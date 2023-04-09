Ưng Hoàng Phúc xúc động nhớ lại 3 lần thoát khỏi cửa tử: 'Mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy đau nhiều hơn'

Nam ca sĩ trải lòng: “Tôi nghĩ chấn thương là chuyện bình thường nên không mấy quan tâm. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua lại thấy đau nhiều hơn. Tôi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ đề nghị phẫu thuật”.

Mới đây, Ưng Hoàng Phúc có nhắc lại biến cố chấn thương trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" tập 158. Cụ thể, nam ca sĩ gặp tai nạn thể thao khi tập luyện động tác nhào lộn cùng nhóm nhạc 1088. Năm đó, Phúc chỉ mới hơn 20 tuổi.

Từ năm 2001 đến năm 2015, Ưng Hoàng Phúc nhiều lần phải lên bàn phẫu thuật. Sau đó, anh tìm được phương pháp điều trị mới nên sức khỏe cũng dần hồi phục tốt hơn. Những thời khắc sinh tử trên bàn mổ không phải là lần đầu Ưng Hoàng Phúc trải qua. Anh nhớ: “Mẹ tôi lấy chồng khi còn rất trẻ. Thế nên, bà không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con cái. Lúc tôi chưa được 1 tuổi, mẹ thấy tôi khóc quá nhiều nên lấy thuốc ngủ cho con trai uống".

Trải qua ca phẫu thuật thành công, Phúc chưa kịp vui mừng thì bác sĩ khuyên anh nên dừng lại sự nghiệp âm nhạc , tránh chấn thương tái phát. Tuy vậy, cơn đau nào cũng không thể ngăn cản Ưng Hoàng Phúc sống với đam mê ca hát. Anh vẫn ngày đêm tập luyện vũ đạo, biểu diễn hết mình trên sân khấu.

Sau đó, cả nhà phát hiện Ưng Hoàng Phúc không còn thở nên định đem đi chôn. Mọi người khóc lóc um sùm. Nghe tiếng khóc thảm thiết, một lang y ở bên sông mới tự qua nhà anh xem có chuyện gì. Biết Ưng Hoàng Phúc uống phải thuốc ngủ, người này lấy lông gà ngoáy sâu vào mũi của anh, kéo ra rất nhiều máu cục. Tiếp đó, ông bế anh lên, vỗ vào mông. Bị đánh đau, anh tỉnh dậy và khóc thật to.

Năm 12 tuổi, Ưng Hoàng Phúc một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Lần này anh bị điện giật nhưng may mắn, mọi người phát hiện sớm, ngắt điện cứu anh khỏi cửa tử. Nam ca sĩ hài hước: “Sau khi bị điện giật, tôi cảm giác cơ thể mình có luồng điện mãnh liệt lắm. Tôi bắt đầu hát nhiều hơn và được mọi người khen hát hay, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình”.

Gia đình viên mãn của nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, tại thời điểm Ưng Hoàng Phúc gặp biến cố, chịu đựng nhiều cay đắng của cuộc đời thì người mẫu Võ Kim Cương xuất hiện. Cô như điểm tựa, giúp anh mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Kim Cương chia sẻ: “Tôi quen anh Phúc ở một buổi tiệc trong năm 2012. Cuối năm đó, chúng tôi chính thức hẹn hò. Bước sang năm 2013, chấn thương của anh tái phát nghiêm trọng. Lúc đó, anh Phúc đang chạm đáy vực thẳm, bệnh tật giày vò, tiền bạc không còn, không ai mời đi diễn, thực sự rất khó khăn. Nhìn anh đau đớn trên giường bệnh, tôi thấy rất đáng thương. Một lần anh khóc với tôi, đôi mắt đó đượm buồn khiến tôi nghĩ rằng cần phải đồng hành cùng anh để vượt qua mọi chuyện”.

Bao nhiêu tiền bạc, nam ca sĩ đều dồn vào việc chữa bệnh. Thế nên, cuộc đời anh lúc đó đúng nghĩa trở về con số 0. Sau thời gian vắng bóng, Ưng Hoàng Phúc trở lại với nghề và liên tiếp đón nhận nhiều cú sốc lớn.

“Khi tôi trở lại, mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Tôi phải bắt đầu từ con số 0. Cát-xê thấp, tôi không đủ điều kiện kinh tế để đầu tư cho âm nhạc và trang phục. Thế nhưng, tôi phải học cách chấp nhận những thứ không thể chấp nhận, phải xuôi theo dòng chảy của cuộc sống”, Ưng Hoàng Phúc tâm sự.

Hiện tại, Ưng Hoàng Phúc rất đa tài, vừa tham gia phim ảnh vừa ca hát và kinh doanh. Vợ chồng anh cùng 3 người con đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.