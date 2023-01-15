Ca sĩ Bằng Cường kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi, hạnh phúc kể lại hành trình tình yêu của cả hai

Bằng Cường chia sẻ, đám cưới đã được anh lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Anh thuê ê-kíp trang trí tiệc cưới với hoa tươi nhập khẩu hàng trăm triệu đồng. Váy cưới cô dâu cũng đến từ một nhà thiết kế có tiếng. Nam ca sĩ muốn ngày trọng đại của mình được trang trọng và ấm áp.

Mới đây, ca sĩ Bằng Cường đã bí mật cầu hôn bạn gái Bảo Anh bằng một bữa tiệc lãng mạn ở bãi biển. Ngay khi cầu hôn thành công, nam ca sĩ đã có bài viết bày tỏ sự vui mừng trên trang cá nhân, đồng thời ráo riết chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Đúng là con tim vốn dĩ nằm bên trái, nên việc làm của con tim luôn trái với suy nghĩ của bản thân mình. Anh cũng không phải là người ngoại lệ. Câu chuyện của đôi ta bắt đầu từ nụ cười, ánh mắt, và từ những điều nhỏ bé nhất thuộc về em đều trở nên to lớn khi anh gần em.

"Thư tình gửi đến em yêu. Bao nhiêu kỷ niệm đong đầy trong ti. Vậy là anh đã ngỏ lời cầu hôn với em thành công sau gần 4 năm trời, thời gian trôi nhanh quá. Anh nhớ lại lần đầu tiên mình gặp gỡ, ánh mắt của anh vô tình va vào bóng dáng em. Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế để không ngắm nhìn, không bắt chuyện với em. Vậy mà lý trí, con tim lại không cho anh thực hiện điều đó...

Không gian và thời gian lúc đó là của riêng chúng mình, bất chấp có ai bên cạnh thì đối với anh: Dường như là không có ai ngoài em, mình em. Bởi vì em là người đẹp nhất chiếm trọn con tim anh...

Tình cảm mỗi ngày mỗi lớn, đong đầy và mãnh liệt. Sau 1 tháng nói chuyện, anh đã nói với em: Anh muốn cưới em, bên em dài lâu. Em trả lời anh rằng: Em là người công giáo, anh có theo học giáo lý cùng em không, học 6 tháng đấy nhé. Và mỗi Chủ Nhật hàng tuần, anh phải cùng em đi vào nhà thờ nghe Cha giảng, còn mỗi tuần là phải đi học giáo lý 3 buổi/ 1 tuần... Lúc đó anh chưa kịp suy nghĩ 2 giây, anh gật đầu cái rụp... Bởi anh nghĩ có khó gì đâu, dễ mà. Chỉ cần chiều lòng người yêu, vì người mình yêu nên anh nhận lời ngay.

Tưởng chừng mọi chuyện chỉ đơn giản như lời nói, nhưng không. Mọi thử thách ngày càng cam go theo từng cấp độ, đầu tiên là mọi sinh hoạt, tính cách, sở thích của anh cũng thay đổi. Ngay cả sự bướng bỉnh, bảo thủ, cố chấp của anh. Anh cũng dần thay đổi cho phù hợp với em. Khoảng thời gian đầu cực kỳ khó khăn, nhưng vì 1 tình yêu to lớn nên anh đã dần hoà nhịp được với em..." – Bằng Cường kể về hành trình tình yêu của anh.

Bảo Anh là thành viên nhóm nhạc Gemini (cùng chị gái song sinh Bảo Trân). Nhóm từng đoạt giải Nhất cuộc thi Hợp ca tranh tài 2012, sau đó bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp và ra mắt nhiều album ca nhạc.

Dù Bằng Cường lớn hơn vợ sắp cưới 12 tuổi, nhưng cả hai hòa hợp về mọi mặt, từ tính cách đến công việc. Ở tuổi 42, giọng ca Ngày hạnh phúc thừa nhận đã đủ chín chắn để xây dựng tổ ấm riêng.

Trước khi kết hôn, Bằng Cường và Bảo Anh đã cùng mua một căn hộ, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống hôn nhân. Cả hai cũng sẵn sàng cho kế hoạch sinh con. Nam ca sĩ cũng cho biết từ ngày yêu Bảo Anh, anh trở nên cầu tiến, sống tích cực hơn.

Bằng Cường sinh năm 1981, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như: Yêu cô bạn thân, Thần thoại, Tình yêu đẹp, Tôn thờ một tình yêu, Ngày hạnh phúc…

Bằng Cường vào TPHCM lập nghiệp từ năm 2006. Nam ca sĩ còn được người hâm mộ dành tặng cho biệt danh "nhạc sĩ tình ca".