Ngọc Lan lên tiếng giải thích về việc mất 7 tỷ đồng sau khi bật khóc nức nở trên livestream

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết mạng xã hội hiện đang đưa tin sai lệch. Cô cho biết bản thân không bị mất 7 tỷ vì cô chr mới đóng 2/4 tyt đồng. Ngọc Lan chia sẻ: "Các trang mạng đang giật tít sai nha các bạn, Lan không bị mất 7 tỷ, vì Lan chỉ mới đóng 2.4 tỷ... Nhưng rút bây giờ thì mất 2.4tỷ, còn đóng tiếp thì không phải được rút 7 tỷ sau 10 năm như lời tư vấn viên đã cam kết. Hiện Lan đang làm mọi cách để giảm thất thoát ở con số tối thiểu. Cái mình bức xúc là tư vấn dụ dỗ mình mọi cách để ký và mình không đọc hợp đồng nên con số sau 10 năm rút ra ko đúng con số thoả thuận, và phía công ty không chăm sóc 1 tí gì cả và bảo đây là quy định của công ty".

Trước đó, vào chiều ngày 7/4, Ngọc Lan cho biết đã mua 2 gói bảo hiểm cho bản thân và con trai trị giá tổng cộng 700 triệu/ năm nhưng đến nay phát hiện nhiều thông tin trong hợp đồng không đúng với những gì cô được tư vấn. Sau khi trực tiếp đến công ty bảo hiểm để tìm hiểu thì Ngọc Lan không được giải quyết thoả đáng, cô mất số tiền tỷ đã đóng trong những năm qua. Đáng nói, nữ diễn còn tiết lộ mua bảo hiểm thông qua nhân viên tư vấn là người quen của một nghệ sĩ lớn trong showbiz Việt.

Vấn đề này 1 lần nữa mình khẳng định về luật mình thua vì mình ký hợp đồng mà không xe. Mình cần đối chất 3 bên với nhân viên tư vấn và công ty, và mình muốn ký lại hợp đồng mới với công ty mới vì Aviva đã bán cho MVI mà mình ko được thông báo điều này. Sau này mình biết tìm ai để lấy tiền? Đó là điều mình muốn giải quyết nhưng phía cty ko cho mình câu trả lời thoả đáng và nhất quyết không ký lại hợp đồng dưới tên cty MVI. Còn con số 74 năm của mình và 42 năm của bé Louis khi mình hỏi thì phía công ty cũng ậm ờ, không biết trả lời nên mình cũng chưa hiểu đoạn này, vì mình không phải dân rành bảo hiểm. Mong mọi người có cái nhìn khách quan và rõ vấn đề. Mẹ mình xém xĩu vì đọc tin mình bị lừa mất 7 tỷ đấy ạ", nữ diễn viên bộc bạch thêm.

Thời điểm đó, Ngọc Lan được nhân viên tư vấn mời mua 2 gói bảo hiểm lớn, hứa hẹn sẽ nhận lại số tiền gần 10 tỷ sau 10 năm. Không chỉ vậy, người bán hàng còn nói nếu nữ diễn viên không may xảy ra rủi ro thì con trai sẽ được đền bù 15 tỷ đồng. Ngọc Lan giải thích rõ: "Người tư vấn bảo hiểm đánh được tâm lý của tôi, chị ấy mới bảo tôi phải lo cho cuộc sống của tôi và con. Người này tư vấn cho tôi 2 gói, 1 của mình và 1 của con, gói của tôi 530 triệu/ năm còn con trai là 170 triệu/ năm. Tôi không hiểu sao mình lại mua luôn một lần cho 2 mẹ con, lúc đó tôi mới ly hôn nên ai tư vấn gì để có cuộc sống tốt đẹp thì tôi cũng làm theo. Nếu tôi đóng 1 năm 700 triệu thì sau 10 năm lấy lại tiền gốc là 7 tỷ, thêm tiền lời nữa thì xấp xỉ 10 tỷ. Thay vì tôi gửi ngân hàng thì số tiền lời sẽ nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ câu chuyện là lỡ tôi có chuyện gì xảy ra thì con số bồi thường sẽ lên đến 15 tỷ, thì con mình sẽ có được số tiền này, tôi chỉ nghĩ điều này chứ không quan tâm cái gì khác".

Ngọc Lan nức nở kể lại sự việc vào chiều ngày 7/4 - Ảnh: Chụp màn hình

Trong sự việc này, Ngọc Lan thừa nhận lỗi sai lớn nhất của bản thân là không đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm trước khi ký tên. Vì vậy, hiện tại nữ diễn viên không rõ chuyện sẽ nhận lại tiền sau 10 năm hay 74 năm vì công ty bảo hiểm trước kia đã bán lại cho một đơn vị mới nhưng không thông báo cho khách hàng về sự việc này.

Ngọc Lan vừa khóc vừa bức xúc chia sẻ: "Người này gửi hợp đồng bảo hiểm cho tôi nhưng tới một trăm mấy chục trang, tôi không đọc hết. Đây là cái sai của tôi và của rất nhiều người đang kêu gào về vấn đề bảo hiểm ở ngoài kia. Đến hôm nay, khi có vấn đề xảy ra, tôi lên công ty bảo hiểm thì mới thấy là hợp đồng này đóng tận 74 năm, con số lấy ra cũng không phải 7 tỷ như chị đó nói.

Lúc tôi mua bảo hiểm là 34 tuổi, thử hỏi tôi có điên không mua bảo hiểm 74 năm, rồi ai đóng. Tôi thật sự không hiểu sao bạn kia lại tư vấn cho tôi như vậy. Bây giờ tôi không biết phải 10 năm hay 74 năm nữa mới lấy lại được tiền, công ty thì đổ lỗi cho người tư vấn. Tôi chia sẻ để mọi người khi mua bảo hiểm phải kỹ lưỡng chứ đừng giống như tôi. Tôi đã bức xúc câu chuyện này 2 năm rồi chứ không phải mới đây, tôi biết tôi sẽ thua khi kiện tụng vì hợp đồng đã ký rồi, lỗi tại mình không đọc kỹ", nữ diễn viên bật khóc nức nở.