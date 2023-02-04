Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh

Hậu trường 04/02/2023 15:36

Sự xuất hiện của Hồ Quang Hiếu cùng các sao Vbiz tại đám cưới của Bằng Kiều - Bảo Anh thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

4 năm bên nhau, Bằng Cường chính thức trở thành "chồng người ta" khi tổ chức hôn lễ cùng người yêu kém 12 tuổi Bảo Anh. Vào trưa 4/2, Bằng Cường và Bảo Anh đã tổ chức hôn lễ tại một nhà hàng ở TP.HCM. Trước đó, cặp đôi đã có buổi lễ tại nhà thờ vào buổi sáng. Cô dâu diện áo dài trắng trang nhã sánh đôi bên chú rể với vest đen lịch lãm. Cả hai tiến hành những nghi thức trang nghiêm nhất để hoàn thành mọi thủ tục hôn nhân theo tôn giáo của mình.

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 1

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 2
Trước đó, cô diện áo dài làm lễ ở nhà thờ. 

Đến trưa, Bảo Anh thay chiếc đầm trắng cúp ngực khá quyến rũ. Không gian hôn lễ được phủ đầy hoa tươi với nhiều màu sắc và nhiều loại khác nhau tạo nên một vườn cổ tích lãng mạn, nên thơ.

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 3
Cô dâu diện váy cưới đơn giản, tình tứ bên chú rể trong hôn lễ tại nhà hàng.

 Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 4

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 5

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 6

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 7
Không gian lễ cưới được bao phủ bằng hoa tươi tạo cảm giác lãng mạn và ấm cúng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Hồ Quang Hiếu bảnh bao trong đám cưới Bảo Anh. Được biết, anh có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Bằng Cường - Bảo Anh. Ngày vui của đàn anh, Hồ Quang Hiếu có mặt sớm cùng chia vui cùng vợ chồng nam ca sĩ. 

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 8

Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước truyền thông sau khi bạn gái cũ vướng scandal tình ái. Trùng hợp thay vợ của Bằng Cường cũng trùng tên với bạn gái cũ của Hồ Quang Hiếu.

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 9

Ngoài Hồ Quang Hiếu, đến chung vui cùng Bằng Cường và Bảo Anh còn có nhiều sao Việt như: Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương, MC Thanh Bạch, hoa hậu Phan Thị Mơ...

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 10
MC Thanh Bạch

 

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 11
Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương

 

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 12
Hoa hậu Phan Thị Mơ

Trước đấy, Bằng Cường cầu hôn bạn gái kém 12 tuổi vào trước Tết Nguyên đán 2023. Nam ca sĩ hạnh phúc tâm sự: "Vậy là anh đã ngỏ lời cầu hôn với em thành công sau gần 4 năm trời, thời gian trôi nhanh quá. Anh nhớ lại lần đầu tiên mình gặp gỡ, ánh mắt của anh vô tình va vào bóng dáng em. Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế để không ngắm nhìn, không bắt chuyện với em. Vậy mà lý trí, con tim lại không cho anh thực hiện điều đó".

Hồ Quang Hiếu điển trai cùng dàn sao Việt đến chúc mừng lễ cưới của Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh - Ảnh 13
Nam ca sĩ cầu hôn bà xã cách đây không lâu. 

Chia sẻ về vợ của mình, Bằng Cường nói: “Bảo Anh là cô gái xinh đẹp, chung thủy, thông minh. Cô ấy hơi khó tính nhưng tôi nghĩ sẽ bù lại cho tôi, cả hai sẽ cùng phát triển. Trải qua nhiều chuyện thì giờ chúng tôi mới có một cái kết viên mãn như ngày hôm nay. Bảo Anh là điều quý giá nhất, là điều tôi ước muốn, được yêu, được sống bên em…”.

Ca sĩ Bằng Cường kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, hạnh phúc kể lại hành trình tình yêu của cả hai

Ca sĩ Bằng Cường kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, hạnh phúc kể lại hành trình tình yêu của cả hai

Sau 4 năm hẹn hò, ca sĩ Bằng Cường cho biết anh sẽ tổ chức đám cưới với Bảo Anh vào ngày 4/2.

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