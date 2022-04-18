Bảo Anh 'đốt mắt' khán giả bằng đồ diễn từ 'một mảnh vải', khen thì ít mà chê thì nhiều

Hậu trường 18/04/2022 21:12

Dù vô cùng xinh đẹp và thần thái trong trang phục biểu diễn vô cùng đặc biệt này, ca sĩ Bảo Anh vẫn khiến công chúng không khỏi ái ngại khi chiêm ngưỡng.

Bảo Anh từ lâu nổi tiếng là một ca sĩ xinh đẹp cùng khả năng trình diễn nhiệt huyết, nhưng trang phục của cô cũng lắm lần khiến dân tình "nóng mắt". Mới đây nhất, một đoạn video ghi lại phần trình diễn của Bảo Anh đã khiến cô nhận về không ít gạch đá với lý do tương tự.

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Bộ trang phục khiến Bảo Anh nhận nhiều phản ứng tiêu cực - Ảnh: Internet

Theo đó, trong phần trình diễn, Bảo Anh diện một chân váy bằng da khá ngắn, ở phía trên là chiếc áo cách điệu từ một mảnh vải và được đính nhiều viên đá nhỏ, đủ để người đẹp che đi vòng 1 của mình. Được biết, đây là phong cách Y2K đang vô cùng "hot hit", nhưng nữ ca sĩ lại bị nhiều người phản đối khi theo đuổi trend này.

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Một số bình luận của netizen về trang phục của Bảo Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận của video, nhiều netizen đã bày tỏ sự ái ngại của mình dành cho trang phục có phần khá "thiếu vải" của Bảo Anh. Thậm chí còn có nhiều người bình luận nặng nề như "mất hình tượng ca sĩ" hay mỉa mai rằng cô đi hát nhiều năm như vậy nhưng chỉ đủ tiền để mua một cái áo.

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Cũng trong bộ trang phục này, nhưng là trên Instagram thì Bảo Anh lại được khen hết lời - Ảnh: Instagram nhân vật

Trước đó, Bảo Anh vốn đã khoe trang phục này lên trang Instagram cá nhân của cô và nhận được những phản ứng vô cùng tích cực. Tuy nhiên khi sang đến TikTok, mọi chuyện lại vô cùng căng thẳng, có lẽ bộ trang phục này chỉ hợp để chụp ảnh nhưng khi dùng để trình diễn lại khá phản cảm.

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