷ. Những chiếc nhẫn và đồng hồ nạm kim cương của Mr. Đàm - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một tay chơi siêu xe có hạng. Ước tính, bộ sưu tập xế sang của Mr. Đàm ngót nghét hàng chục tỷ đồng, có thể kể đến như Rolls-Royce Ghost được mạ vàng có giá khoảng 40 tỷ đồng, chiếc Transit Dcar Limited 5,5 tỷ đồng... Rolls-Royce mạ vàng sang trọng - Ảnh: Internet Đàm Vĩnh Hưng cũng mua siêu xe ở Mỹ - Ảnh: Internet

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