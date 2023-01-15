HOT: Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cách đây 1 tháng?

Hậu trường 15/01/2023 06:00

Thông tin Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bí mật tổ chức lễ ăn hỏi đã khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Tối 14/1, cộng đồng mạng "dậy sóng" trước thông tin rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi cách đây 1 tháng. 

Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội còn cho rằng, cách đây ít ngày, người thân của Đen Vâu đã có mặt tại quê nhà Vĩnh Phúc của Hoàng Thùy Linh để gặp mặt. Thậm chí bố của nữ ca sĩ còn tổ chức tiệc linh đình.

Theo chia sẻ, Đen Vâu rất thường xuyên ghé thăm gia đình của Hoàng Thùy Linh, song anh chàng luôn bịt kín mặt để tránh những ánh nhìn xung quanh. 

HOT: Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cách đây 1 tháng? - Ảnh 1
Mạng xã hội xôn xao tin đồn Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã bí mật tổ chức đính hôn. Ảnh: Internet

Trước tin đồn gây "chấn động" showbiz Việt, chia sẻ với báo Dân Trí, quản lý của Hoàng Thùy Linh cho biết hiện ca sĩ đã về quê ăn Tết, tạm thời chưa thể liên hệ. "Linh về quê ngay từ sau show diễn ở Cần Thơ. Tôi không biết gì về thông tin này. Nếu Linh phản hồi, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo sau", quản lý nữ ca sĩ nói.

Trong khi đó, nguồn tin thân cận phía Đen Vâu bày tỏ hoang mang trước những thông tin đang đồn thổi. Người này cho biết dịp cuối năm, Đen Vâu bận rộn làm sản phẩm âm nhạc (album "dongvui harmony" ra mắt hôm 9/11) nên khó có khả năng tổ chức ăn hỏi, cưới xin.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng tin đồn này có thể liên quan đến dự án quảng cáo mới của một trong hai nhân vật chính.

HOT: Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cách đây 1 tháng? - Ảnh 2

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết trong làng nhạc. Đầu năm 2022, Hoàng Thùy Linh từng phát hành ca khúc Gieo quẻ có sự tham gia góp giọng của Đen Vâu.

Khi chia sẻ về sự hợp tác này, Hoàng Thùy Linh nói Đen Vâu là người bạn mà cô rất tin tưởng, cả 2 có sự đồng điệu trong âm nhạc.

"Đen giống như một người anh, một người bạn. Chúng tôi có những sự tương đồng trong tính cách, sở thích âm nhạc. Đây là người bạn mà tôi thấy đàng hoàng. Chúng tôi quen biết nhau nhưng lâu lắm mới gặp, mới nói chuyện.

Bạn ấy cũng có những nỗ lực của bạn ấy, tôi cũng vậy, nên nếu chúng tôi đoàn kết với nhau thì cũng vui. Tuy nhiên bạn ấy cũng là người khó tính, sản phẩm phải phù hợp thì Đen mới tham gia", nữ ca sĩ tâm sự,

 

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