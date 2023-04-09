Danh hài Hoài Linh chụp ảnh cùng người hâm mộ sau thời gian vắng bóng, ngoại hình gây chú ý

Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh chụp chung với Hoài Linh khi tình cờ có cơ hội gặp nam nghệ sĩ vào tối 8/4. Nam danh hài xuất hiện với áo sơ trắng kết hợp cùng quần âu, khác hẳn hình tượng áo phông quần đùi, chân đi dép lê thường thấy.

Ngay sau đó, ai cùng nhận xét rằng, trông nam nghệ sĩ đã "có da có thịt" hơn thời gian trước. Dạo gần đây, dù có xuất hiện trở lại trên sân khấu kịch, nhưng về cuộc sống đời tư Hoài Linh vẫn khá kín tiếng. Nam nghệ sĩ gần như không cập nhật bất cứ động thái gì trên trang cá nhân.