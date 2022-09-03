Bảo Anh tung ảnh mừng sinh nhật tuổi 30: nhan sắc 'chín muồi', thần thái chạm ngưỡng 'đỉnh cao'

Hậu trường 03/09/2022 19:42

Trong ngày sinh nhật, Bảo Anh đã nhận được rất nhiều lời chúc từ người hâm mộ cùng những đồng nghiệp thân thiết của mình.

Mới đây, hình ảnh mới nhất của Bảo Anh trong dịp sinh nhật đã được hé lộ. Được biết, ngày 3/9 là sinh nhật của nữ ca sĩ, và trên trang cá nhân của mình, Bảo Anh cũng không quên tự chúc mình trong ngày đón tuổi mới: "My birthday, mở mắt dậy thấy mình 30".

Bảo Anh tung ảnh mừng sinh nhật tuổi 30: nhan sắc 'chín muồi', thần thái chạm ngưỡng 'đỉnh cao' - Ảnh 1
Hình ảnh Bảo Anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Trong bộ ảnh mới được chụp tại hồ bơi, Bảo Anh diện trang phục đồ bơi 2 mảnh màu trắng, khoe vóc dáng "đẹp nức nở" của mình. Có thể nói rằng, với tạo hình như thế nào thì Bảo Anh vẫn cứ thu hút mọi ánh mắt. Với mái tóc buộc cao, trông Bảo Anh xinh đẹp "hết nấc" khoe trọn vòng eo thon gọn, lưng trần gợi cảm khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Bảo Anh tung ảnh mừng sinh nhật tuổi 30: nhan sắc 'chín muồi', thần thái chạm ngưỡng 'đỉnh cao' - Ảnh 2
Phong cách quyến rũ đầy ấn tượng, thần thái của Bảo Anh thực sự xuất sắc.

Cô nàng còn nhận thêm nhiều lời khen từ người hâm mộ và các sao Việt như Tóc Tiên, Erik, Đan Trường, Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc, Bằng Kiều...

Đặc biệt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật bé Bảo Anh, mãi xinh đẹp và thành công".

"Anh chúc bé Anh sinh nhật vui vẻ , mạnh khoẻ luôn xinh đẹp và mãi toả sáng trên bầu trời nghệ thuật nhé", ca sĩ Đan Trường bình luận.

Ca sĩ Erik cũng gửi lời chúc đến đàn chị: "Chúc mừng sinh nhật chị đẹp Bảo Anh, chúc chị mãi đẹp mãi tươi mãi thành công với mọi dự định của mình chị nha".

Trong phần bình luận Bảo Anh cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người: "Cám ơn tất cả mọi người. Xin chúc lại mọi người mọi điều tốt đẹp nhất ạ".

Ở tuổi 30, Bảo Anh đang ở độ chín của nhan sắc. Nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp hơn cũng như thăng hoa hơn trong sự nghiệp.

Bảo Anh tung ảnh mừng sinh nhật tuổi 30: nhan sắc 'chín muồi', thần thái chạm ngưỡng 'đỉnh cao' - Ảnh 3
Sự nghiệp và nhan sắc Bảo Anh ngày càng thăng hạng ở thời điểm hiện tại.
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