Mới đây nhất, MC Đại Nghĩa tiếp tục trở thành "nạn nhân" của câu chuyện muôn thuở nhưng vẫn được quan tâm này.

Dù không còn là chuyện xa lạ nhưng vấn nạn tung tin đồn nghệ sĩ qua đời vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và được cư dân mạng chia sẻ trên khắp các diễn đàn.

Bởi mới nói, mọi người hãy cẩn thận với những kênh xàm xí, những trang giả mạo… Chẳng hạn như thời gian gần đây mọi người cứ hỏi có phải Nghĩa và chị Việt Hương đang tặng thuốc nhỏ mắt gì đó không. Nghĩa xin nhắc lại lần nữa là không có chuyện đó nha.

Trên trang cá nhân, nam MC bức xúc lên tiếng: "Mới đăng cách đây 2 giờ luôn mới ghê chứ. Cách đây 2 giờ là lúc tui cùng ca sĩ Anh Duy và chị Mỹ Hạnh đang hát ở chùa đó trời. Hỏng lẽ hát xong cái in hình để lên thờ liền vậy sao ta. Còn giờ thì tụi tui đang trên đường đến chùa Từ Mãn ở Củ Chi để cúng đường bánh chưng và ăn cơm với thầy trụ trì đây.

Nếu có thì trang chính thức của Nghĩa và chị Hương (cả 2 điều có dấu tick xanh) đã thông báo rộng rãi rồi. Vì vậy mọi người nên cẩn thận và cân nhắc với những thông tin trên mạng nha, phải phân biệt cái nào là thật là giả nha.

Ủa mà lần này trong cái đám của mình sao hỏng có hình bà chế đứng chắp tay với gương mặt buồn buồn có bản nữa ta? Chắc bả đang bận đi… làm móng rồi".

Dòng trạng thái của MC Đại Nghĩa nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bạn bè đồng nghiệp như Tiến Luật, Quốc Thuận, Thanh Duy, Việt Trinh, Trịnh Thăng Bình, Trấn Thành… tỏ thái độ bức xúc khi nhiều trang tin đem mạng sống của người khác ra để câu view.

Diễn viên Việt Trinh viết: "Chị bị mấy lần. Làm bạn bè ở nước ngoài hoảng hốt điện thoại".

Trấn Thành ngao ngán: "Không hiểu nổi luôn".

Bùi Nguyễn Trung Quân bình luận: "Em mới thấy anh lướt ngang xa xa ở sân bay hôm qua mà nỡ lòng nào...".

Trước đó không lâu, ca sĩ Quang Linh cũng trở thành nạn nhân của vụ việc tương tự. Theo đó, một diễn đàn đã chia sẻ bài viết có tiêu đề "Tin buồn: Quang Linh vừa ra đi mãi mãi ở tuổi 51. Sao Việt đang hoang mang khi nhận tin".

Thông tin còn sử dụng hình ảnh của giọng ca Chim sáo ngày xưa để minh họa.

Ngay sau đó, ca sĩ Quang Linh đã lên trang cá nhân phủ nhận tin đồn sai lệch. "Đêm khuya chính chủ hiện hồn. Sáng giờ nhiều người inbox quá làm tôi phải trả lời mệt nghỉ".

Không riêng gì ca sĩ Quang Linh, trước đó, MC Trấn Thành bày tỏ sự khó chịu khi bị một tài khoản mạng xã hội chia sẻ tin anh đã qua đời sau khi bị nhiễm COVID-19.

Nam MC viết: "Tôi không hiểu khi đăng một thông tin bịa đặt nặng nề như vậy về một ai đó thì họ được cái gì? Tiền ư? Sự chú ý? Hay chỉ để tiêu khiển? Có thật sự thảnh thơi với việc mình làm không?".

Trước đó, diễn viên Việt Trinh cũng bị đồn qua đời khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Thậm chí, để tạo sự tin tưởng cho người đọc, người đăng tin còn ghép hình ảnh Việt Hương, Trường Giang ở ảnh nổi bật. Điều đó khiến Việt Trinh không khỏi bức xúc, phải livestream đính chính với khán giả.