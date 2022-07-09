Bảo Anh thẳng thắn đầy tinh tế khi được hỏi "Mẫu người đàn ông lý tưởng", câu trả lời khiến dân tình gật gù tán thành

Bảo Anh cho rằng bất kỳ ai đều có riêng cho mình mẫu người đàn ông lý tưởng, và riêng nữa ca sĩ, giọng ca mong muốn được cất giữ điều này.

Bảo Anh là một trong những giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến, từ các sản phẩm âm nhạc cho đến tác phẩm điện ảnh. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ với tính cách gần gũi, thân thiện càng ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Mới đây nhất, cô nàng còn quyết định “lấn sân” sang kinh doanh khi cho ra mắt một sản phẩm dầu gội dành cho phái mạnh. Bảo Anh cho rằng bất kỳ ai cũng có riêng cho mình hình mẫu của một nửa, song cô hy vọng điều này sẽ được giữ kín cho riêng mình - Ảnh: Internet Là một trong những ca sĩ nổi tiếng vốn quen thuộc với nhiều sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang lớn trong cộng đồng người yêu nhạc, bởi thế nên việc cô nàng chuyển sang tư cách của một người kinh doanh khiến khán giả bất ngờ. Mới đây nhất tại sự kiện ra mắt “đứa con đầu lòng” của mình, Bảo Anh đã có lần hiếm hoi chia sẻ chuyện tình yêu.

Theo đó khi được đặt câu hỏi liệu rằng slogan của thương hiệu là “người đàn ông của chính mình” thì đâu mà hình mẫu người đàn ông lý tưởng của cuộc đời mà Bảo Anh đã định hình sẵn và hướng đến, cô cho rằng bất kỳ ai cũng có riêng cho mình hình mẫu của một nửa, song cô hy vọng điều này sẽ được giữ kín cho riêng mình. Bảo Anh lần đầu “lấn sân" kinh doanh sau những thành công trong ca hát và diễn xuất - Ảnh: Internet “Cho phép Bảo Anh không chia sẻ gì nhiều về hình mẫu người đàn ông lý tưởng của cuộc đời Bảo Anh vì ai cũng có người đàn ông của chính mình, đối với Bảo Anh thì Bảo Anh vẫn mong muốn giữ riêng điều đó. Bảo Anh hy vọng rằng mọi người ai cũng tìm được ‘my man’ của chính mình”, giọng ca Trái tim em cũng biết đau trải lòng tại sự kiện.

Lần đầu “lấn sân" kinh doanh sau những thành công trong ca hát và diễn xuất, Bảo Anh cho biết, đây là dự định mà cô đã ấp ủ 2 năm qua mới có thể hoàn thiện để giới thiệu đến công chúng. Dù liên tục thử sức ở các lĩnh vực mới, nhưng Bảo Anh khẳng định cô sẽ không bỏ bê nghệ thuật. Nữ ca sĩ vẫn đang chuẩn bị hàng loạt dự án âm nhạc mới được đầu tư chỉn chu, chất lượng để kịp ra mắt khán giả trong thời gian tới.

Nữ ca sĩ cũng có dịp hội ngộ với bạn thân hơn một thập kỷ Quốc Trường. Cả hai cùng nhau hợp tác và không ngần ngại trao nhau những cử chi thân mật trên thảm đỏ - Ảnh: Internet Trước đó Bảo Anh và Quốc Trường từng không ít lần vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet Cũng tại sự kiện, nữ ca sĩ cũng có dịp hội ngộ với bạn thân hơn một thập kỷ Quốc Trường. Cả hai cùng nhau hợp tác và không ngần ngại trao nhau những cử chi thân mật trên thảm đỏ lẫn sân khấu chương trình. Tại đây, cặp đôi không ngần ngại dành cho nhau những cái ôm thân thiết trước hàng trăm con mắt, thậm chí, Bảo Anh còn gọi Quốc Trường là “bạn thanh mai trúc mã” với cô suốt 10 năm qua. Trước đó Bảo Anh và Quốc Trường từng không ít lần vướng tin đồn hẹn hò, song cặp đôi lên tiếng phủ nhận và cho hay chỉ dừng lại ở mức tình bạn tri kỷ.

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