Động thái mới nhất của Ngọc Lan sau vụ công khai bị lừa tiền tỷ bảo hiểm

Sau chia sẻ bị lừa tiền bảo hiểm, Ngọc Lan gây chú ý khi dường như đã lấy lại được tinh thần để làm điểm tựa và chăm sóc cho con trai.

Vào sáng ngày 8/4, Ngọc Lan đã đăng tải hình ảnh chơi đùa vui vẻ bên con trai Louis 6 tuổi. Sau chia sẻ bị lừa tiền bảo hiểm, nữ diễn viên dường như đã lấy lại được tinh thần để làm điểm tựa và chăm sóc cho con trai. Ngay sau đó, dưới phần bình luận, đông đảo khán giả cũng đã động viên và gửi lời khích lệ tới Ngọc Lan. Ngọc Lan chia sẻ khoảnh khắc vui đùa vui vẻ bên con trai - Ảnh: Chụp màn hình Vào ngày 7/4 trước đó, Ngọc Lan khiến khán giả lo lắng khi livestream khóc nức nở. Nữ diễn viên cho biết do chủ quan nên đã ký tên vào hợp đồng có nội dung không đúng như lời nhân viên tư vấn cam kết. Cô đã mua bảo hiểm cho bản thân và con trai với tổng chi phí 700 triệu/năm.

Hiện tại, Ngọc Lan nói đã đóng số tiền 2,1 tỷ đồng sau 3 năm nhưng không biết tin công ty bảo hiểm này được bán lại cho công ty khác. Suốt thời gian đó, Ngọc Lan phải trực tiếp đến trụ sở để giải quyết. Theo nữ diễn viên, cô mất thêm khoản tiền vì trong hợp đồng có thêm sản phẩm phụ, bổ trợ chăm sóc sức khỏe. Cô và bên bảo hiểm đang làm việc nhưng một số điều khoản vẫn chưa thống nhất. Bên cạnh đó, cô quyết định giảm số tiền đóng bảo hiểm hàng năm, xuống mức 200 triệu đồng/năm.

Chia sẻ thêm, Ngọc Lan nhận lỗi sai về mình khi không đọc rõ hợp đồng khi mua bảo hiểm. Sau buổi livestream ngày 7/4, cô nhận được nhiều lời trách móc, yêu cầu làm rõ từ những người bán bảo hiểm. Về vấn đề này, Ngọc Lan cho biết: “Tôi lên tiếng cảnh tỉnh mọi người nên đọc kỹ hợp đồng rõ ràng chứ không đạp đổ bát cơm của ai". Ngọc Lan khẳng định bản thân không tẩy chay bảo hiểm và nhận lỗi sai về mình khi không đọc rõ hợp đồng - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, vì có tính lo xa nên chưa đến 40 tuổi Ngọc Lan đã lập di chúc. Cô nói: “Mùa dịch COVID-19, tôi stress. Tôi đã chuẩn bị hết, làm di chúc luôn rồi. Tôi tự lập lắm! Tôi đem con đến thế giới này nên tôi phải nuôi, phải lo cho con. Tôi thường khuyên bạn bè là ‘nước mắt chảy xuôi’, mình lo cho con chứ đừng bắt con nuôi lại mình. Nếu con có hiếu, quá thương mẹ và không muốn tôi ở một mình thì đó là chuyện của nó. Tôi nuôi con chăm con không phải để sau này nuôi lại mình, phải để con tận hưởng cuộc sống của nó chứ".

Danh hài Hoài Linh chụp ảnh cùng người hâm mộ sau thời gian vắng bóng, ngoại hình gây chú ý Một cư dân mạng đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh chụp chung với Hoài Linh khi tình cờ có cơ hội gặp nam nghệ sĩ vào tối ngày 8/4.

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