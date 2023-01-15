Thực hư thông tin MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời vào 24 Tết gây xôn xao mạng xã hội

Hậu trường 15/01/2023 15:02

Tin đồn MC Đại Nghĩa qua đời bỗng xuất hiện trên mạng xã hội, người hâm mộ nam nghệ sĩ không khỏi hoang mang.

Dù không còn là chuyện xa lạ nhưng vấn nạn tung tin đồn nghệ sĩ qua đời vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và được cư dân mạng chia sẻ trên khắp các diễn đàn.

Mới đây nhất, MC Đại Nghĩa tiếp tục trở thành "nạn nhân" của câu chuyện muôn thuở nhưng vẫn được quan tâm này.

Thực hư thông tin MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời vào 24 Tết gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 1
Đại Nghĩa bị đồn qua đời. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nam MC bức xúc lên tiếng: "Mới đăng cách đây 2 giờ luôn mới ghê chứ. Cách đây 2 giờ là lúc tui cùng ca sĩ Anh Duy và chị Mỹ Hạnh đang hát ở chùa đó trời. Hỏng lẽ hát xong cái in hình để lên thờ liền vậy sao ta. Còn giờ thì tụi tui đang trên đường đến chùa Từ Mãn ở Củ Chi để cúng đường bánh chưng và ăn cơm với thầy trụ trì đây.

Bởi mới nói, mọi người hãy cẩn thận với những kênh xàm xí, những trang giả mạo… Chẳng hạn như thời gian gần đây mọi người cứ hỏi có phải Nghĩa và chị Việt Hương đang tặng thuốc nhỏ mắt gì đó không. Nghĩa xin nhắc lại lần nữa là không có chuyện đó nha.

Nếu có thì trang chính thức của Nghĩa và chị Hương (cả 2 điều có dấu tick xanh) đã thông báo rộng rãi rồi. Vì vậy mọi người nên cẩn thận và cân nhắc với những thông tin trên mạng nha, phải phân biệt cái nào là thật là giả nha.

Ủa mà lần này trong cái đám của mình sao hỏng có hình bà chế đứng chắp tay với gương mặt buồn buồn có bản nữa ta? Chắc bả đang bận đi… làm móng rồi".

Thực hư thông tin MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời vào 24 Tết gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 2

Dòng trạng thái của MC Đại Nghĩa nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bạn bè đồng nghiệp như Tiến Luật, Quốc Thuận, Thanh Duy, Việt Trinh, Trịnh Thăng Bình, Trấn Thành… tỏ thái độ bức xúc khi nhiều trang tin đem mạng sống của người khác ra để câu view.

Diễn viên Việt Trinh viết: "Chị bị mấy lần. Làm bạn bè ở nước ngoài hoảng hốt điện thoại".

Trấn Thành ngao ngán: "Không hiểu nổi luôn".

Bùi Nguyễn Trung Quân bình luận: "Em mới thấy anh lướt ngang xa xa ở sân bay hôm qua mà nỡ lòng nào...".

Thực hư thông tin MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời vào 24 Tết gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 3

Trước đó không lâu, ca sĩ Quang Linh cũng trở thành nạn nhân của vụ việc tương tự. Theo đó, một diễn đàn đã chia sẻ bài viết có tiêu đề "Tin buồn: Quang Linh vừa ra đi mãi mãi ở tuổi 51. Sao Việt đang hoang mang khi nhận tin".

Thông tin còn sử dụng hình ảnh của giọng ca Chim sáo ngày xưa để minh họa.

Ngay sau đó, ca sĩ Quang Linh đã lên trang cá nhân phủ nhận tin đồn sai lệch. "Đêm khuya chính chủ hiện hồn. Sáng giờ nhiều người inbox quá làm tôi phải trả lời mệt nghỉ".

Không riêng gì ca sĩ Quang Linh, trước đó, MC Trấn Thành bày tỏ sự khó chịu khi bị một tài khoản mạng xã hội chia sẻ tin anh đã qua đời sau khi bị nhiễm COVID-19.

Thực hư thông tin MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời vào 24 Tết gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 4

Nam MC viết: "Tôi không hiểu khi đăng một thông tin bịa đặt nặng nề như vậy về một ai đó thì họ được cái gì? Tiền ư? Sự chú ý? Hay chỉ để tiêu khiển? Có thật sự thảnh thơi với việc mình làm không?".

Trước đó, diễn viên Việt Trinh cũng bị đồn qua đời khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Thực hư thông tin MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời vào 24 Tết gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 5

Thậm chí, để tạo sự tin tưởng cho người đọc, người đăng tin còn ghép hình ảnh Việt Hương, Trường Giang ở ảnh nổi bật. Điều đó khiến Việt Trinh không khỏi bức xúc, phải livestream đính chính với khán giả.

Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm

Dân mạng tranh cãi việc Shark Bình 'hết lòng hết dạ' bảo vệ Phương Oanh mà quên tình nghĩa vợ chồng 20 năm

"Hai thập kỷ chung sống, sinh con và làm hậu phương nhưng Shark sẵn sàng đạp đổ đi mọi thứ để bảo vệ người tình...", dân mạng bình luận.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Đại Nghĩa Việt Hương Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang