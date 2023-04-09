Khánh Thi nói gì khi Phan Hiển bị mỉa mai 'làm màu' khi cúi người đi giày cho vợ?

Hậu trường 09/04/2023 22:05

Trên trang cá nhân mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi.

Trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi Phan Hiển đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi. Đặc biệt, Phan Hiển đã có hành động ghi điểm với khán giả khi chủ động tiến tới thay đôi guốc cao thành đôi giày để bà xã đỡ đau chân.

Anh chia sẻ: "Chiều nàng ấy khó lắm nhưng thực ra là xứng đáng". Sau đó, ông xã Khánh Thi còn lấy áo khoác cho vợ mặc và cầm tất cả những đồ còn lại.

Khánh Thi nói gì khi Phan Hiển bị mỉa mai 'làm màu' khi cúi người đi giày cho vợ? - Ảnh 1
Phan Hiển cúi người thay đôi giày để Khánh Thi đi đỡ đau chân - Ảnh: Chụp màn hình 

Bên cạnh những lời khen ngợi vì sự hạnh phúc của cặp đôi, không ít người lại bất ngờ bày tỏ quan điểm cho rằng cặp đôi cố tình "làm màu, diễn hài".

Trước bình luận này của khán giả, Khánh Thi đã lên tiếng tỏ rõ thái độ: "Dạ nhưng Thi trân trọng hành động này của chồng mình chị ạ. Bầu bí, khó gập người. Mệt được chồng chăm không đúng hả chị". 

Khánh Thi nói gì khi Phan Hiển bị mỉa mai 'làm màu' khi cúi người đi giày cho vợ? - Ảnh 2
Khánh Thi lên tiếng trước hành động của ông xã - Ảnh: Chụp màn hình 

Ngoài ra, Khánh Thi còn cho biết sẽ nguyện diễn vai hài làm màu này suốt cả cuộc đời vì rất hạnh phúc và sung sướng. Trong đoạn clip được đăng tải, bà xã Phan Hiển chia sẻ đã phải đứng cả một ngày để chấm thi và đang mang bầu lần thứ 3 nên bị mệt mỏi hơn. 

Khánh Thi nói gì khi Phan Hiển bị mỉa mai 'làm màu' khi cúi người đi giày cho vợ? - Ảnh 3
Cặp đôi chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của thành viên nhí thứ 3 - Ảnh: FBNV

Khánh Thi và Phan Hiển gắn bó bên nhau 13 năm và có hai nhóc tỳ là Kubi và Anna. Khi công khai chuyện tình cảm, cả hai gặp nhiều sóng gió dư luận do khoảng cách về tuổi tác nhưng họ đã luôn mạnh mẽ để gắn bó, xây dựng mái ấm gia đình. 

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