Hồ Quang Hiếu công khai đang hẹn hò một diễn viên trẻ, tuyên bố muốn cưới dù chỉ mới quen 3 tháng

Hồ Quang Hiếu nổi tiếng với hàng loạt ca khúc như Chỉ cần em hạnh phúc, Không cảm xúc, Con bướm xuân, Đừng buông tay anh... Thời gian trước, anh còn gây xôn xao với mối tình chóng vánh cùng ca sĩ Bảo Anh.

Dù vướng nhiều tin đồn hẹn hò với các người đẹp khác nhưng Hồ Quang Hiếu đều lên tiếng phủ nhận - Ảnh: Internet

Từ đó, dù vướng nhiều tin đồn hẹn hò với các người đẹp khác nhưng Hồ Quang Hiếu đều lên tiếng phủ nhận. Cho đến mới đây, ngày 7/4, trao đổi với báo Tiền Phong, Hồ Quang Hiếu xác nhận thông tin đang hẹn hò với một nữ diễn viên. Nói về lương duyên với cô gái này, nam ca sĩ cho biết: "Cô ấy là diễn viên trẻ. Hai chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc. Chúng tôi lắng nghe nhau và cảm thấy có sự kết nối. Bạn gái tôi là người của gia đình".