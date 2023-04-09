Danh hài Hoài Linh chụp ảnh cùng người hâm mộ sau thời gian vắng bóng, ngoại hình gây chú ý

Một cư dân mạng đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh chụp chung với Hoài Linh khi tình cờ có cơ hội gặp nam nghệ sĩ vào tối ngày 8/4.
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Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh chụp chung với Hoài Linh khi tình cờ có cơ hội gặp nam nghệ sĩ vào tối 8/4. Nam danh hài xuất hiện với áo sơ trắng kết hợp cùng quần âu, khác hẳn hình tượng áo phông quần đùi, chân đi dép lê thường thấy.
Ngay sau đó, ai cùng nhận xét rằng, trông nam nghệ sĩ đã "có da có thịt" hơn thời gian trước. Dạo gần đây, dù có xuất hiện trở lại trên sân khấu kịch, nhưng về cuộc sống đời tư Hoài Linh vẫn khá kín tiếng. Nam nghệ sĩ gần như không cập nhật bất cứ động thái gì trên trang cá nhân.
Trước đó, nữ nghệ sĩ Nam Thư cũng đã hào hứng chia sẻ loạt ảnh đứng chung sân khấu cùng Hoài Linh. Nam danh hài diện sơ mi và quần tây giản dị với mái tóc đã được cắt ngắn trẻ trung. Ông nhận nhiều tràng vỗ tay cho vai diễn của mình. Sau khi vở diễn kết thúc, ông còn nán lại để giao lưu cùng người hâm mộ.
Hoài Linh được biết đến là một trong những "cây đại thụ" của làng giải trí Việt Nam. Các tác phẩm hài của nam nghệ sĩ từng ghi dấu ấn đậm trong lòng công chúng bởi nét diễn linh hoạt, biến hóa khôn lường và đặc biệt là những màn giả gái duyên dáng. Hoài Linh cũng là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2015, 10 lần được nhận giải Mai Vàng.
Không chỉ có tài diễn hài, nam nghệ sĩ còn có thể hát cải lương, dân ca Nam Bộ, bolero... Sự cống hiến trong làng giải trí Việt đã giúp Hoài Linh đạt được nhiều giải thưởng lớn.