Ca sĩ Bằng Cường kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, hạnh phúc kể lại hành trình tình yêu của cả hai

Hậu trường 15/01/2023 16:00

Sau 4 năm hẹn hò, ca sĩ Bằng Cường cho biết anh sẽ tổ chức đám cưới với Bảo Anh vào ngày 4/2.

Mới đây, ca sĩ Bằng Cường đã bí mật cầu hôn bạn gái Bảo Anh bằng một bữa tiệc lãng mạn ở bãi biển. Ngay khi cầu hôn thành công, nam ca sĩ đã có bài viết bày tỏ sự vui mừng trên trang cá nhân, đồng thời ráo riết chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Ca sĩ Bằng Cường kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, hạnh phúc kể lại hành trình tình yêu của cả hai - Ảnh 1
Ca sĩ Bằng Cường kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, hạnh phúc kể lại hành trình tình yêu của cả hai - Ảnh 2
Ca sĩ Bằng Cường kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, hạnh phúc kể lại hành trình tình yêu của cả hai - Ảnh 3
Bằng Cường cầu hôn bạn gái tại bãi biển thơ mộng. Ảnh: FBNV

Bằng Cường chia sẻ, đám cưới đã được anh lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Anh thuê ê-kíp trang trí tiệc cưới với hoa tươi nhập khẩu hàng trăm triệu đồng. Váy cưới cô dâu cũng đến từ một nhà thiết kế có tiếng. Nam ca sĩ muốn ngày trọng đại của mình được trang trọng và ấm áp.

"Thư tình gửi đến em yêu. Bao nhiêu kỷ niệm đong đầy trong ti. Vậy là anh đã ngỏ lời cầu hôn với em thành công sau gần 4 năm trời, thời gian trôi nhanh quá. Anh nhớ lại lần đầu tiên mình gặp gỡ, ánh mắt của anh vô tình va vào bóng dáng em. Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế để không ngắm nhìn, không bắt chuyện với em. Vậy mà lý trí, con tim lại không cho anh thực hiện điều đó...

Đúng là con tim vốn dĩ nằm bên trái, nên việc làm của con tim luôn trái với suy nghĩ của bản thân mình. Anh cũng không phải là người ngoại lệ. Câu chuyện của đôi ta bắt đầu từ nụ cười, ánh mắt, và từ những điều nhỏ bé nhất thuộc về em đều trở nên to lớn khi anh gần em.

Ca sĩ Bằng Cường kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, hạnh phúc kể lại hành trình tình yêu của cả hai - Ảnh 4

Không gian và thời gian lúc đó là của riêng chúng mình, bất chấp có ai bên cạnh thì đối với anh: Dường như là không có ai ngoài em, mình em. Bởi vì em là người đẹp nhất chiếm trọn con tim anh...

Tình cảm mỗi ngày mỗi lớn, đong đầy và mãnh liệt. Sau 1 tháng nói chuyện, anh đã nói với em: Anh muốn cưới em, bên em dài lâu. Em trả lời anh rằng: Em là người công giáo, anh có theo học giáo lý cùng em không, học 6 tháng đấy nhé. Và mỗi Chủ Nhật hàng tuần, anh phải cùng em đi vào nhà thờ nghe Cha giảng, còn mỗi tuần là phải đi học giáo lý 3 buổi/ 1 tuần... Lúc đó anh chưa kịp suy nghĩ 2 giây, anh gật đầu cái rụp... Bởi anh nghĩ có khó gì đâu, dễ mà. Chỉ cần chiều lòng người yêu, vì người mình yêu nên anh nhận lời ngay.

Tưởng chừng mọi chuyện chỉ đơn giản như lời nói, nhưng không. Mọi thử thách ngày càng cam go theo từng cấp độ, đầu tiên là mọi sinh hoạt, tính cách, sở thích của anh cũng thay đổi. Ngay cả sự bướng bỉnh, bảo thủ, cố chấp của anh. Anh cũng dần thay đổi cho phù hợp với em. Khoảng thời gian đầu cực kỳ khó khăn, nhưng vì 1 tình yêu to lớn nên anh đã dần hoà nhịp được với em..." – Bằng Cường kể về hành trình tình yêu của anh.

Ca sĩ Bằng Cường kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, hạnh phúc kể lại hành trình tình yêu của cả hai - Ảnh 5

Bảo Anh là thành viên nhóm nhạc Gemini (cùng chị gái song sinh Bảo Trân). Nhóm từng đoạt giải Nhất cuộc thi Hợp ca tranh tài 2012, sau đó bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp và ra mắt nhiều album ca nhạc.

Dù Bằng Cường lớn hơn vợ sắp cưới 12 tuổi, nhưng cả hai hòa hợp về mọi mặt, từ tính cách đến công việc. Ở tuổi 42, giọng ca Ngày hạnh phúc thừa nhận đã đủ chín chắn để xây dựng tổ ấm riêng.

Trước khi kết hôn, Bằng Cường và Bảo Anh đã cùng mua một căn hộ, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống hôn nhân. Cả hai cũng sẵn sàng cho kế hoạch sinh con. Nam ca sĩ cũng cho biết từ ngày yêu Bảo Anh, anh trở nên cầu tiến, sống tích cực hơn.

Ca sĩ Bằng Cường kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, hạnh phúc kể lại hành trình tình yêu của cả hai - Ảnh 6

Bằng Cường sinh năm 1981, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như: Yêu cô bạn thân, Thần thoại, Tình yêu đẹp, Tôn thờ một tình yêu, Ngày hạnh phúc…

Bằng Cường vào TPHCM lập nghiệp từ năm 2006. Nam ca sĩ còn được người hâm mộ dành tặng cho biệt danh "nhạc sĩ tình ca".

Thực hư thông tin MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời vào 24 Tết gây xôn xao mạng xã hội

Thực hư thông tin MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời vào 24 Tết gây xôn xao mạng xã hội

Tin đồn MC Đại Nghĩa qua đời bỗng xuất hiện trên mạng xã hội, người hâm mộ nam nghệ sĩ không khỏi hoang mang.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Bằng Cường Bằng Cường kết hôn nhóm nhạc Gemini

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang