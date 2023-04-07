Hồ Quang Hiếu công khai đang hẹn hò một diễn viên trẻ, tuyên bố muốn cưới dù chỉ mới quen 3 tháng

Dù vướng nhiều tin đồn hẹn hò với các người đẹp khác nhưng Hồ Quang Hiếu đều lên tiếng phủ nhận. Cho đến mới đây, ngày 7/4, nam ca sĩ xác nhận thông tin đang hẹn hò với một nữ diễn viên.
- Hồ Quang Hiếu đang hẹn hò với phụ nữ ngoài 30: 'Tôi sẵn sàng kết hôn'
- Đoan Trường: "Hồ Quang Hiếu là thần tượng của tôi"
Hồ Quang Hiếu nổi tiếng với hàng loạt ca khúc như Chỉ cần em hạnh phúc, Không cảm xúc, Con bướm xuân, Đừng buông tay anh... Thời gian trước, anh còn gây xôn xao với mối tình chóng vánh cùng ca sĩ Bảo Anh.
Từ đó, dù vướng nhiều tin đồn hẹn hò với các người đẹp khác nhưng Hồ Quang Hiếu đều lên tiếng phủ nhận. Cho đến mới đây, ngày 7/4, trao đổi với báo Tiền Phong, Hồ Quang Hiếu xác nhận thông tin đang hẹn hò với một nữ diễn viên. Nói về lương duyên với cô gái này, nam ca sĩ cho biết: "Cô ấy là diễn viên trẻ. Hai chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc. Chúng tôi lắng nghe nhau và cảm thấy có sự kết nối. Bạn gái tôi là người của gia đình".
Giọng ca Không cảm xúc chia sẻ, anh trải qua nhiều cuộc tình đổ vỡ nên sau mọi thứ, anh nhận nhiều bài học, cảm thấy bản thân trưởng thành và chín chắn hơn. Trước đây, anh suy nghĩ cưới vợ giàu để kinh tế ổn định, nhưng sau này nam ca sĩ nhận ra tình cảm đến từ hai phía mới có sự gắn kết. Hồ Quang Hiếu muốn là trụ cột gia đình".
"Bạn gái là người giúp tôi yêu đời và trẻ trung hơn. Tôi từng trầm cảm, bế tắc vì biến cố gia đình. Tình yêu mới giúp tôi vượt qua nỗi buồn và trở lại với cuộc sống, làm nhạc. Tôi có dẫn bạn gái về nhà, đi ăn cùng gia đình. Tôi muốn mọi thứ chắc chắn mới công khai cho khán giả" - anh chia sẻ thêm.
Đồng thời, Hồ Quang Hiếu khẳng định anh muốn cưới bạn gái dù mới quen được 3 tháng: "Không ai có thể hòa hợp với nhau về mọi thứ. Khi chọn gắn kết, cả hai phải biết dung hòa, quan tâm đối phương. Tôi muốn ổn định".