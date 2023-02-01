Ca sĩ Bảo Anh đang mang thai, để lộ vòng 2 'to vượt mặt' ngay trên sân khấu?

Trước nghi vấn mang thai, nữ ca sĩ Bảo Anh đã có động thái ngầm phủ nhận tin đồn này.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại sân khấu trình diễn của Bảo Anh đã nhận được sự chú ý của nhiều người không phải vì giọng hát hay nhan sắc mà chính là vì chiếc bụng to vượt mặt của mình.

Chọn bộ đầm body ôm sát cơ thể, Bảo Anh khéo khoe những đường cong hút mắt. Tuy nhiên, phần bụng của nữ ca sĩ lại khiến nhiều người tò mò vì trông có phần hơi... lùm lùm. Vốn là nữ ca sĩ sở hữu body săn chắc nhờ chăm chỉ tập gym, nên việc Bảo Anh lộ bụng to khiến nhiều người bàn tán, thậm chí cho rằng cô hiện đang mang thai.

Tuy nhiên, cách đó không lâu, chủ nhân của hit Anh muốn em sống sao đã đăng tải hình ảnh khoe dáng bốc lửa trên trang cá nhân để khai xuân. Trong bức hình, Bảo Anh khiến nhiều người trầm trồ khi ngồi "ngả ngớn" ở một chiếc du thuyền hạng sang một mình.

Tuy nhiên, đã có một số bộ phận khán giả soi được chi tiết trang phục áo tắm trong bức ảnh gần nhất của cô có nhiều nét tương đồng với bài đăng cách đây một tháng đã được đăng tải trước đây của cô. Đến hiện tại, tin đồn về việc mang thai của Bảo Anh vẫn chưa có phản hồi từ nhân vật chính.

Đây không phải lần đầu tiên Bảo Anh dính tin đồn bầu bí, bởi trước đó cô từng nhiều lần xuất hiện với chiếc bụng to tướng. Tuy nhiên, Bảo Anh lại cho biết rằng: "Khi xuất hiện tại một sự kiện mà đồ trang phục có vấn đề thì mình không thể giải thì rằng 'tôi có lý do' được. Nhưng Bảo Anh mong mọi người sẽ hiểu rằng con người ai cũng có những lúc sơ suất".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-bao-anh-ang-mang-thai-e-lo-vong-2-to-vuot-mat-ngay-tren-san-khau-551519.html